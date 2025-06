مهرجان "وي كرييت دراما": 24 ساعة تصنع أفلاماً استثنائية في دبي

فاز الممثل الكندي ورائد الأعمال المقيم في دبي، تيق زواريش، بجائزة أفضل ممثل عن أدائه في فيلم This Is Love Too ، وهو فيلم يستكشف الضعف والاتصال بتفاصيل دقيقة.

إنه استكشافٌ صريحٌ وكوميديٌّ قاتمٌ لعلاقةٍ على حافة الهاوية. تدور أحداث الفيلم في عيادة معالجٍ نفسي، حيث يبدو مايكل وسارة هادئين وواثقين، لكن حبهما ينهار تحت السطح. عاطفته مُصطنعة، وصمتها يصرخُ بأعلى صوت. وبينما تتحول قراءة رسالةٍ بسيطةٍ إلى مواجهةٍ صريحةٍ قاسية، يستكشف الفيلم ما يحدث عندما لا ينكسر الحب، بل يتألم ببطءٍ وبشكلٍ متكرر.

قال: "أكثر ما أعجبني هو الاهتمام بالتفاصيل في جميع المجالات. الطاقة والتعاون - كان إنجازًا جماعيًا بامتياز". قال تيك، الذي يستضيف ويُنتج أيضًا محتوى تجاريًا، إن هذه التجربة أكدت شغفه بالتمثيل ورواية القصص.

تم اختيار جميع الفائزين من قبل لجنة تحكيم مرموقة ضمت أسماءً لامعة، مثل نجم السينما والتلفزيون المصري محمد ممدوح، والمخرجة والمعلمة الأردنية الشهيرة رزان تكاش، والمخرجة الحائزة على جوائز جينغيو ليو، ومبدعين من نيكون وجامعة ويستفورد ومجتمع السينما الإقليمي. وكانت الجوائز أكثر من رمزية، إذ حصل الفائزون على معدات احترافية لصناعة الأفلام من نيكون وأبوتشر وزهيون، بالإضافة إلى تجارب فندقية فاخرة مصممة خصيصًا لإشعال شعلة إبداعهم.

وكل ما كان مطلوبًا هو فندق وكاميرا و24 ساعة لإخبار قصة تظل عالقة في الأذهان.