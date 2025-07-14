من "ريف" إلى"كافيل": أسطورة سوبرمان تتجدد على الشاشة

منذ عام 1938، كان سوبرمان أيقونة في الثقافة الشعبية – النموذج الأولي لكل بطل خارق تَبعه. لكن إرث الشخصية لا يرتكز فقط على صفحات القصص المصورة أو "الكريبتونايت"؛ بل يكمن أيضاً في الوجوه العديدة التي ارتدت العباءة الحمراء على الشاشة. من التلفزيون بالأبيض والأسود إلى الأفلام الضخمة الحديثة، تم تفسير سوبرمان بطرق عديدة – طيب، مكتئب، نبيل، وحتى متضارب.
إذن، من قدمه بأفضل شكل؟ دعونا نحلق عبر التاريخ ونستعرض تسعة ممثلين جسدوا شخصية سوبرمان، من الأعلى إلى الأسفل، مع الأخذ في الاعتبار إرثهم وتأثيرهم الثقافي.
ظهوره: في أفلام سوبرمان: الفيلم (1978)، سوبرمان 2 (1980)، سوبرمان 3 (1983)، سوبرمان 4: السعي نحو السلام (1987).
الإرث: غالباً ما يُعتبر سوبرمان الحقيقي. وازن ريف بين سحر كلارك كينت الخجول وجاذبية سوبرمان، مما جعل المستحيل يبدو حقيقياً. حتى بعد عقود، يظل المفضل لدى المعجبين لتجسيده الأكثر أيقونية لسوبرمان.
التأثير: لا يزال النقاد والمعجبون على حد سواء يعتبرون أداء ريف في أسمى درجات التقدير. على الرغم من عيوب الأفلام اللاحقة، ظل ريف ثابتاً لامعاً.
ظهوره: في أفلام رجل الفولاذ (2013)، باتمان ضد سوبرمان (2016)، فرقة العدالة (2017/2021).
الإرث: كان سوبرمان كافيل أكثر قتامة وتضاربًا، صاغته رؤية زاك سنايدر الجادة. قوي بدنياً ورصين، أضفى هيبة وشدة على الدور.
التأثير: أثار الانقسام بين المعجبين. أشاد النقاد بحضوره على الشاشة لكنهم انتقدوا النبرة الكئيبة للقصة. على الرغم من الاستقبال المختلط، يمتلك كافيل قاعدة جماهيرية شغوفة تطالب بعودته.
ظهوره: في فيلم سوبرمان (2025، من إخراج جيمس غان).
الإرث: في الفيلم الذي يحقق نجاحاً جيداً في شباك التذاكر، يجسد ديفيد كورينسويت الازدواجية بشكل جيد — سوبرمان لا يزال يتشكل، ولا يزال إنساناً للغاية، وكلارك كينت لا يزال يتعثر في الحياة اليومية. إنه يجلب الجدية إلى كلا الشخصيتين دون أن يجعل أياً منهما يبدو وكأنه كاريكاتير.
التأثير: يواجه كورينسويت تحديًا كبيراً، لكن المسؤولية تقع على عاتق غان لإعادة توجيه المسار. إنه في بداية الطريق فقط. لا يهدف هذا الفيلم إلى أن يكون أفضل فيلم سوبرمان على الإطلاق. إنه هنا ليكون الفصل الأول في شيء جديد. ولهذا، فهو ينجح.
ظهوره: في سوبرغيرل (CW)، سوبرمان ولويس (مسلسل تلفزيوني).
الإرث: يقدم هوكلين مقاربة واقعية، كرجل عائلة — يوازن بين واجبات الأبطال الخارقين وتربية المراهقين.
التأثير: يحظى بتقدير واسع من قبل محبي عالم "Arrowverse". يعتبر أحد أفضل التجسيدات في التلفزيون الحديث.
ظهوره: في مسلسل سمولفيل (TV).
الإرث: جسد ويلينغ شخصية كلارك كينت الشاب قبل أن يصبح سوبرمان. على مدار 10 مواسم، شاهده المعجبون وهو ينمو من مراهق خجول إلى بطل في طور التكوين.
التأثير: على الرغم من أن ويلينغ لم يرتدِ البدلة الكاملة إلا في الحلقة الأخيرة، إلا أن رحلته لا تزال المفضلة لدى الكثيرين. كما حصل ويلينغ على إشادة من ريف، الذي ظهر في حلقتين من المسلسل.
ظهوره: في سوبرمان ورجال الخلد (1951)، مغامرات سوبرمان (مسلسل تلفزيوني، 1952–1958).
الإرث: بالنسبة للكثيرين، كان ريفز هو سوبرمان – البطل المثالي المحب للخير في أمريكا ما بعد الحرب. حدد سلوكه الهادئ والواثق الشخصية لجيل كامل. وبحسب التقارير، فقد تخلى حتى عن السجائر في الحياة الواقعية حتى لا يرى الأطفال سوبرمان يدخن.
التأثير: سوبرمان التلفزيوني الأصلي. قديم الطراز، لكنه أسطوري في عصره، ومع ذلك، محدود بقيود التلفزيون المبكر.
ظهوره: في سوبرمان (مسلسل 1948)، رجل الذرة ضد سوبرمان (مسلسل 1950).
الإرث: أول ممثل يجسد سوبرمان على الشاشة. على الرغم من أن الميزانية كانت منخفضة والمؤثرات الخاصة بدائية بمعايير اليوم، إلا أن أداء ألين مهد الطريق للتجسيدات المستقبلية.
التأثير: حنيني، لكنه منسي إلى حد كبير خارج قاعدة المعجبين المتعصبين. يُوقر أكثر لما بدأه منه لكيفية أدائه.
ظهوره: في عودة سوبرمان (2006)، أزمة على الأرض اللانهائية (تقاطع CW، 2019).
الإرث: اختير بسبب تشابهه مع كريستوفر ريف، لعب روث دور خلف روحي. كان الفيلم مثيراً للانقسام وفشل في شباك التذاكر، لكن أداءه أُشيد به لصدقه.
التأثير: على الرغم من فشل الفيلم في شباك التذاكر، إلا أن روث حظي باحترام بين المعجبين، خاصة مع عودته المؤثرة في حدث مسلسل "أزمة".
ظهوره: في لويس وكلارك: مغامرات سوبرمان الجديدة (TV).
الإرث: ركزت نسخة كين بشكل أكبر على الجانب الرومانسي والإنساني لكلارك بدلاً من الجانب البطولي. كان نهجاً مختلفاً، وحقق الانسجام مع تيري هاتشر (لويس لين) تقييمات قوية.
التأثير: كان شائعًا في التسعينيات، لكنه أقل تذكراً الآن. اعتبره النقاد "سوبرمان يلتقي بالمسلسل التلفزيوني".
لقد عكس كل سوبرمان عصره — من مثالية ريف إلى تأملات كافيل، ومن شباب ويلينغ إلى تفاؤل كورينسويت الذي أعيد إطلاقه. لكن في قلوب معظم المعجبين، لا يزال كريستوفر ريف يحلق أعلى. يظل هو المعيار — محبوبًا عالميًا، وأيقونيًا، ولا يزال يُحتفى به بعد ما يقرب من 50 عامًا. أثار كافيل انقسامًا بين المعجبين لكنه أثار إعجاب الكثيرين بحضوره في تفسير حديث. ومع ظهور كورينسويت الواعد، قد تنتقل العباءة قريبًا إلى أيدٍ جديدة وجديرة.
هل تتفق مع هذا الترتيب، أم لديك رأي مختلف حول من هو سوبرمان الأمثل؟