مهرجان "وي كرييت دراما": 24 ساعة تصنع أفلاماً استثنائية في دبي

من بين أشهر أفلام المهرجان، كان فيلم "زبونة كاساندرا" ، وهو فيلم قصير ذو طابع كوميدي أسود، حصد ثلاث جوائز مرموقة في المهرجان: أفضل فيلم، وأفضل تصوير سينمائي، وأفضل ممثلة. تدور أحداث الفيلم حول معلم روحي محتال تسوء جلسة تحضير الأرواح لديه بشكل كبير، وقد تميز بقصته الثاقبة ومؤثراته البصرية الطموحة. وقد أشار مساعد مخرج الفيلم، الذي يمثل الفريق في غياب المخرج، إلى أن أحداً منهم لم يتوقع هذا الفوز الكبير. وقالوا: "جميعنا نعمل في شركات، لكن صناعة الأفلام هي شغفنا الحقيقي. لقد كان هذا جهداً جماعياً بكل معنى الكلمة".

بالنسبة للمصور السينمائي عاشق جورجي أبراهام، كان تصوير الفيلم يعتمد على الدقة بقدر ما يعتمد على القدرة على التكيف. فالتصوير داخل فندق يعمل بكامل طاقته يعني التعامل مع بيئة معقدة ونابضة بالحياة. قال: "كان الفندق يعمل بكامل طاقته، ويعمل بأقصى طاقته. تصوير كل شيء في غضون 24 ساعة يعني أن علينا أن نكون دقيقين وسريعين ومبدعين. كان لدى الجميع نفس الحد الزمني وظروف التصوير. كان التحدي الحقيقي هو: إلى أي مدى يمكنك أن تكون مختلفًا؟" بخبرة تمتد إلى الإعلانات التجارية والأفلام الوثائقية والأفلام القصيرة، يرى عاشق أن المهرجانات مثل "نحن نبتكر الدراما" منصات حيوية للتجريب والظهور.

تولّت الممثلة رومينا ساتفات، التي لعبت دور كاساندرا، الدور كبديلة في اللحظات الأخيرة، وقدمت أداءً آسر لجنة التحكيم. واعترفت قائلةً: "بصراحة، لم أتوقع حتى ترشيحًا. لقد شجعني أصدقائي. لكنني بذلت قصارى جهدي، وأنا فخورة جدًا بما قدمناه". رومينا، الإيرانية الأصل والمقيمة حاليًا في دبي، تُوازن بين عملها في الإعلانات التجارية ومحتوى مواقع التواصل الاجتماعي والأفلام القصيرة. وتؤمن بأن كل تجربة خاضتها - سواءً في موقع التصوير أو خارجه - تُعزز قدرتها على التفاعل مع شخصياتها.