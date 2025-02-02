من الظلام إلى النور: رحلة زينة زكي في أسبوع الموضة بدبي
انطلقت فعاليات أسبوع الموضة في دبي لموسم خريف/شتاء 2025-2026 بعرض مبهر من الإبداع الفني، حيث تولت مصممة الأزياء المقيمة في دبي زينة زكي مركز الصدارة كمصممة الافتتاح في الأول من فبراير. وأمام جمهور مليئ بالترقب، قدمت زكي مجموعة كانت بمثابة إحساس بصري مذهل - مجموعة نسجت قصة التحول والطاقة والأنوثة الخالدة.
خلف الكواليس، بعد العرض، تأملت زكي في عاصفة المشاعر التي جاءت مع كونها الافتتاحية لأول ظهور لـ DFW هذا العام. قالت: "كان الأمر أشبه بحساء من الإثارة والسعادة. كنت متوترة، لكنني تجاوزت الأمر لأنني أردت أن يكون كل شيء مثاليًا للغاية. أنا مندهشة للغاية، أنا ممتنة للغاية، أنا سعيدة، أنا فخورة. كل هذا مجرد شعور جميل".
الإلهام
كانت مجموعة زكي مستوحاة بشكل كبير من اللولب - رمز الحركة والتحول والطبيعة الدورية للحياة. كان الموضوع واضحًا في كل شيء من الصور الظلية إلى التصميم، وحتى تسريحات الشعر المعقدة التي أطرت وجوه العارضات. قالت: "اللولب هو حركة الطاقة". "إذا نظرت، فكل شيء حلزوني. حاول الوقوف في زاوية ذات حواف. ثم حاول الوقوف في منحنى. لن تتمكن من الوقوف في الزاوية، ولكن في المنحنى، يتحرك تدفق الطاقة".
وعلى عكس المجموعات التقليدية التي تبدأ غالبًا بدرجات أفتح ثم تنتقل إلى درجات أغمق، اتبعت زكي نهجًا مختلفًا. وأوضحت: "بدأت باللون الداكن لأن كل شخص يمر بتحديات في الحياة. فقد يمر بالارتباك والاكتئاب ويتساءل: ماذا سيحدث؟ كيف سأتمكن من القيام بذلك؟ ثم عندما ينجحون في تحقيق ذلك، يكون ذلك في النهاية عندما يصبح كل شيء أبيض".
وقد تجسدت هذه الرحلة في القطعة النهائية ـ فستان زفاف مذهل كان رمزاً للاحتفال والمرونة والانتصار النهائي للنور على الظلام. وتقول زكي: "إنه أشبه بالاحتفال، من الظلام إلى النور".
نهج خالد
بالنسبة لزكي، فإن الموضة لا تقتصر على الاتجاهات؛ بل إنها تتعلق بخلق قطع تصمد أمام اختبار الزمن. تقول: "إن الخلود يعني أن تكون أصيلاً وعاطفياً تجاه شغفك. ولهذا السبب لا يزال العديد من المصممين أو الفنانين القدامى الذين رحلوا يتذكرهم الناس حتى اليوم - لأنهم كانوا شغوفين، وكان عملهم نابعاً من القلب. عندما تأتي الأشياء من القلب، فإنها تبقى".
تنعكس هذه الفلسفة في تصميماتها، حيث يتم إنشاء كل فستان لاحتضان وتعزيز الشكل الأنثوي، وتمكين من ترتديه بالثقة والجمال.
بدأت رحلة زكي كشابة حالمة تصمم الأزياء لعائلتها وأصدقائها، ثم ازدهرت لتصبح علامة تجارية معترف بها دوليًا. ومنذ إطلاق علامتها التجارية التي تحمل اسمها في عام 2003، وسعت حضورها في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، بما في ذلك مكانة مرموقة في أسبوع الموضة في باريس.
ومع عرضها في أسبوع الموضة في دبي، فإن مستقبل زكي مليء بالمشاريع والتعاونات الجديدة. تقول: "لدي الكثير من الأفكار، التعاون والمشاريع والخيال والسفر وجمع الجمال من كل مكان في العالم وإدخاله في أزيائي".