موكيش شابرا: دبي الوجهة المقبلة لصناعة التمثيل

بالنسبة لرجلٍ قضى حياته في تمهيد الطريق للآخرين نحو القمة في عالم التمثيل، لا يسعى موكيش شابرا وراء الأضواء. لكنه، حين يدخل أي غرفة، لا يحتاج إلى تسليط الضوء عليه، فحضوره وحده يملأ المكان. بروحه المرحة ودفء تواصله، يلفت الانتباه دون عناء. وما يميّزه حقاً هو تلك العين التي ترصد التفاصيل الصغيرة التي لا يراها غيره: لمحة تردد، موهبة خام، أو شخص بدأ لتوّه يؤمن بنفسه.
هذه القدرة المتواضعة ولكن المؤثرة هي ما جعلت موكيش شابرا أحد أعمدة اختيار الممثلين في السينما الهندية. من الأدوار المفصلية في (Kai Po Che) و (Gangs of Wasseypur) و (Dangal)، وصولاً إلى أعماله الأحدث مثل (Scam 1992) و (Laal Singh Chaddha) و (Jawan)، لعب شابرا دوراً محورياً في تغيير الطريقة التي تكتشف بها بوليوود المواهب، حيث قدّم وجوهاً جديدة وغير متوقعة أصبحت اليوم أسماء مألوفة في كل بيت مثل "راجكومار راو" و"سانيا مالهوترا" و"تريبتى ديمري" وغيرهم.
قدّمت شركته، "شركة موكيش شابرا لاختيار الممثلين"، أكثر من 300 فيلم ومئات المسلسلات والمواد الإعلانية، لتُعيد تعريف دور مدير اختيار الممثلين من شخصية تعمل خلف الكواليس وتلفّها الغموض، إلى قوة إبداعية في قلب المشهد. لكن خلف هذه النجاحات، وخلف الضحكات التي تنبعث من حضوره، تكمن حكاية رجل يحمل في داخله أكثر مما يُظهر.
يقول شابرا: "الفكاهة هي الوسيلة الوحيدة للتعامل مع التوتر"، وذلك خلال زيارته الأخيرة إلى دبي، حيث قدّم أول ورشة تمثيل له تحت عنوان (JUST ACT): وهي دورة مكثفة امتدت لسبعة أيام، شارك في قيادتها المخرج الشهير كبير خان، مخرج فيلم (Bajrangi Bhaijaan) من بطولة سلمان خان.
يُعد شابرا من أكثر مديري اختيار الممثلين طلباً في بوليوود. وهو يعيش يومياً في قلب معادلة حساسة، حيث تؤثر قراراته على مصائر وأحلام الكثيرين، حيث يمكن لقرار واحد أن يغيّر حياة شخص إلى الأبد.
يقول: "التوتر هائل... والمسؤولية مضاعفة. الناس يأتون إليّ مفعمين بالأمل. إن شاركتهم ثِقلي، سأكون قد سرقت شيئاً من عزيمتهم. وهذا ليس عدلاً."
رغم عمله في واحدة من أكثر صناعات السينما تنافسية في العالم، يرفض تشابرا أن ينقل هذا العبء للآخرين.
يقول بصوت خافت: "مررت بنصيبي من الحزن...وهو لا يختفي، قط يغيّر ملامحه. تارةً يعلو صوته، وتارةً ينسحب إلى الزاوية...لكنه حاضر دائماً...وعليك أن تتعلم كيف تتعايش معه".
لم تراوده فكرة التراجع ولو للحظة. لا حين خطف الموت صديقه العزيز وبطل فيلمه الأول (Dil Bechara)، سوشانت سينغ راجبوت، قبل أيام من عرضه، ولا عندما فقد والدته، كاملا شابرا في عام 2023.
ووسط كل ما فقده، لم يتوقّف يوماً عن الحضور إلى الورشات وتجارب الأداء والقاعات المزدحمة بالمبتدئين المتوترين الباحثين عن فرصتهم. واصل رعاية المواهب الشابة، وواصل الضحك معهم، وظل يؤمن بسحر البدايات الجديدة. يقول: "أعتقد أن الشيء الوحيد الذي أنقذني هو العمل. أحبه كثيراً. لم آخذ إجازة في حياتي قط. ليس لأنني لا أستطيع، بل لأنني لم أشعر قط بالحاجة إليها. هذه هي عطلتي. أرتاح من خلال العمل. هذا ما يبقيني على قيد الحياة."
لكن الطموح ليس هو دافعه الوحيد. ما يقوده ليس فقط السعي للإنجاز، بل ذلك الإحساس الغريزي الصادق، حدس هادئ، شبه روحي، صُقِل مع الزمن.
يقول: "في عالم مليء بالمؤثرات والفلترات والإعجابات، من السهل أن تضيع. الكل يبحث عن الظهور، لكن القليل فقط من يستمعون إلى صوتهم الداخلي. وهذا الصوت؟ ا يزال أصدق ما نملكه."
يقول شابرا أنه يتعامل مع حدسه كما لو كان إرثاً ثميناً هشّاً، ولعلّه كذلك فعلاً. ففي صناعة تُشكَّل فيها الأصوات وتُصقل وأحياناً تُستهلَك بفعل الآلة حتى تنتهي بتشويهها، يجد شابرا ثباته في البقاء قريباً ممن يعرفونه على حقيقته. من أصدقائه القدامى وأفراد أسرته، من يرون شخصه لا سيرته.
يقول: "عندما يتغيّر محيطك باستمرار، يبهت صوتك الداخلي. تنسى مَن أنت. وفي هذا المجال، إذا نسيت ذلك، فقد خسرت كل شيء."
هذا الوضوح هو ما يُؤثر على اختياراته للممثلين أيضاً. يقرأ النص مراراً وتكراراً حتى يشعر أن الشخصيات تشبه أشخاصاً يعرفهم. حينها، وعندها فقط، يبدأ بتخيل من سيحمل هذه الحقيقة على الشاشة. "لا أعتمد على الوجوه، بل على المشاعر. أحياناً يدخل أحدهم الغرفة ويفاجئني. لا أستطيع تفسير ذلك. لكنني أعلم أنهم على حق. هذا هو سرّ المفاجأة."
عندما سُئل عما يبحث عنه عادةً في تجارب الأداء كمدير اختيار الممثلين، سارع بالإجابة: "الحقيقة هي أنه كلما كان الشخص أكثر صدقاً في تجربة الأداء، زادت قوتها. حتى لو أخطأ في الحوار. الصدق يُحرك الناس. هذا ما أبحث عنه دائماً."
مؤخراً، قاده هذا البحث إلى دبي، حيث أدار ورشة عمل تمثيلية ألهمته بشكل غير متوقع. صُدم بكمية المواهب الخام غير المدربة هنا، وقلة فرص وصولها إلى منصات قادرة على رعايتها حقاً.
ويتخيل شابرا مستقبلاً تصبح فيه دبي وجهةً رائدةً في مجال اختيار الممثلين. ليست امتداداً لمومباي، بل مساحةً جديدةً موازيةً تُسلط فيها الضوء على قصص هذه المنطقة. وهو لا يرغب بالانتظار.
يقول: "هناك فجوةٌ هائلة. أريد أن أفعل الكثير في دبي. أريد العودة، وتقديم دورةٍ تدريبيةٍ شاملة، وربما حتى التعاون مع فرقٍ مسرحيةٍ محلية. هذه ليست مجرد زيارةٍ لمرةٍ واحدة. إنها تبدو كبداية لفرص على المدى الطويل".
وعندما سُئل عن الخطأ الأكبر الذي يجب أن يتجنبه أي ممثل طموح، لم يتردد شابرا في الرد.
قال بابتسامة حازمة: "لا تسألني: متى سأحصل على الدور؟ هذا ليس مقياس النجاح. أنت لست هنا لمطاردة الأدوار، بل لمطاردة الصدق. إذا كنت تبحث فقط عن أن يتم اختيارك، فستخسر متعة الرحلة. الدور المناسب سيأتي في وقته، حين تكون جاهزاً. لا قبل ذلك، ولا بالقوة."
يقول شابرا: "في النهاية، ليس بالضرورة أن تكون مثالياً. التمثيل لا يعني التباهي، بل إظهار حقيقتك. فقط أظهر حقيقتك. هذا كل ما أحتاجه".