موموا من أعالي دبي..فلسفة "رجل البحر" في السينما والحياة

ثم هناك التنسيق الأكثر رعباً على الإطلاق: أن يكون هو نفسه. يعترف قائلاً: "لدي برامجي الخاصة حيث أكون أنا فقط، أفعل الأشياء التي أحبها، وهو أمر في الواقع مخيف نوعاً ما. أنا لا ألعب دور دروجو. لا ألعب دور دانتي. أنا فقط أكون نفسي". كيف يقرر المكان الذي تنتمي إليه الشخصية؟ يقول: "ما لم أكن أنا من يكتب العمل بنفسي، فإن الأمر يتعلق أكثر بكيفية تقديمه لك". ويشير إلى مسلسل "Chief of War" على Apple TV كمثال. ويوضح: "كان من الممكن أن يكون فيلماً، لكنه لم يكن ليصبح عالماً مفصلاً ومكتملاً كما هو الحال في مسلسل تلفزيوني. هل هو أفضل كمسلسل تلفزيوني؟ أعتقد ذلك". أما المشاريع الأخرى، مثل "Minecraft" أو "Street Fighter"، فقد كان من المفترض دائماً أن تكون أفلاماً. "ليس من وظيفتي تحويلها إلى مسلسل تلفزيوني".