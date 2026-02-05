مهرجان الألوان بدبي يعيد تعريف الاحتفالات الشاطئية

يعود مهرجان الألوان 2026، أحد المهرجانات الشاطئية المرتقبة في دبي’، من جديد. يقام المهرجان على شواطئ نادي براستي بيتش في منتجع ووتربارك لو ميريديان مينا السياحي، وسيقام في 15 فبراير 2026، من الساعة 12 ظهرًا حتى 3 صباحًا، واعدًا باحتفال بالموسيقى والألوان والمجتمع.

سيحول مهرجان الألوان 2026 براستي إلى مشهد من الطاقة، يجمع الناس من جميع الأعمار. مع الدخول المجاني للأطفال دون سن العاشرة، ومناطق لعب مخصصة للأطفال’، واستخدام مساحيق الألوان العضوية الآمنة على البشرة، يهدف المهرجان إلى أن يكون نزهة عائلية ممتعة مع الحفاظ على جاذبيته المليئة بالطاقة.

يمكن لعشاق الموسيقى التطلع إلى قائمة تضم دي جي G2، ودي جي كاران، ودي جي شيراغ، ودي جي راهول، ودي جي زان، ودي جي AK، ودي جي أميت، مما يضمن إيقاعات متواصلة من النهار إلى الليل. وتضيف إلى الروح الاحتفالية عروض dholi الحية، وأكشاك الطعام والشراب المنسقة، ومنطقة كبار الشخصيات الحصرية للضيوف الذين يبحثون عن تجربة مهرجان مميزة.