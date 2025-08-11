من دبي إلى أبوظبي: لا تفوّت أجندة الحفلات الموسيقية الأضخم في الإمارات لعام 2025

استعدوا يا عشاق الموسيقى في الإمارات! النصف الثاني من عام ٢٠٢٥ حافل بتشكيلة رائعة من الحفلات الموسيقية الحية في دبي وأبوظبي، بمشاركة نجوم عالميين وصاعدين ورموز موسيقية محبوبة من مختلف الأنواع. سواء كنتم من عشاق موسيقى البوب، أو الآر أند بي، أو الإيقاعات البنجابية، أو الروك، أو الإيقاعات اللاتينية، ستجدون ما يُشعل شغفكم بالموسيقى. من العروض الحماسية في أوبرا دبي إلى العروض المذهلة في كوكاكولا أرينا ومنتزه الاتحاد، سجلوا مواعيدكم واحجزوا تذاكركم مبكرًا لتجربة أفضل عروض الموسيقى الحية في الإمارات.
ناتالي إمبروجليا – 23 أغسطس، دبي أوبرا
تعود المغنية الأسترالية البريطانية، صاحبة أغنية "تورن" الناجحة عام ١٩٩٧، إلى المسرح بمجموعتها الموسيقية المؤثرة، التي تتضمن أغاني من ألبوم "جزيرة الزنابق البيضاء" وألبومها الأخير "فايربيرد" . يبدأ الحفل الساعة ٨ مساءً؛ تبدأ أسعار التذاكر من ٢٩٥ درهمًا إماراتيًا.
مايسي جراي - 29 أغسطس، كوكا كولا أرينا، دبي
ستقدم نجمة الآر أند بي الحائزة على جائزة غرامي، والمشهورة بأغنيتها الروحية "آي تراي" ، مجموعة من أشهر أغاني ألبومها الأول الحائز على عدة أسطوانات بلاتينية وما بعده. يبدأ الحفل الساعة 8 مساءً؛ أسعار التذاكر تبدأ من 99 درهمًا إماراتيًا.
AP Dhillon – 7 سبتمبر، كوكا كولا أرينا، دبي
يعود الفنان الهندي الكندي الشهير بعد حفلٍ كامل العدد في فبراير ٢٠٢٤، ليُقدّم مزيجه الفريد من التقاليد البنجابية وموسيقى البوب العالمية. يبدأ الحفل الساعة ٨ مساءً؛ تبدأ أسعار التذاكر من ٣٤٥ درهمًا إماراتيًا.
سونيدهي تشوهان – 13 سبتمبر، كوكا كولا أرينا، دبي
تُقدّم مغنية البلاي باك القوية جولتها العالمية إلى دبي، مُقدّمةً أشهر أغانيها من مجموعتها الموسيقية التي تضم 2500 أغنية بأكثر من 10 لغات. اشتهرت بتحكيمها برنامجي "إنديان آيدول" و "ذا فويس إنديا" ، وشاركت في عروض مع كولدبلاي وبيونسيه وإد شيران. تبدأ أسعار التذاكر من 175 درهمًا إماراتيًا.
الشبح – 5 أكتوبر، كوكا كولا أرينا، دبي
يُحيي مغني الراب الكندي البنجابي جولته "ذا سوبريم" في دبي، مُقدّمًا أغاني ناجحة مثل "ستيل رولين" و "فيل فور يو" و "تشيكس" التي حققت نجاحًا كبيرًا. يُعدّ نجم غلاف مجلة بيلبورد كندا بإيقاعات بنجابية حماسية. التذاكر متاحة للبيع في 8 أغسطس.
SB19 – 11 أكتوبر، كوكاكولا أرينا، دبي
فرقة البوب الفلبينية تُحيي جولتها العالمية "سيمولا آت واكاس" في دبي، مُقدّمةً أغاني شهيرة مثل "بازينغا" برقصاتٍ بارعة وطاقةٍ آسرة. تبدأ أسعار التذاكر من ١٩٩ درهمًا إماراتيًا.
ليل بيبي – ١٨ أكتوبر، كوكاكولا أرينا، دبي
يُحضر نجم الراب الحائز على جائزة غرامي جولته العالمية "وام" إلى دبي، مُزودًا بأشهر الأغاني من مسيرة فنية حافلة بالأرقام القياسية، شملت 75 مليار استماع وأكثر من 90 شهادة من جمعية صناعة التسجيلات الأمريكية (RIAA). تبدأ أسعار التذاكر من 229 درهمًا إماراتيًا.
إنريكي إغليسياس – 1 نوفمبر، الاتحاد أرينا، أبو ظبي
يعود نجم البوب اللاتيني إلى الإمارات العربية المتحدة بقائمة من أشهر أغانيه، مثل "بيلاموس" و "بيلاندو" و "لوكو" . تفتح الأبواب الساعة 7 مساءً، وتبدأ أسعار التذاكر من 325 درهمًا إماراتيًا.
ترافيس سكوت - 15 نوفمبر، حديقة الاتحاد، أبوظبي
تصل جولة سيرك ماكسيموس العالمية إلى أبوظبي بعرضٍ مستوحى من مدينة ملاهي مسكونة، وأشهر أغاني فرقة يوتوبيا ، بالإضافة إلى أغاني مفضلة لدى الجمهور مثل سيكو مود . التذاكر متوفرة عبر لايف نيشن الشرق الأوسط.
كاران العجلة – 29 نوفمبر، حديقة الاتحاد، أبوظبي
يقدم نجم الموسيقى البنجابية كاران أوجلا حفله الغنائي الحافل بأشهر أغانيه، مثل "سوفتلي" و "52 بارس" . يبدأ الحفل الساعة 8 مساءً، وتذاكر ابتداءً من 195 درهمًا إماراتيًا.
بنسون بون - 4 ديسمبر، حديقة الاتحاد، أبوظبي
يفتتح نجم البوب الأمريكي الصاعد، المعروف بأغنيتي "أشياء جميلة" و "في النجوم" ، سلسلة الحفلات التي تستمر أربعة أيام بحضور ديناميكي على المسرح. حصريًا لحاملي تذاكر جائزة أبوظبي الكبرى.
بوست مالون وإيليانا – 5 ديسمبر، حديقة الاتحاد، أبوظبي
وارغو
يعود Post Malone بأشهر الأغاني مثل Sunflower و Circles بالإضافة إلى مسارات جديدة متأثرة بالريف من F-1 Trillion .
إليانا، بعد عودتها من دعم فرقة كولدبلاي، تُقدّم مزيجًا من موسيقى البوب العربية وموسيقى الآر أند بي العصرية. يُقدّم كلٌّ منهما عرضًا منفردًا. دخول حصريّ لجمهور جائزة أبوظبي الكبرى.
ميتاليكا – 6 ديسمبر، حديقة الاتحاد، أبوظبي
تعود فرقة الميتال الأسطورية بألبومها الحائز على جائزة غرامي "72 Seasons" ضمن جولتها العالمية M72. حصريًا لحاملي تذاكر جائزة أبوظبي الكبرى.
كاتي بيري - 7 ديسمبر، حديقة الاتحاد، أبوظبي
نجمة البوب تُحيي حفل ختام سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي بجولة "ذا لايفتايمز تور" ، مُقدّمةً أروع أغاني البوب الراقصة من ألبومها 143. حصريًا لحاملي تذاكر سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي.
أريجيت سينغ - 19 ديسمبر، الاتحاد أرينا، أبو ظبي
يعود "ملك الغناء المؤثر" بعد إعادة جدولة حفله، ليقدم أغاني شهيرة مثل "توم هاي هو" و "كابيرا" و "تشانا ميريا" . تفتح الأبواب الساعة السادسة مساءً؛ أسعار التذاكر تبدأ من ٢٩٠ درهمًا إماراتيًا.
سونو نيجام – 27 ديسمبر، كوكا كولا أرينا، دبي
يُقدّم أسطورة بوليوود سونو نيجام عرضًا فنيًا ممتدًا على مدار مسيرته الفنية، يضمّ أعمالًا كلاسيكية مثل "كال هو نا هو" . تبدأ أسعار التذاكر من 95 درهمًا إماراتيًا؛ ويبدأ العرض الساعة 8 مساءً.
مارون 5 – 31 ديسمبر، أتلانتس النخلة، دبي
احتفلوا بليلة رأس السنة الجديدة مع فرقة مارون 5 التي تُحيي أغانيها الشهيرة، مثل "موفز لايك جاغر" و "شي ويل بي لوفِد" و "ذيس لوف"، في حفل عشاء فاخر. تبدأ أسعار التذاكر من 6500 درهم إماراتي للبالغين، مع أسعار خاصة للأطفال.