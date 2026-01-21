من "دوم" إلى دبي.. قصة تحول ريمي سين

الممثلة التي شاركت في فيلمي Johnny Gaddaar و Deewane Huye Paagal، والمقيمة حاليًا في دبي، قارنت هذا بكيفية ينظر إلى وكلاء العقارات في الهند. "هنا، يُعامل وكلاء العقارات على قدم المساواة مع المستشارين الماليين، لأن الاستثمارات في العقارات تشبه تلك في سوق الأسهم أو العملات المشفرة. في الهند، إذا طلبت عمولة شهرين، ينظر إليك الناس وكأنك ارتكبت جريمة."