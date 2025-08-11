من دبي إلى أبوظبي: لا تفوّت أجندة الحفلات الموسيقية الأضخم في الإمارات لعام 2025

استعدوا يا عشاق الموسيقى في الإمارات! النصف الثاني من عام ٢٠٢٥ حافل بتشكيلة رائعة من الحفلات الموسيقية الحية في دبي وأبوظبي، بمشاركة نجوم عالميين وصاعدين ورموز موسيقية محبوبة من مختلف الأنواع. سواء كنتم من عشاق موسيقى البوب، أو الآر أند بي، أو الإيقاعات البنجابية، أو الروك، أو الإيقاعات اللاتينية، ستجدون ما يُشعل شغفكم بالموسيقى. من العروض الحماسية في أوبرا دبي إلى العروض المذهلة في كوكاكولا أرينا ومنتزه الاتحاد، سجلوا مواعيدكم واحجزوا تذاكركم مبكرًا لتجربة أفضل عروض الموسيقى الحية في الإمارات.