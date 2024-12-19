مهرجان أبوظبي 2025 يحتفي بالموسيقى والثقافة اليابانية

أما عشاق الباليه، فلهم موعد مع حفل (أول ستار باليه جالا) "All-Star Ballet Gala" الذي سيجمع ستة من أشهر راقصي العالم على خشبة المسرح. وسيُضفي على هذه الأمسية سحراً خاصاً كل من الموسيقيين كيان سلطاني، ويامن سعدي، و"سارة فيرانديز"، و"بابلو فيرانديز"، حيث سيُقدمون باقة من أشهر المقطوعات الموسيقية العالمية.