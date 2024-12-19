مهرجان أبوظبي 2025 يحتفي بالموسيقى والثقافة اليابانية
عشاق الموسيقى الكلاسيكية على موعد مع مهرجان أبوظبي 2025. وسينطلق هذا الحدث السنوي في السابع من فبراير حاملاً شعار "أبوظبي - العالم في مدينة"، فهل أنت مستعد للغوص في عالم من الإبداع الموسيقي؟
وفي هذه النسخة، سيحتفل المهرجان أيضاً بمرور أكثر من 50 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان، من خلال فعاليات تبرز غنى ثقافة البلدين وتاريخهما العريق.
وستنطلق فعاليات المهرجان بأمسية استثنائية تُشارك فيها أوركسترا اليابان الفيلهارمونية الجديدة بقيادة المايسترو الياباني الأسطوري "يوتاكا سادو"، وبمشاركة التينور العالمي "جوناثان تيتلمان"، وعازف البيانو الصاعد "كيوهي سوريتا"، وذلك يومي 7 و8 فبراير. وفي شهر رمضان المبارك، يُحيي الشيخ محمود التهامي أمسية روحانية تعانق فيها التراتيل الإنشادية السماء. ويُتابع المهرجان رحلته مع عرض موسيقي مُبهر لفرقة كودو اليابانية، فرقة تايكو للفنون المسرحية، ويُختتم بأداء ساحر لعازف البيانو الموهوب "يونتشان ليم" الذي سيُقدم روائع باخ الموسيقية "جولدبيرج".
وتزدان قائمة العروض بمشاركة مميزة لعازفة الإيقاع الشهيرة "كونيكو كاتو"، وثنائي البيانو المبدع الأخوات "لابيك"، بالإضافة إلى حفل أوبرا فريد يجمع نجم التينور "خافيير كامارينا" والسوبرانو "جيسيكا برات"، بمشاركة أوركسترا سيمفونية جامعة الفنون الوطنية الكورية بقيادة المايسترو توفيق معتوق. ولن تكتمل هذه الأمسيات الساحرة دون أداء استثنائي لعازف الكمان الموهوب "أوغستين هادليش" الذي سيُقدم روائع باخ وغيرها من الأعمال الخالدة.
أما عشاق الباليه، فلهم موعد مع حفل (أول ستار باليه جالا) "All-Star Ballet Gala" الذي سيجمع ستة من أشهر راقصي العالم على خشبة المسرح. وسيُضفي على هذه الأمسية سحراً خاصاً كل من الموسيقيين كيان سلطاني، ويامن سعدي، و"سارة فيرانديز"، و"بابلو فيرانديز"، حيث سيُقدمون باقة من أشهر المقطوعات الموسيقية العالمية.
وإلى جانب هؤلاء النجوم، سيُسحر عازف البوق الموهوب "رايلي مولهركار" الجمهور بعزفه الأخّاذ، فيما ستُلهم أوركسترا الجامعة الوطنية الكورية للفنون بقيادة "تشي يونج تشونغ" الجمهور بباقة من روائع "برامز" و"تشايكوفسكي".
وسيقام هذا المهرجان في الفترة من 7 فبراير إلى 29 أبريل.