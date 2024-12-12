الممثلة الأمريكية ميشيل رودريج تصوير: رويترز

ترفيه

مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024 : تألق "بريانكا شوبرا" و"ويل سميث"

شهدت النسخة الرابعة من مهرجان الأفلام في جدة، المملكة العربية السعودية، حضور عدد من نجوم السينما