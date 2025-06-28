موكيش شابرا: دبي الوجهة المقبلة لصناعة التمثيل

يُعد شابرا من أكثر مديري اختيار الممثلين طلباً في بوليوود. وهو يعيش يومياً في قلب معادلة حساسة، حيث تؤثر قراراته على مصائر وأحلام الكثيرين، حيث يمكن لقرار واحد أن يغيّر حياة شخص إلى الأبد.

يقول: "التوتر هائل... والمسؤولية مضاعفة. الناس يأتون إليّ مفعمين بالأمل. إن شاركتهم ثِقلي، سأكون قد سرقت شيئاً من عزيمتهم. وهذا ليس عدلاً."