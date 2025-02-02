من الظلام إلى النور: رحلة زينة زكي في أسبوع الموضة بدبي

كانت مجموعة زكي مستوحاة بشكل كبير من اللولب - رمز الحركة والتحول والطبيعة الدورية للحياة. كان الموضوع واضحًا في كل شيء من الصور الظلية إلى التصميم، وحتى تسريحات الشعر المعقدة التي أطرت وجوه العارضات. قالت: "اللولب هو حركة الطاقة". "إذا نظرت، فكل شيء حلزوني. حاول الوقوف في زاوية ذات حواف. ثم حاول الوقوف في منحنى. لن تتمكن من الوقوف في الزاوية، ولكن في المنحنى، يتحرك تدفق الطاقة".