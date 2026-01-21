من "دوم" إلى دبي.. قصة تحول ريمي سين

كشفت الممثلة البوليوودية ريمي سين، التي تألقت في سلسلة من الأفلام الناجحة خلال العقدين الأولين من الألفية الجديدة، عن مفاجأة للجميع مؤخرًا. فبعد أن توقفت عن التمثيل بشكل نشط، أصبحت وكيلة عقارية في دبي وهي مرتاحة تمامًا في دورها الجديد.
في مقابلة مع شركة Buildcaps Real Estate LLC ومقرها دبي، تحدثت سين، وهي اسم معروف في السينما الهندية والبنغالية والتيلوغوية، عن سبب اعتبارها دبي مكانًا جيدًا للعمل وبناء سمعة.
قالت: "دبي ترحب بالجميع". "حوالي 95 بالمائة من السكان هنا هم وافدون، بينما البقية إماراتيون. تركز المدينة على تسهيل الحياة لسكانها... (الحكومة هنا) تفكر في الجميع."
قارنت ذلك بدول ومراكز أعمال أخرى. "في العديد من الدول الأخرى، توجد الكثير من السياسات والتغييرات والضرائب. وكل هذا يزيد من الارتباك لدى السكان."
الشيء الرئيسي الذي لفت انتباهها في سوق العقارات في دبي هو الانضباط. "هناك وكلاء ووكالات، وعليك العمل معهم. المطورون يقومون بعملهم وهناك نظام سليم مطبق."
الممثلة التي شاركت في فيلمي Johnny Gaddaar و Deewane Huye Paagal، والمقيمة حاليًا في دبي، قارنت هذا بكيفية ينظر إلى وكلاء العقارات في الهند. "هنا، يُعامل وكلاء العقارات على قدم المساواة مع المستشارين الماليين، لأن الاستثمارات في العقارات تشبه تلك في سوق الأسهم أو العملات المشفرة. في الهند، إذا طلبت عمولة شهرين، ينظر إليك الناس وكأنك ارتكبت جريمة."
مؤخرًا، عندما انتشرت صور مظهرها الجديد على وسائل التواصل الاجتماعي، نشأت تكهنات بأنها خضعت لعملية تجميل. وكانت سين قد تناولت هذا الموضوع في مقابلة سابقة.
نقلت عنها صحيفة Hindustan Times قولها: "إذا شعر الناس أنني أجريت جراحة تجميل، وإذا شعروا بذلك بطريقة جيدة، فهذا جيد جدًا بالنسبة لي". وأضافت: "حتى بدون إجراء جراحة تجميل، لا يزال الناس يتحدثون. لقد أجريت فقط حقن الفيلر والبوتوكس وعلاج البلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP)، لا شيء آخر."
شاركت سين أيضًا في برامج تلفزيون الواقع مثل Bigg Boss 9 و Jhalak Dikhla Jaa 9. وظهرت آخر مرة في فيلم الحركة Shagird للمخرج تيجمانشو دهوليا.