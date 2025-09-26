من دبي إلى بيركلي: مراهقة من الإمارات تعزف طريقها نحو النجومية العالمية بمنحة موسيقية

قد يُظنّ أن مسيرتها الفنية حتى الآن رحلة فنانة مخضرمة، وليست رحلة مراهقة لا تزال في المدرسة. وقفت على أحد أشهر مسارح العالم، قاعة كارنيجي في نيويورك، بعد فوزها بمسابقة "البروتجيه الأمريكية" المرموقة. وفي كاليفورنيا، أثبتت براعتها الفنية بفوزها بثلاثة ألقاب عالمية في بطولة العالم للفنون الأدائية، وهو اعترافٌ جعلها موهبةً عالميةً جديرةً بالمتابعة. وفي وطنها، مكّنتها قيادتها وشغفها بتنمية الإبداع من تعيينها سفيرةً للعلامة التجارية وكشافةً للمواهب لفريق الإمارات العربية المتحدة، بعد دورها السابق كسفيرة لمسابقة المواهب الموسيقية الشابة في الإمارات العربية المتحدة، حيث ألهمت أقرانها والفنانين الطموحين على حد سواء.