مهرجان كوميدي ضخم يغزو دبي في "يوم الحب"

أصبحت خطط دبي لعيد الحب أكثر مرحًا مع الإعلان عن مهرجان كوميدي ميكستيب المجلد 2، المقرر إقامته في 14 فبراير 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. يتم جلب الحدث إلى المدينة بواسطة Midas Events و Eva Live Middle East، بالشراكة مع DXB LIVE.

يعود مهرجان الكوميديا الارتجالية بعد نسخة أولى ناجحة، وسيضم قائمة قوية من أفضل الكوميديين في جنوب آسيا، بما في ذلك منور، هارش غوجرال، رافي غوبتا، كنعان جيل، كاوستوب، محمد سهيل، أورجيتا واني، سونالي ثاكر وفيفيك ديساي. تبدأ العروض من الساعة 6 مساءً، واعدة بأمسية من الفكاهة عالية الطاقة والعروض المفضلة لدى الجمهور.

يعكس المهرجان الشعبية المتزايدة للكوميديا الارتجالية في دبي، مدفوعة بالفنانين الرقميين أولاً والجمهور المتعدد الثقافات في المدينة. يتزامن مهرجان كوميدي ميكستيب المجلد 2 مع عيد الحب، ويقدم احتفالًا بديلًا مليئًا بالضحك. التذاكر معروضة للبيع الآن، ومن المتوقع طلب قوي.