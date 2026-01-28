موموا من أعالي دبي..فلسفة "رجل البحر" في السينما والحياة

على ارتفاع واحد وسبعين طابقاً فوق مرسى دبي (دبي مارينا)، من السهل أن تخلب الألباب. ويزداد الأمر سحراً عندما تخوض حواراً مع أحد أشهر الأسماء في صناعة الترفيه — جيسون موموا.
داخل إحدى الغرف في "سيل دبي مارينا" أطول فندق في العالم، يجلس مسترخياً على كرسيه، تظلل عينيه نظارات شمسية بيج، ويعتمر قبعة "نيوزبوي" مسحوبة للأسفل. خلفه يمتد ميناء دبي، والبحر المفتوح، وإطلالة سينمائية ساحرة. لكنه يبدو هادئاً، رزيناً، ويمسح ببرود كيس ثلج على مرفقه.
عندما سألته عما إذا كان بخير، تجاهل الأمر بلا مبالاة، موضحاً أنه خرج للتو من عملية جراحية. وقبل أن يبدأ الحوار، لاحظ شاشة هاتفي التي تحمل صورة ثابتة كبيرة لليوناردو دي كابريو من فيلم "معركة تلو الأخرى" . نطق اسم الفيلم بصوت عالٍ، وتعرف عليه على الفور، ثم ضحك عندما أريته "ويدجت" (أداة ذكية) عن الفيلم على هاتفي الآيفون. كانت لحظة خاطفة مهدت الطريق لحديث لم يكن مجرد دردشة رسمية ومتحفظة مع أحد المشاهير.
لذا بدأنا بالفوضى.
عندما سُئل عن كيفية التعامل مع المواقف بـ "طريقة موموا"، اعترض فوراً وبشكل مدروس، طالباً صورة أشمل. قال: "عليك أن ترسم لي صورة أكبر. الفوضى تحدث أين؟ يمكن أن تكون في الماء، في الشوارع، في الفندق".
وعندما استقر بي المقام أخيراً عند شجار فوضوي في موقع التصوير، كانت إجابته عملية ببساطة. قال: "بشكل أساسي، سأقيم الوضع قبل أن أخطو أي خطوة.
لست القاضي ولا المحلف؛ أنا فقط أتأكد من ألا يؤذي أحد نفسه". تحدث عن إبطاء وتيرة الأمور عندما يصاب الآخرون بالذعر، وهو أمر يعزوه إلى نشأته كمنقذ بحري. وأوضح قائلاً: "أعتقد أن كل شيء يتباطأ نوعاً ما. عندما يحدث شيء مثل زلزال، فإنك تتباطأ وتقيم الموقف. تبحث حقاً عن مخارج الطوارئ". أولويته بسيطة: "سأبحث عن مساعدة الناس. التأكد من أن الناس لا يتأذون. ربما يكون هذا هو أول شيء أقوم به".
بالنسبة لرجل غالباً ما يتم اختياره لأدوار الكائنات الخارقة والمحاربين، كانت إجابته إنسانية للغاية. وإذا طرحت عليه فكرة تعاون غير متوقع يتحقق فجأة، فإنه سيتحمس، وسيعبر عن حماسه بصوت عالٍ. يضحك قائلاً: "سأكون متحمسًا وربما أصرخ في وجه من هو أطول مني. أنا أضع قلبي على كمي (صريح بمشاعري)، لذا لن أكتمها. سأكون صريحاً جداً بشأن ذلك".
موموا موجود في دبي لأسباب عدة، منها عرض حي في 28 يناير، وهي المرة الأولى التي يغني فيها على خشبة المسرح في المدينة. وكان واضحاً بشأن ما يجب أن يتوقعه الجمهور. قال: "إذا كان الجمهور يعرف من أنا، فسيكون العرض متوافقاً مع شخصيتي. الموسيقى التي يعتقدون أنني أحبها هي على الأرجح ما سأعزفه". ولا، لم يكن ليفاجئ أحداً. وأضاف: "لن أبدأ فجأة في عزف الموسيقى الكلاسيكية أو موسيقى البوب. سأقدم بعض الروك أند رول والميتال".
عندما انتقل الحوار إلى الأفلام والتلفزيون، اقترب موموا بتركيز؛ فهنا تظهر فلسفته. يقول: "هناك أفلام، وهناك سينما. وفي النهاية، تريد أن تكون جزءاً من السينما". ويوضح أن السينما بالنسبة له تتعلق بالقصة والمخرجين، ولهذا السبب يحتل فيلم "كثيب" (Dune) مساحة مختلفة عن العديد من الأفلام الضخمة الأخرى. (جيسون موموا في دور دنكان أيداهو في فيلم Dune: Part One)
يقول: "Dune هو سينما لأنه ارتقى بالخيال العلمي إلى مستوى لم يسبق له مثيل". في عالم دينيس فيلنوف الملحمي المستوحى من روايات فرانك هربرت، يلعب موموا دور "دنكان أيداهو"، سياف ماهر موالٍ لعشيرة "أتريدس". في المقابل، يقدم التلفزيون شيئاً لا تستطيع الأفلام تقديمه. ويشرح قائلاً: "أنت تلعب شخصية ليس لمدة ساعتين فقط، بل لمدة عشر ساعات، أو عشرين ساعة، أو مواسم عديدة. لا تحصل على هذا العمق في الفيلم بالطريقة التي تحصل عليها في التلفزيون".
ثم هناك التنسيق الأكثر رعباً على الإطلاق: أن يكون هو نفسه. يعترف قائلاً: "لدي برامجي الخاصة حيث أكون أنا فقط، أفعل الأشياء التي أحبها، وهو أمر في الواقع مخيف نوعاً ما. أنا لا ألعب دور دروجو. لا ألعب دور دانتي. أنا فقط أكون نفسي". كيف يقرر المكان الذي تنتمي إليه الشخصية؟ يقول: "ما لم أكن أنا من يكتب العمل بنفسي، فإن الأمر يتعلق أكثر بكيفية تقديمه لك". ويشير إلى مسلسل "Chief of War" على Apple TV كمثال. ويوضح: "كان من الممكن أن يكون فيلماً، لكنه لم يكن ليصبح عالماً مفصلاً ومكتملاً كما هو الحال في مسلسل تلفزيوني. هل هو أفضل كمسلسل تلفزيوني؟ أعتقد ذلك". أما المشاريع الأخرى، مثل "Minecraft" أو "Street Fighter"، فقد كان من المفترض دائماً أن تكون أفلاماً. "ليس من وظيفتي تحويلها إلى مسلسل تلفزيوني".
"ذا ريكينغ كرو" (The Wrecking Crew)، فيلمه الجديد مع ديف باتيستا، والذي يُعرض حالياً على أمازون برايم فيديو في الإمارات، يقلب الديناميكية المعتادة بينهما. فقد ظهر النجمان معاً في الجزء الأول من "Dune" كعدوين لدودين.
يقول موموا: "نحن صديقان جيدان. لقد لعبنا دور الأعداء من قبل، لكنه يلعب دور أخي في هذا الفيلم". هذه المرة، هما أخوان متباعدان، وهي تجربة مختلفة تماماً. يقول: "أردنا شيئاً حديثاً، بلمسة كوميدية. لسنا مغطين بالطين والدماء، ولا نتجمد من البرد".
في وقت لاحق من تلك الليلة، كان موموا سيقف خلف منصة المشروبات في "سوشي سامبا" (SUSHISAMBA) في تجربة لليلة واحدة فقط. المكان يهمه كثيراً؛ يقول وهو يشير إلى الإطلالة: "إنه لشرف كبير أن أكون في هذا المكان البعيد. أنا أنظر إلى أطول فندق في العالم، ولا يمكنني حتى تخيل ذلك". دخوله إلى "سوشي سامبا" في نخلة جميرا ترك أثراً لديه أيضاً. يقول: "كانت تلك واحدة من أروع الإطلالات التي رأيتها في حياتي".
ولكن هل هو منبهر بالمشاهد اللامتناهية في دبي؟ يعترف قائلاً: "يمكن أن يصبح الأمر جنونياً للغاية. لكن أحد الأشياء المفضلة لدي في أي مدينة هو الناس والطبيعة". وإذا سألته عما يريد حقاً فعله هنا، فإن الإجابات بسيطة. يضحك قائلاً: "أريد القفز بالمظلات، لكني سأقع في ورطة كبيرة الآن". وأكثر من أي شيء آخر: "أود أن أكون على متن قارب... أن أرى المدينة من البحر". إنه يحب التواجد في الماء. ربما هو حقاً "ملك أتلانتس". وعندما يُطرح موضوع السيجار، فإن موموا، المعروف بإعجابه به، يضع حداً فاصلاً.
يقول: "لا أريد تشجيع أي شخص على التدخين. هذا شأني الخاص. أنا فقط أستمتع به بالطريقة التي أفعلها". لكن إذا سألته مع من يود مشاركة سيجار، فإنه لا يتردد. يقول: "توم ويتس. إذا كان لا يزال يدخن، فسأشارك توم ويتس سيجاراً".