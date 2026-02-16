من الشاشةِ إلى الحقيقة.. ثنائي"سوشيال ميديا" شهير بدبي يعلنانِ خطوبتهما وسط احتفالٍ عائلي دافئ

غروب شمس دبي، أزياء بيضاء، وسؤال بسيط لم يحتج إلى نص: المؤثرة سيدرا عمارة مخطوبة رسمياً.

في 15 فبراير، شاركت صانعة المحتوى المقيمة في الإمارات العربية المتحدة مقطع فيديو لطلب زواجها من زميلها صانع مقاطع الفيديو رامي حمدان، واستجاب الإنترنت على الفور. في غضون 17 ساعة، تجاوز الفيديو 55 مليون مشاهدة، حيث غمر المعجبون التعليقات بالتهاني وردود الفعل العاطفية.

يُظهر المقطع الزوجين وهما يركضان على طول الشاطئ قبل أن يتوقفا مع غروب الشمس خلفهما. لا يوجد خطاب مطول، ولا أداء مسرحي، فقط لحظة تبدو حقيقية.

“ليس لدي أي كلمات جاهزة،” يقول حمدان. “أحبك كثيراً. أنا مستعد لحمايتك ومستقبلنا بروحي. لدي سؤال واحد فقط لك." في لفتة رومانسية كبيرة، ركع على ركبة واحدة وسألها، "هل تتزوجينني؟"

بيدين مرتجفتين وعاطفة واضحة، تقول سيدرا نعم. بينما يتعانقان، يركض الأصدقاء والعائلة نحوهما من الخلف، محولين اللحظة الخاصة إلى احتفال مشترك.

قصة حب شاهدها المعجبون تتكشف

بدأ الزوجان بالظهور معاً على وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2025، على الرغم من أنهما لم يشاركا علناً متى بدأت علاقتهما. منذ طلب الزواج، انهالت رسائل التهنئة من المتابعين عبر المنصات.

معاً، يعتبر الاثنان من أكثر المبدعين مشاهدة في المنطقة. لدى سيدرا أكثر من 7.3 مليون متابع على إنستغرام و 3.54 مليون مشترك على يوتيوب، بينما لدى حمدان حوالي 4.5 مليون متابع على إنستغرام.

يركز محتواها على الجمال والأزياء ونمط الحياة، وعلى مر السنين بنت جمهوراً وفياً يتابع ليس فقط إطلالاتها وروتينها، بل أيضاً محطات حياتها الهامة.