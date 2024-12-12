مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024 : تألق "بريانكا شوبرا" و"ويل سميث"

الممثلة الأمريكية ميشيل رودريج تصوير: رويترز
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الممثلة والمغنية البريطانية سينثيا إيريفو. الصورة: رويترز
الممثلة البريطانية إيميلي بلانت. الصورة: رويترز
الممثلة الويلزية كاثرين زيتا جونز. الصورة: رويترز
المخرج السينمائي الأمريكي سبايك لي
الممثل والمغني الأمريكي ويل سميث
ممثلة بوليوود شرادا كابور
الممثلة الأمريكية ماريسا تومي. الصورة: وكالة فرانس برس
الممثلة الأمريكية سارة جيسيكا باركر. الصورة: وكالة فرانس برس
الممثلة الهندية بريانكا شوبرا جوناس. الصورة: وكالة فرانس برس
الممثلة الفلسطينية نغم أبو بكر. الصورة: وكالة فرانس برس
الممثلات التايلانديات ساروتشا شانكيمها. الصورة: وكالة فرانس برس
الممثل التايلاندي فاشيراويت تشيفاري. الصورة: وكالة فرانس برس