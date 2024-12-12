الممثلة الأمريكية ميشيل رودريج تصوير: رويترز
الممثلة الأمريكية ميشيل رودريج تصوير: رويترز
ترفيه

مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024 : تألق "بريانكا شوبرا" و"ويل سميث"

شهدت النسخة الرابعة من مهرجان الأفلام في جدة، المملكة العربية السعودية، حضور عدد من نجوم السينما
تاريخ النشر
الممثلة والمغنية البريطانية سينثيا إيريفو. الصورة: رويترز
الممثلة والمغنية البريطانية سينثيا إيريفو. الصورة: رويترز
الممثلة البريطانية إيميلي بلانت. الصورة: رويترز
الممثلة البريطانية إيميلي بلانت. الصورة: رويترز
الممثلة الويلزية كاثرين زيتا جونز. الصورة: رويترز
الممثلة الويلزية كاثرين زيتا جونز. الصورة: رويترز
المخرج السينمائي الأمريكي سبايك لي
المخرج السينمائي الأمريكي سبايك لي
الممثل والمغني الأمريكي ويل سميث
الممثل والمغني الأمريكي ويل سميث
ممثلة بوليوود شرادا كابور
ممثلة بوليوود شرادا كابور
الممثلة الأمريكية ماريسا تومي. الصورة: وكالة فرانس برس
الممثلة الأمريكية ماريسا تومي. الصورة: وكالة فرانس برس
الممثلة الأمريكية سارة جيسيكا باركر. الصورة: وكالة فرانس برس
الممثلة الأمريكية سارة جيسيكا باركر. الصورة: وكالة فرانس برس
الممثلة الهندية بريانكا شوبرا جوناس. الصورة: وكالة فرانس برس
الممثلة الهندية بريانكا شوبرا جوناس. الصورة: وكالة فرانس برس
الممثلة الفلسطينية نغم أبو بكر. الصورة: وكالة فرانس برس
الممثلة الفلسطينية نغم أبو بكر. الصورة: وكالة فرانس برس
الممثلات التايلانديات ساروتشا شانكيمها. الصورة: وكالة فرانس برس
الممثلات التايلانديات ساروتشا شانكيمها. الصورة: وكالة فرانس برس
الممثل التايلاندي فاشيراويت تشيفاري. الصورة: وكالة فرانس برس
الممثل التايلاندي فاشيراويت تشيفاري. الصورة: وكالة فرانس برس
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