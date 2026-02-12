مهرجان "أنمينيا أبوظبي 2026" يفتح أبواب الخيال لعشاق الإنيمي
انطلقت يوم أمس في قلب أبوظبي فعاليات المهرجان الأكثر ترقباً "أنمينيا أبوظبي 2026"، حيث تحولت "منارة السعديات" إلى قبلة تجمع آلاف المعجبين، والمبدعين، وهواة "الكوسبلاي" من مختلف أنحاء العالم. المهرجان الذي يأتي بإنتاج شركة "براغ" وبالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وبدأ في استقبال زواره بجرعة مكثفة من الخيال والترفيه الياباني الذي سيستمر حتى 15 فبراير الجاري.
إذا كنت قد فوتّ اليوم الأول، فلا تقلق؛ فالأجواء لا تزال في ذروتها، والبرنامج القادم يعد بالكثير.
لقاءات العمالقة: من "ون بيس" إلى "أتاك أون تايتن"
الزوار على موعد مع أحلامهم، حيث يفتح المهرجان أبوابه للقاء نخبة من مؤديي الأصوات الأسطوريين. وبإمكان المعجبين خلال الأيام القادمة اللقاء بـ كازوكي ياو (صوت فرانكي في ون بيس)، ويوكي كاجي (إيرين ييغر في أتاك أون تايتن). كما تزدان المنصة بحضور دايسوكي هيراكاوا وتيتسويا كاكيهارا، والمبدع شوجي كاواموري، مما يمنح الجمهور فرصة نادرة لسماع كواليس صناعة هذه الشخصيات التي رافقت طفولتهم وشبابهم.
تجارب غامرة: العيش داخل "المانجا"
لم يكتفِ المهرجان بالعروض، بل نقل الحضور إلى داخل عوالمهم المفضلة. أربعة عوالم مصممة بدقة استلهمت من مسلسلات بليتش (BLEACH)، سباي x فاميلي (SPY x FAMILY)، دان دا دان (DAN DA DAN)، وجينتاما (GINTAMA). من تحديات "أكاديمية شين-أو" إلى شوارع "حي كابوكي" الكوميدية، يجد الزوار أنفسهم في تجربة سينمائية حية تتخللها ألعاب تفاعلية ومنتجات حصرية لا تتوفر إلا هنا.
الكوسبلاي: صراع الإبداع وجوائز الـ 400 ألف درهم
تتجه الأنظار نحو يوم 15 فبراير، حيث ستقام المسابقة الكبرى للكوسبلاي. ومع رصد مبلغ ضخم يصل إلى 400,000 درهم كجوائز، استقطب المهرجان محترفين عالميين مثل "سيندريس" و"ميرتل" للتحكيم. وحتى يحين موعد المسابقة، يضج المهرجان بورش عمل يقدمها خبراء مثل "ميو ومايو" و"إم 7 كوسبلاي"، لتعليم الهواة أسرار صناعة الدروع، المكياج، وتصفيف الشعر المستعار.
رحلة تذوق في شوارع طوكيو
بعيداً عن الشاشات والمنصات، يقدم المهرجان تجربة "أكل الشارع" الياباني بامتياز. من "فطائر السوفليه" إلى "الماتشا مون بلان"، والرامن الأصيل. كما يسجل عملاق التجزئة "أنيميت" (Animate) حضوره الأول في الإمارات، مانحاً المعجبين فرصة اقتناء مجسمات ومقتنيات نادرة من تسومي آرت وفويو.