من السجادة الحمراء: أزياء النجوم في جرامي 2025
فازت "بيونسيه" أخيراً بجائزة ألبوم العام للمرة الأولى في مسيرتها، حيث اختارت فستاناً لامعاً من تصميم "سكياباريلي" لهذه اللحظة التاريخية. تم تصميم الفستان ذو القصة المنخفضة مع فتحة على شكل ثقب المفتاح باستخدام وشاح منقوش عليه عبارة "Cowboy Carter". أكملت بيونسيه إطلالتها بالقفازات التي تصل إلى الكوع، وأطلت بشعر طويل باللون الأشقر الثلجي.
وارتدت تايلور سويفت (على اليسار) فستاناً قصيراً لامعاً باللون الأحمر مع تفاصيل مفتوحة عند الكتف من تصميم فيفيان ويستوود. بينما اختارت "سابرينا كاربنتر" فستاناً طويلاً بألوان زرقاء فاتحة مفتوح الظهر من تصميم "جيه دبليو أندرسون"، تميز بتفاصيل الريش عند الياقة والحاشية، قبل أن تغيّر إلى فستان ذهبي مميز.
وظهرت النجمة الشابة "تشابيل روان" على السجادة الحمراء بإطلالة كلاسيكية من تصميم "جان بول غوتييه"، مستوحاة من رسم "إدغار ديغا" لراقصات الباليه. واختارت المغنية قبعة صغيرة لتكمل إطلالتها، وارتدت فستاناً مطبوعاً باللونين الأصفر الفاتح والأزرق الفاتح مع عقد سوداء على الكتفين.
وارتدت "تشارلي إكس سي إكس"، التي حصلت على ثلاث جوائز جرامي، ثوباً رمادياً من تصميم "غولتييه" مع كورسيه وكميات كبيرة من الشيفون الرقيق - بالتأكيد كانت جريئة للغاية.
وفي هذه الأثناء، تألقت "أوليفيا رودريجو" بفستان أسود جريء من تصميم "فيرساتشي".
وصل مغني الراب "كاني ويست"، الذي كان مرشحاً لجائزة أفضل أغنية راب، برفقة زوجته "بيانكا سينسوري"، التي خلعت معطفها الفروي لتكشف عن أنها كانت ترتدي جورباً شفافاً. غادرا الحدث بعد وقت قصير من وصولهما، وهو ما أثار بعض التكهنات حول سبب مغادرتهما المفاجئ. وقد أفادت بعض التقارير أنهما طُردا من الحدث، إلا أن موقع أخبار المشاهير "تي إم زد" نقل عن مصدر مقرب من أكاديمية التسجيل أنهما غادرا بمحض إرادتهما.
ظهرت المغنية "ويلو سميث"، ابنة الثنائي الهوليوودي "ويل سميث" و"جادا بينكيت سميث"، مرتدية بيكيني مرصع بالجواهر وسترة على طراز بدلة السهرة. أما شقيقها الممثل جادين فقد ارتدى قبعة سوداء ضخمة تغطي رأسه. (لماذا؟)
وارتدت المغنية "جوي فيلا"، التي لم تخف دعمها للرئيس دونالد ترامب بمظهرها على مر السنين، قبعة بيسبول حمراء تشبه قبعات (ماجا) المنتشرة في مسيراته. وكانت قبعة فيلا، التي ارتدتها مع ثوب ذهبي ضيق، تقول ببساطة: "القبعة تبقى على رأسك".
وسار "ريكي كيج"، الحائز على جائزة جرامي ثلاث مرات، على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز جرامي لعام 2025 في الثاني من فبراير، مرتدياً زياً هندياً تقليدياً. كان يرتدي باندهجالا بنياً مطرزاً بالخرز، مع دوتي أسود مزخرف بدانتيل ذهبي رقيق.
تم تصميم زي ريكي كيج بواسطة بهارات جين وفريقه في "بي سبوك 108". كما ارتدى شال كامبلي التقليدي، الذي تم تصميمه باستخدام خيوط معاد تدويرها وألياف طبيعية من تصميم مصممة المنسوجات بافيثرا مودايا من فيمور. كانت الأقراط التي ارتداها مستوحاة من التراث الراجاستاني، مما أضاف طابعاً ثقافياً فريداً لإطلالته. في الحدث، تم تصويره على السجادة الحمراء مع شخصية التلفزيون الأمريكية مارلا مابلز، التي كانت تتواجد معه في تلك اللحظة.