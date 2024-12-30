ميزة البحث المرئي المحسّن من آبل تثير جدلاً حول الخصوصية

لطالما روجت شركة "أبل" لنفسها باعتبارها بطلة في مجال خصوصية المستخدم، حيث أعلنت في جملتها الشهيرة "الخصوصية هي ما يميز "أبل"". ومع ذلك، أثار تقرير حديث للمطور "جيف جونسون" تساؤلات حول بروتوكولات الخصوصية التي تتبناها الشركة. وتكشف نتائج "جونسون" أن ميزة تسمى "البحث المرئي المحسّن"، والتي يتم تمكينها افتراضياً على أجهزة "آيفون" التي تعمل بنظام التشغيل "آي أو إس 18" وأجهزة "ماك" التي تعمل بنظام التشغيل" ماك أو إس سيكويا"، قد لا تتوافق مع مزاعم الخصوصية القوية التي تدعيها "أبل".