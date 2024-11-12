ميزة جديدة من "آبل" لتتبع الأغراض المفقودة

أعلنت "آبل" عن ميزة جديدة لنظام الـ "آي أو اس" (iOS) تحمل اسم "مشاركة موقع الغرض"، تتيح للمستخدمين مشاركة موقع أغراضهم المفقودة بكل أمان باستخدام "إير تاغ" (AirTag) أو أي ملحقات أخرى متوافقة مع تطبيق "تحديد الموقع" (Find My). الميزة متاحة عالمياً الآن في الإصدار التجريبي من نظام "آي أو اس 18.2"، وسيُطرح قريباً تحديث مجاني لكافة مستخدمي "آيفون اكس اس" والإصدارات الأحدث.
تتيح ميزة "مشاركة موقع الغرض" للمستخدمين مشاركة موقع أمتعتهم آنياً مع جهات خارجية، مثل شركات الطيران، ما يسهّل عملية تحديد مكان الأغراض المفقودة أو المتأخرة أثناء السفر. وصرّح "إيدي كيو"، نائب الرئيس الأول للخدمات لدى "آبل": "أثبتت شبكة "تحديد الموقع" (Find My) و"إير تاغ" (AirTag) فاعليتهما للمسافرين، من خلال توفير معلومات دقيقة حول موقع وحالة الحقائب المفقودة. ونحن متحمسون لتقديم ميزة "مشاركة موقع الغرض" التي تمنح المستخدمين طريقة جديدة لمشاركة هذه المعلومات مباشرةً مع شركات الطيران، مع الحفاظ على خصوصيتهم."
يمكن للمستخدمين إنشاء رابط مشاركة موقع الغرض من خلال تطبيق "تحديد الموقع" (Find My) على أجهزة آيفون أو آيباد أو ماك. وبإمكان متلقي الرابط الاطلاع على موقع الغرض عبر خريطة تفاعلية على موقع إلكتروني، حيث تُحدّث تحديثات الموقع والسجلات الزمنية باستمرار ليسهل تتبع الغرض. كما تُراعى الخصوصية في كل خطوة، فينتهي الموقع الذي تمت مشاركته تلقائياً بعد سبعة أيام، أو بمجرد عودة الغرض المفقود إلى صاحبه، مع إمكانية إيقاف المشاركة في أي وقت.
تعاونت آبل مع أكثر من 15 شركة طيران عالمية، بما في ذلك شركات كبرى مثل "خطوط دلتا الجوية" و"الخطوط الجوية المتحدة" و"الخطوط الجوية البريطانية" و"طيران كندا" و"الخطوط الجوية السنغافورية"، لدمج ميزة "مشاركة موقع الغرض" في خدماتها. وتهدف هذه الشركات، من خلال اعتمادها ميزة "تحديد موقع الغرض" (Find My Item Locations)، إلى تحسين خدمة استعادة الأمتعة للمسافرين الذين يستخدمون "إير تاغ" (AirTag). وستنضم المزيد من شركات الطيران إلى هذه المبادرة مع مرور الوقت.
تعتمد شبكة "تحديد الموقع" (Find My) من آبل على تقنية البلوتوث، مستفيدة من شبكة هائلة تضم أكثر من مليار جهاز آبل، للكشف عن الأغراض المفقودة وتحديد موقعها. وتُولي الشبكة أهمية قصوى للخصوصية والأمان، حيث يتم تشفير جميع بيانات الموقع بشكل كامل وإخفاء هوية المستخدم، ولا يمكن لـ آبل أو أي جهة خارجية الوصول إلى موقع الجهاز.