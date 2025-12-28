من الإمارات إلى العالم.."مليار فعل خير" تضيء قلوب الملايين

دخلت "قمة المليار متابع" في دولة الإمارات في شراكة مع صانع المحتوى العالمي "مستر بيست" (MrBeast) لإطلاق حملة "مليار عمل من أعمال الخير"، بدعم من "مؤسسة فاركي"، وهي الذراع غير الربحي لمؤسسة "جيمس للتعليم" التي أسسها رجل الأعمال المقيم في دبي صني فاركي.

دعت الحملة، التي انطلقت في 7 نوفمبر، صناع المحتوى في جميع أنحاء العالم لإلهام مجتمعاتهم من خلال المساهمة في تحقيق "مليار عمل من أعمال الخير". واستمر استقبال الطلبات عبر الموقع الرسمي للقمة حتى تاريخ 15 ديسمبر.

يجب على المشاركين تضمين أوسمة (هاشتاج) #1BKindness و #1BillionSummit. وسيتم تقييم المشاركات بناءً على الأصالة، وأسلوب السرد، والإبداع، والتأثير الإيجابي من قبل لجنة تحكيم تضم ممثلين عن "قمة المليار متابع"، ومبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية (MBRGI)، ومؤسسة فاركي، وشركة "بيست إندستريز".

وتهدف الحملة، المدعومة من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إلى تعزيز ثقافة عالمية للمحتوى "الخيري"، وتوضيح كيف يمكن لأعمال الخير الجماعية أن تخلق تغييراً هادفاً.

وبعد مراجعة المشاركات، سيعلن "مستر بيست" عن أفضل 10 صناع محتوى قدموا أكثر الأعمال تأثيراً خلال "قمة المليار متابع 2026"، التي ستعقد في الفترة من 9 إلى 11 يناير في دبي.

وسيتعاون هؤلاء المبدعون لاحقاً مع "مستر بيست" وفريقه لمواصلة نشر أعمال الخير عالمياً، مع توثيق جهودهم على منصة "مستر بيست".

إليكم أبرز مقاطع الفيديو التي نشرها المؤثرون تحت وسم #1BKindness على إنستغرام: