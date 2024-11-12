ميزة جديدة من "آبل" لتتبع الأغراض المفقودة

يمكن للمستخدمين إنشاء رابط مشاركة موقع الغرض من خلال تطبيق "تحديد الموقع" (Find My) على أجهزة آيفون أو آيباد أو ماك. وبإمكان متلقي الرابط الاطلاع على موقع الغرض عبر خريطة تفاعلية على موقع إلكتروني، حيث تُحدّث تحديثات الموقع والسجلات الزمنية باستمرار ليسهل تتبع الغرض. كما تُراعى الخصوصية في كل خطوة، فينتهي الموقع الذي تمت مشاركته تلقائياً بعد سبعة أيام، أو بمجرد عودة الغرض المفقود إلى صاحبه، مع إمكانية إيقاف المشاركة في أي وقت.