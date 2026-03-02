من هوليوود إلى الإمارات.. نجوم عالميون يتحدون "زيف الشائعات" بدعوات الهدوء والوحدة

في ضوء الهجمات الأخيرة، يشجع بعض النجوم العالميين متابعيهم على الاعتماد على المعلومات الموثوقة والبقاء هادئين.
لجأ العديد من المشاهير البارزين المرتبطين بالبلاد إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن تضامنهم والدعوة إلى الوحدة.
من نجوم هوليوود الذين يعتبرون دبي وطنًا لهم إلى الرموز الإقليمية ذات المتابعة العالمية الضخمة، تستخدم الوجوه المألوفة منصاتها لتعزيز الهدوء، وتأكيد أهمية الحصول على المعلومات من مصادر موثوقة.
لجأت ليندسي لوهان إلى قصص إنستغرام لمشاركة رسالة سلام. أكدت لوهان، التي تعيش في دبي منذ عام 2015، لموقع TMZ أنها وعائلتها بخير بعد الهجمات. شاركت رسالة قصيرة ولكنها صادقة على قصصها: “أدعو من أجل السلام. ابقوا آمنين جميعًا. بارك الله فينا جميعًا.”
لطالما تحدثت لوهان عن حبها لدبي، واصفةً سابقًا “السكينة والسلام” الذي وجدته في الإمارة بعيدًا عن أضواء المصورين.
لقد لاقت رسالتها صدى واسعًا، عاكسةً القلق والتضامن مع السكان خلال فترة متوترة.
من ناحية أخرى، دعت نورا فتحي نجمة بوليوود إلى الوحدة والإيمان. طمأنت فتحي متابعيها بأنها حاليًا في الهند وبأمان وسط التطورات الجارية.
في مقطع فيديو على إنستغرام، حثت فتحي المعجبين على البقاء متحدين.
"نصيحتي للجميع هي التمسك بالإيمان بالله. أدعو إلى الوحدة. الجميع بحاجة إلى أن يكونوا متحدين. سنحارب هذه الحرب النفسية والروحية. قبل ذلك، يجب أن نكون راسخين، وعلينا أن نواصل الدعاء." قالت.
قالت اللاعبة الهندية الحائزة على ميداليتين أولمبيتين بي في سيندو إنها تقطعت بها السبل في مطار دبي في طريقها إلى بطولة عموم إنجلترا للريشة الطائرة بعد تعليق عمليات الطيران في المدينة نتيجة للصراع الدائر في المنطقة. وفي وقت لاحق، شاركت مقطع فيديو أشادت فيه بجهود الحكومة. "نحن بأمان حاليًا،" قالت. "أنا ممتنة للغاية لسلطات دبي والموظفين، وكذلك مطار دبي، الذين عملوا بشكل لا يصدق وبلا كلل لضمان سلامة الجميع."
طمأنت الممثلة الهندية سونال شوهان، التي تقطعت بها السبل في دبي بسبب اضطرابات الرحلات الجوية، معجبيها بأنها she's بأمان تام في دبي وأعربت عن إعجابها بجهود country's لإدارة الوضع. وقالت: "لكل من يراسلني ويطمئن عليّ، شكرًا لكم. I’m آسفة لأنني haven’t أتمكن من الرد على الجميع. اهتمامكم يعني لي الكثير. أنا بأمان، وأؤكد لكم أن السلطات تبذل قصارى جهدها للحفاظ على سلامة الجميع.”
شارك الممثل فيفيك أوبيروي ملاحظة قصيرة على X، حث فيها متابعيه في الإمارات على تذكر أن "أسس هذه الأرض مبنية على السلام والمرونة وروح التكاتف الرائعة".
"على الرغم من أننا ننحدر من أكثر من 200 دولة مختلفة، إلا أننا جزء من مجتمع رائع يهتم ببعضه البعض كعائلة واحدة كبيرة. أحيي القيادة الاستثنائية لحكومة الإمارات العربية المتحدة والقوات المسلحة المخلصة لدولة الإمارات،" قال. "روحهم الشجاعة ودفاعهم الدؤوب يحافظان على سلامة وأمن كل مقيم، والتنبيهات الصادرة في الوقت المناسب من قبل @NCEMAUAE هي أعظم أدواتنا للاستعداد. الرابط بين دولنا هو جسر من الفولاذ، وسلامة كل روح هنا تحظى بأعلى درجات الاحترام. ابقوا آمنين، ابقوا في الداخل كما هو موصى به، وحافظوا على الهدوء."
عبرت إيشا غوبتا، التي لم تتمكن من مغادرة أبوظبي بسبب الهجمات الأخيرة، عن تقديرها للسلطات المحلية. وشاركت على إنستغرام ستوري: "عمل رائع من @uaegov لرعاية كل شخص تقطعت به السبل في المطار، من توفير الطعام إلى النقل من المطار إلى الإقامة الفندقية. مدى جودة إدارة الوضع في #abudhabi يظهر مدى قوة الدولة ومدى هدوئها في حماية الجميع. شكر خاص لـ @modgovae."
إلى جانب المشاهير العالميين، تدخلت شخصيات إماراتية بارزة أيضًا لتهدئة الخطاب العام.
يعد رائد الأعمال والشخصية الإعلامية أنس بوخش وقطب التجميل منى قطان من بين الأصوات المؤثرة في Dubai’s التي تشيد بإجراءات السلامة والاستجابة government’s.
