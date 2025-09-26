من دبي إلى بيركلي: مراهقة من الإمارات تعزف طريقها نحو النجومية العالمية بمنحة موسيقية
من كتابة أغنيتها الأولى في التاسعة من عمرها إلى أدائها على مسرح كارنيجي هول الأسطوري، عاشت المراهقة دبي جوفيتا بوميك حياة حافلة بالإنجازات الموسيقية. ومع ذلك، تدّعي أنها لا تزال في بداياتها.
هذا الصيف، أضافت جوفيتا، البالغة من العمر ستة عشر عامًا، إلى رصيدها المتنامي من الجوائز، منحة دراسية كاملة لبرنامج "أسباير" المكثف للأداء الموسيقي، الذي يستمر لخمسة أسابيع، في كلية بيركلي للموسيقى في بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية. وقد شكّل هذا البرنامج المرموق، المعروف بصقل مهارات نخبة من ألمع الموسيقيين في العالم، نقطة تحول في مسيرتها الفنية الشابة.
تتذكر قائلةً: "كنتُ في غاية السعادة، ولم أصدق ما رأيت. بدت التجربة برمتها سريالية، خاصةً وأنني توليتُ مسؤولية جزء كبير من العملية بنفسي".
بدعم من خبراء القبول الجامعي في UniHawk، لم تكتفِ جوفيتا بحجز مقعدها الجامعي، بل ازدهرت في بوسطن، حيث قدمت عروضًا حية مع فرقة بيركلي، وتعاونت مع موسيقيين شباب من جميع أنحاء العالم. تقول: "كان الأمر مُلهمًا ومُحفزًا لي. العمل مع مواهب متنوعة علمني الاستماع أكثر، وأن أسمح للتعاون بتشكيل الموسيقى".
بدءًا من غرفة المعيشة
بدأت رحلة جوفيتا الموسيقية عندما سمعتها جارتها المتحمسة، وهي في الثالثة من عمرها، وهي تغني أغنية ديزني "دعها تذهب" في غرفة معيشتها. غرست تلك اللحظة الصغيرة من التعرّف عليها بذرة ثقة سرعان ما ازدهرت لتتحول إلى مسيرة موسيقية عالمية.
في الثانية عشرة من عمرها، تنافست على المسرح العالمي. وفي الخامسة عشرة، أصدرت أغنيتها المنفردة الأولى "بلا حب"، المستوحاة من قصة جين سيمور، الزوجة الثالثة للملك هنري الثامن. وصلت هذه الأغنية الحزينة إلى قائمة أفضل 30 أغنية نهائية في مسابقة أكاديمية الأغنية لكتاب الأغاني الشباب في الفئة الدولية من 13 إلى 18 عامًا.
قد يُظنّ أن مسيرتها الفنية حتى الآن رحلة فنانة مخضرمة، وليست رحلة مراهقة لا تزال في المدرسة. وقفت على أحد أشهر مسارح العالم، قاعة كارنيجي في نيويورك، بعد فوزها بمسابقة "البروتجيه الأمريكية" المرموقة. وفي كاليفورنيا، أثبتت براعتها الفنية بفوزها بثلاثة ألقاب عالمية في بطولة العالم للفنون الأدائية، وهو اعترافٌ جعلها موهبةً عالميةً جديرةً بالمتابعة. وفي وطنها، مكّنتها قيادتها وشغفها بتنمية الإبداع من تعيينها سفيرةً للعلامة التجارية وكشافةً للمواهب لفريق الإمارات العربية المتحدة، بعد دورها السابق كسفيرة لمسابقة المواهب الموسيقية الشابة في الإمارات العربية المتحدة، حيث ألهمت أقرانها والفنانين الطموحين على حد سواء.
إلى جانب الموسيقى، يتجلى إبداع جوفيتا في الكلمات أيضًا. نُشرت قصائدها في مختارات مسابقة خلية النحل، مما رسّخ مكانتها ليس فقط كمؤدية، بل كراوية قصص أيضًا.
تشكلت من خلال الثقافات
نشأت جوفيتا في دبي منحتها ذوقًا موسيقيًا فريدًا. تقول: "إنها مدينة عالمية، حيث تسمع بوليوود والموسيقى العربية وموسيقى البوب الغربية في يوم واحد". في منزلها، عززت أغاني والدها الثقافية ارتباطها بالجذور العاطفية للموسيقى.
وشملت نماذجها المبكرة مغنيين أقوياء مثل سيلين ديون وويتني هيوستن، ولكن اليوم تمتد مصادر إلهامها عبر الأنواع الموسيقية: هشاشة SZA وHER، ورواية القصص من قبل Yebba وRAYE، والحافة الخام لرموز الروك مثل Green Day و Aerosmith.
تقول جوفيتا: "موسيقاي تعكس كل هذه التأثيرات. إنها قصة عاطفية مع لمسة من الجرأة".
إلى جانب صوتها، ترى جوفيتا نفسها راوية قصص. سواءً من خلال الشعر أو كتابة الأغاني، تستخدم الكلمات لمعالجة العالم من حولها. "الشعر هو المكان الذي أسكب فيه مشاعري دون تنقيح، وكتابة الأغاني هي المكان الذي أصيغها فيه إلى شيء يغنيه الآخرون. الضعف ليس عبئًا، بل هو تحرر."
فلسفتها في كتابة الأغاني متجذرة في الصدق. تنصح المبدعين الشباب الآخرين قائلةً: "تفردك هو قوتك. الفن يزدهر بالاختلاف. لا تُخفت طاقتك لتتأقلم مع الآخرين، بل استغلها".
موازنة الحلم
رغم إنجازاتها المذهلة، لا تزال جوفيتا محافظة على توازنها، ويعود الفضل في ذلك جزئيًا إلى عائلتها. عرّفتها والدتها على مبدأ "FAFA"، والمرح، والطموح، واللياقة البدنية، والتحصيل الدراسي، الذي أصبح بوصلتها لتحقيق التوازن.
كما أنها تُقدم مساهماتها للآخرين. بصفتها سفيرة للعلامة التجارية وكشافة للمواهب، تُشجع جوفيتا المواهب الناشئة. "الشغف هو الأساس. يُمكنك تعليم التقنية، لكن لا يُمكنك تعليم أحدهم الشعور بالموسيقى في أعماقه."
وقد أدت قيادتها وشغفها بتنمية الإبداع إلى تعيينها سفيرة للعلامة التجارية وكشافة المواهب لفريق بطولة العالم للفنون المسرحية (WCOPA) في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد دورها السابق كسفيرة للعلامة التجارية لمسابقة المواهب الموسيقية الشابة في الإمارات العربية المتحدة، حيث ألهمت أقرانها والفنانين الطموحين على حد سواء.
مع إتمامها المرحلة النهائية من دراستها الثانوية كطالبة موسيقى في مدرسة ريجنت الدولية، تستعد جوفيتا لفصلها الدراسي الأهم: الجامعة. وتأمل، إذ تضع نصب عينيها مزج الموسيقى بحبها للأدب وعلم النفس وعلم الصوت، أن تواصل تطورها كفنانة تجمع بين الإبداع والعمق. وتقول: "كل إنجاز حققته - الفوز بجائزة WCOPA، وإصدار ألبوم Loveless، والعزف في مسابقة فرق ريجنت الموسيقية - كان بمثابة تأكيد على أن هذا هو ما خُلقت من أجله".
بالنسبة لجوفيتا بهاوميك، المسرح ليس مجرد وجهة، بل هو منصة انطلاق. بصوتها الذي يجمع بين الضعف والقوة، فهي على أهبة الاستعداد لإلهام جيل جديد من الفنانين يتجاوز حدود دبي.