من شوارع بريطانيا إلى حلبات دبي: توأم "كاريا" يُغيّر قواعد الملاكمة الاحترافية

لصغرهما عن القتال الاحترافي في المملكة المتحدة، اتجه التوأم البريطاني من أصل جنوب آسيوي يوفراج وفيجايراج كاريا إلى دبي، حيث بنيا سجلاً خالياً من الهزائم ويستعدان الآن لمواجهة العالم.

يدخل الأخوان التوأم البريطانيان من أصل جنوب آسيوي، يوفراج وفيجايراج كاريا، البالغان من العمر 17 عامًا، الحلبة بأكثر من مجرد قفازات - إنهما يحملان هدفًا. هما اثنان من ثلاثي توائم، ولا ينتظر الأخوان العالم ليلحق بهما. بينما يستعد معظم المراهقين للامتحانات المدرسية أو يراقبون إحصائيات وسائل التواصل الاجتماعي، ينشغل هذان الشابان بمحاربة الرجال البالغين بشكل احترافي - ليس في لندن أو ليدز، بل في قلب دبي.

لماذا دبي؟

يقول فيجايراج، الذي تعافى للتو من إصابة في الكتف جراء قتال حديث، في حديث مع "سيتي تايمز" بلهجة عملية: "لأننا لم نتمكن من القتال في أي مكان آخر". "لم يُسمح لنا بالاحتراف في المملكة المتحدة حتى بلوغنا 18 عامًا. لكن دبي منحتنا بداية مبكرة. سنتان قبل أي شخص آخر."

في المملكة المتحدة، القواعد هي القواعد - يجب أن يكون عمرك 18 عامًا للحصول على ترخيصك الاحترافي. لكن التوأم كاريا، اللذين يتمتعان بموهبة مبكرة وغريزة مدربة، لم يرغبا في الانتظار. لذلك، بينما كان معظم الهواة البريطانيين الشباب لا يزالون يعالجون الإجراءات الروتينية، سافر التوأم إلى دبي، وحصلا على التراخيص، وبدآ في تحقيق الانتصارات.

"لقد خضنا بالفعل عدة نزالات احترافية في دبي وتايلاند"، يقول فيجايراج. "الأمر مختلف هنا. النظام سلس - الفحوصات الطبية، الترخيص، كل شيء. لا توجد فترات انتظار طويلة، ولا متاعب غير ضرورية. مجرد ملاكمة."

تنعكس هذه الكفاءة العملية في تحضيراتهما. ويضيف: "أسبوع القتال هادئ هنا". "التدريب الشاق قد تم بالفعل. نذهب في نزهة حول المارينا، ربما جلسة واحدة، تدريب أو ركض - هذا كل شيء. إنه هادئ، ويصفي ذهنك."

إخوان في السلاح، وفي الحلبة

على الرغم من كونهما ثلثي مجموعة ثلاثية، يتناغم التوأم كاريا تمامًا عندما يتعلق الأمر بلعبة القتال. يعترف يوفراج، الأخ الثاني، بأنه لا يشعر بالتوتر لنفسه - "لكن عندما يدخل أخي، حينها أشعر بالتوتر."

ويضيف: "لا نتدرب مع بعضنا البعض". "لدينا العالم بأسره لننافسه. لماذا نقاتل أنفسنا؟"

قد يكونان مقاتلين فرديين، لكن قصتهما جماعية. يعبر فيجايراج عن ذلك بأفضل طريقة: "هناك قصة أكبر بكثير. نحن ثلاثة إخوة. واحد يقوم بشيء مختلف، اثنان منا يمارسان الملاكمة، ولكن مهما حققنا، نحققه معًا."

معًا، يساعدان أيضًا في تغيير وجه الملاكمة. يقول فيجايراج: "لا يوجد العديد من المقاتلين البريطانيين من أصل جنوب آسيوي". "نحن نمثل شريحة ديموغرافية كاملة - نُظهر أن الأشخاص من جميع الخلفيات يمكنهم النجاح."