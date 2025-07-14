من "ريف" إلى"كافيل": أسطورة سوبرمان تتجدد على الشاشة

منذ عام 1938، كان سوبرمان أيقونة في الثقافة الشعبية – النموذج الأولي لكل بطل خارق تَبعه. لكن إرث الشخصية لا يرتكز فقط على صفحات القصص المصورة أو "الكريبتونايت"؛ بل يكمن أيضاً في الوجوه العديدة التي ارتدت العباءة الحمراء على الشاشة. من التلفزيون بالأبيض والأسود إلى الأفلام الضخمة الحديثة، تم تفسير سوبرمان بطرق عديدة – طيب، مكتئب، نبيل، وحتى متضارب.

إذن، من قدمه بأفضل شكل؟ دعونا نحلق عبر التاريخ ونستعرض تسعة ممثلين جسدوا شخصية سوبرمان، من الأعلى إلى الأسفل، مع الأخذ في الاعتبار إرثهم وتأثيرهم الثقافي.

1. كريستوفر ريف (1978–1987) – المعيار الذهبي