من هوليوود إلى الإمارات.. نجوم عالميون يتحدون "زيف الشائعات" بدعوات الهدوء والوحدة

في ضوء الهجمات الأخيرة، يشجع بعض النجوم العالميين متابعيهم على الاعتماد على المعلومات الموثوقة والبقاء هادئين.

لجأ العديد من المشاهير البارزين المرتبطين بالبلاد إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن تضامنهم والدعوة إلى الوحدة.

من نجوم هوليوود الذين يعتبرون دبي وطنًا لهم إلى الرموز الإقليمية ذات المتابعة العالمية الضخمة، تستخدم الوجوه المألوفة منصاتها لتعزيز الهدوء، وتأكيد أهمية الحصول على المعلومات من مصادر موثوقة.

ليندسي لوهان تشارك رسالة سلام

لجأت ليندسي لوهان إلى قصص إنستغرام لمشاركة رسالة سلام. أكدت لوهان، التي تعيش في دبي منذ عام 2015، لموقع TMZ أنها وعائلتها بخير بعد الهجمات. شاركت رسالة قصيرة ولكنها صادقة على قصصها: “أدعو من أجل السلام. ابقوا آمنين جميعًا. بارك الله فينا جميعًا.”