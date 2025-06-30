مهرجان "وي كرييت دراما": 24 ساعة تصنع أفلاماً استثنائية في دبي

من شرارات كتابة السيناريوهات في وقت متأخر من الليل إلى الإنتاجات الكاملة التي صُوّرت في غضون 24 ساعة فقط، تحوّل مهرجان "وي كرييت دراما"، وهو مهرجان سينمائي محلي، إلى منصة اختبار لأجرأ المخرجين الناشئين في الإمارات العربية المتحدة. عاد المهرجان في دورته الأخيرة، ووسّع قائمة الأفلام القصيرة المتأهلة للنهائيات إلى اثني عشر فيلمًا، أُنتجت جميعها في ظل قيود زمنية صارمة وصُوّرت في قاعات فندق باراماونت النابضة بالحياة والفخامة في دبي.
على مدار أسبوع، انطلق المهرجان على ثلاثة فصول: ليلة افتتاحية على سطح صالة ماليبو سكاي، وورش عمل عملية في صناعة الأفلام أشرف عليها خبراء في هذا المجال، وحفل ختام وتوزيع جوائز ضخم. وقد مزج هذا الحدث، الذي دعمته نيكون الشرق الأوسط، وأبوتشر الشرق الأوسط، وجراند ستورز، وجامعة ويستفورد، وسكريبتد إيفنتس، بين الطموح السينمائي والنشاط الإبداعي الواقعي.
من بين أشهر أفلام المهرجان، كان فيلم "زبونة كاساندرا" ، وهو فيلم قصير ذو طابع كوميدي أسود، حصد ثلاث جوائز مرموقة في المهرجان: أفضل فيلم، وأفضل تصوير سينمائي، وأفضل ممثلة. تدور أحداث الفيلم حول معلم روحي محتال تسوء جلسة تحضير الأرواح لديه بشكل كبير، وقد تميز بقصته الثاقبة ومؤثراته البصرية الطموحة. وقد أشار مساعد مخرج الفيلم، الذي يمثل الفريق في غياب المخرج، إلى أن أحداً منهم لم يتوقع هذا الفوز الكبير. وقالوا: "جميعنا نعمل في شركات، لكن صناعة الأفلام هي شغفنا الحقيقي. لقد كان هذا جهداً جماعياً بكل معنى الكلمة".
بالنسبة للمصور السينمائي عاشق جورجي أبراهام، كان تصوير الفيلم يعتمد على الدقة بقدر ما يعتمد على القدرة على التكيف. فالتصوير داخل فندق يعمل بكامل طاقته يعني التعامل مع بيئة معقدة ونابضة بالحياة. قال: "كان الفندق يعمل بكامل طاقته، ويعمل بأقصى طاقته. تصوير كل شيء في غضون 24 ساعة يعني أن علينا أن نكون دقيقين وسريعين ومبدعين. كان لدى الجميع نفس الحد الزمني وظروف التصوير. كان التحدي الحقيقي هو: إلى أي مدى يمكنك أن تكون مختلفًا؟" بخبرة تمتد إلى الإعلانات التجارية والأفلام الوثائقية والأفلام القصيرة، يرى عاشق أن المهرجانات مثل "نحن نبتكر الدراما" منصات حيوية للتجريب والظهور.
تولّت الممثلة رومينا ساتفات، التي لعبت دور كاساندرا، الدور كبديلة في اللحظات الأخيرة، وقدمت أداءً آسر لجنة التحكيم. واعترفت قائلةً: "بصراحة، لم أتوقع حتى ترشيحًا. لقد شجعني أصدقائي. لكنني بذلت قصارى جهدي، وأنا فخورة جدًا بما قدمناه". رومينا، الإيرانية الأصل والمقيمة حاليًا في دبي، تُوازن بين عملها في الإعلانات التجارية ومحتوى مواقع التواصل الاجتماعي والأفلام القصيرة. وتؤمن بأن كل تجربة خاضتها - سواءً في موقع التصوير أو خارجه - تُعزز قدرتها على التفاعل مع شخصياتها.
بينما هيمن فيلم "عميل كاساندرا" على فئات متعددة، ترك فائزون آخرون انطباعًا لا يُنسى. فاز المخرج عبد المجيد عباسي بجائزة أفضل مخرج عن فيلمه "السيد براون" ، المستوحى من لحظة لعب هادئة مع ابنته خلال إقامته في فندق.
يتتبع الفيلم جون سميث وعائلته أثناء تسجيلهم في فندق باراماونت الذي يبدو مثاليًا، لكن الأمور تأخذ منعطفًا مظلمًا. عندما تبدأ زوجته ماريا بالشك في وجود خطب ما، يُخدعها موظفو الفندق، ويزداد شعور النزلاء بالتباعد بشكل مخيف. في هذه الأثناء، داخل الفندق، يتلذذ السيد براون الشرير بفطيرة لحم بمكونات غير مُرضية، مما يُشير إلى أن ليس كل نزيل يغادر بمحض إرادته.
عبدول، باكستاني مقيم في دبي منذ أكثر من عقد، انتقل من التصوير الفوتوغرافي إلى التصوير السينمائي، ثم إلى الإخراج. أوضح قائلاً: "كنت أختبئ خلف ستار وأطلب من ابنتي أن تجدني. جعلني هذا أفكر: ماذا لو بدأ الناس بالاختفاء؟" تطورت الفكرة إلى فيلم قصير ذكي بصريًا، مُعزز بمرآة غامضة داخل حمام الفندق، أصبحت معتمة، مما أضفى على الفيلم لمسةً خارقةً خفية. ورغم أن التصوير استغرق 24 ساعة، إلا أن عبدول يُشيد بفريقه وطاقم الفندق لتنسيقهم السلس. "صناعة أفلام كهذه، إنها رياضة جماعية."
فاز جو ألكسندر بجائزة أفضل سيناريو عن فيلم "ما نتركه وراءنا" ، وهو قصة شخصية عميقة كُتبت تكريمًا لشخص عزيز فقده. قال جو ببساطة: "الطريقة الوحيدة لتصبح صانع أفلام هي أن تصنع فيلمًا. ومهرجانات كهذه تمنح أشخاصًا مثلنا المنصة لتحقيق ذلك". تميّز نصه بوضوحه العاطفي وقوته الهادئة، حيث لاقى صدى لدى الحكام والجمهور على حد سواء.
فاز الممثل الكندي ورائد الأعمال المقيم في دبي، تيق زواريش، بجائزة أفضل ممثل عن أدائه في فيلم This Is Love Too ، وهو فيلم يستكشف الضعف والاتصال بتفاصيل دقيقة.
إنه استكشافٌ صريحٌ وكوميديٌّ قاتمٌ لعلاقةٍ على حافة الهاوية. تدور أحداث الفيلم في عيادة معالجٍ نفسي، حيث يبدو مايكل وسارة هادئين وواثقين، لكن حبهما ينهار تحت السطح. عاطفته مُصطنعة، وصمتها يصرخُ بأعلى صوت. وبينما تتحول قراءة رسالةٍ بسيطةٍ إلى مواجهةٍ صريحةٍ قاسية، يستكشف الفيلم ما يحدث عندما لا ينكسر الحب، بل يتألم ببطءٍ وبشكلٍ متكرر.
قال: "أكثر ما أعجبني هو الاهتمام بالتفاصيل في جميع المجالات. الطاقة والتعاون - كان إنجازًا جماعيًا بامتياز". قال تيك، الذي يستضيف ويُنتج أيضًا محتوى تجاريًا، إن هذه التجربة أكدت شغفه بالتمثيل ورواية القصص.
تم اختيار جميع الفائزين من قبل لجنة تحكيم مرموقة ضمت أسماءً لامعة، مثل نجم السينما والتلفزيون المصري محمد ممدوح، والمخرجة والمعلمة الأردنية الشهيرة رزان تكاش، والمخرجة الحائزة على جوائز جينغيو ليو، ومبدعين من نيكون وجامعة ويستفورد ومجتمع السينما الإقليمي. وكانت الجوائز أكثر من رمزية، إذ حصل الفائزون على معدات احترافية لصناعة الأفلام من نيكون وأبوتشر وزهيون، بالإضافة إلى تجارب فندقية فاخرة مصممة خصيصًا لإشعال شعلة إبداعهم.
وكل ما كان مطلوبًا هو فندق وكاميرا و24 ساعة لإخبار قصة تظل عالقة في الأذهان.