من السجادة الحمراء: أزياء النجوم في جرامي 2025

فازت "بيونسيه" أخيراً بجائزة ألبوم العام للمرة الأولى في مسيرتها، حيث اختارت فستاناً لامعاً من تصميم "سكياباريلي" لهذه اللحظة التاريخية. تم تصميم الفستان ذو القصة المنخفضة مع فتحة على شكل ثقب المفتاح باستخدام وشاح منقوش عليه عبارة "Cowboy Carter". أكملت بيونسيه إطلالتها بالقفازات التي تصل إلى الكوع، وأطلت بشعر طويل باللون الأشقر الثلجي.

وارتدت تايلور سويفت (على اليسار) فستاناً قصيراً لامعاً باللون الأحمر مع تفاصيل مفتوحة عند الكتف من تصميم فيفيان ويستوود. بينما اختارت "سابرينا كاربنتر" فستاناً طويلاً بألوان زرقاء فاتحة مفتوح الظهر من تصميم "جيه دبليو أندرسون"، تميز بتفاصيل الريش عند الياقة والحاشية، قبل أن تغيّر إلى فستان ذهبي مميز.