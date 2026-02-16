من الشاشةِ إلى الحقيقة.. ثنائي"سوشيال ميديا" شهير بدبي يعلنانِ خطوبتهما وسط احتفالٍ عائلي دافئ

غروب شمس دبي، أزياء بيضاء، وسؤال بسيط لم يحتج إلى نص: المؤثرة سيدرا عمارة مخطوبة رسمياً.
في 15 فبراير، شاركت صانعة المحتوى المقيمة في الإمارات العربية المتحدة مقطع فيديو لطلب زواجها من زميلها صانع مقاطع الفيديو رامي حمدان، واستجاب الإنترنت على الفور. في غضون 17 ساعة، تجاوز الفيديو 55 مليون مشاهدة، حيث غمر المعجبون التعليقات بالتهاني وردود الفعل العاطفية.
يُظهر المقطع الزوجين وهما يركضان على طول الشاطئ قبل أن يتوقفا مع غروب الشمس خلفهما. لا يوجد خطاب مطول، ولا أداء مسرحي، فقط لحظة تبدو حقيقية.
“ليس لدي أي كلمات جاهزة،” يقول حمدان. “أحبك كثيراً. أنا مستعد لحمايتك ومستقبلنا بروحي. لدي سؤال واحد فقط لك." في لفتة رومانسية كبيرة، ركع على ركبة واحدة وسألها، "هل تتزوجينني؟"
بيدين مرتجفتين وعاطفة واضحة، تقول سيدرا نعم. بينما يتعانقان، يركض الأصدقاء والعائلة نحوهما من الخلف، محولين اللحظة الخاصة إلى احتفال مشترك.
بدأ الزوجان بالظهور معاً على وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2025، على الرغم من أنهما لم يشاركا علناً متى بدأت علاقتهما. منذ طلب الزواج، انهالت رسائل التهنئة من المتابعين عبر المنصات.
معاً، يعتبر الاثنان من أكثر المبدعين مشاهدة في المنطقة. لدى سيدرا أكثر من 7.3 مليون متابع على إنستغرام و 3.54 مليون مشترك على يوتيوب، بينما لدى حمدان حوالي 4.5 مليون متابع على إنستغرام.
يركز محتواها على الجمال والأزياء ونمط الحياة، وعلى مر السنين بنت جمهوراً وفياً يتابع ليس فقط إطلالاتها وروتينها، بل أيضاً محطات حياتها الهامة.
في مقابلة سابقة مع الخليج تايمز، قالت المبدعة السورية الأصل إن رحلتها إلى وسائل التواصل الاجتماعي بدأت بشكل غير متوقع.
“عندما كنت طفلة وانتقلت للتو إلى السويد، لم يكن لدي الكثير لأفعله،” تذكرت. “لذا بدأت بالنشر للمتعة فقط بينما كنت أجرب أشياء جديدة.”
انتقلت لاحقًا إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2019 بعد قضاء بعض الوقت بين السويد والإمارات.
“كان عليّ الانتقال إلى هنا، لأنني أحب هذا المكان، وأشعر براحة كبيرة هنا،” قالت. “أحبها لأنها دولة عربية مسلمة. أشعر بالأمان. أشعر وكأنني في بيتي.”
سيدرا هي جزء من ثلاثي الأخوات عمارة المعروف، إلى جانب نارين وشيرين، وكلاهما من الشخصيات البارزة على وسائل التواصل الاجتماعي.
انتشرت أخبار العائلة مرارًا وتكرارًا بسبب إنجازاتهم الحياتية.
في أبريل 2025، حظي حفل زفاف نارين عمارة في منتجع شاطئي بالفجيرة باهتمام واسع النطاق عبر الإنترنت. وبعد شهرين، في يونيو 2025، تزوجت شيرين عمارة من صانع المحتوى أسامة مروة، الذي يمتلك حوالي 10 ملايين متابع على إنستغرام.
بعد خطوبة سيدرا، شاركت نارين صورًا للأخوات الثلاث، كل واحدة تقف مع شريكها، وكتبت: “عائلتنا تكبر.” وسرعان ما امتلأ المنشور بالتعليقات التي تصفهم بـ “أجمل عائلة على وسائل التواصل الاجتماعي” واحتفالًا بما يصفه المعجبون بقصة خيالية حقيقية للمؤثرين.
مع ثلاث أخوات، وملايين المتابعين، وكل لحظة حياتية مهمة يتم مشاركتها عبر الإنترنت، أصبحت عائلة عمارة واحدة من أكثر العائلات الرقمية مشاهدة في المنطقة، حيث لا تحدث قصص الحب فحسب، بل تتصدر الترند.
