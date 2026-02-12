مهرجان "أنمينيا أبوظبي 2026" يفتح أبواب الخيال لعشاق الإنيمي

انطلقت يوم أمس في قلب أبوظبي فعاليات المهرجان الأكثر ترقباً "أنمينيا أبوظبي 2026"، حيث تحولت "منارة السعديات" إلى قبلة تجمع آلاف المعجبين، والمبدعين، وهواة "الكوسبلاي" من مختلف أنحاء العالم. المهرجان الذي يأتي بإنتاج شركة "براغ" وبالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وبدأ في استقبال زواره بجرعة مكثفة من الخيال والترفيه الياباني الذي سيستمر حتى 15 فبراير الجاري.