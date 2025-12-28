من الإمارات إلى العالم.."مليار فعل خير" تضيء قلوب الملايين

دخلت "قمة المليار متابع" في دولة الإمارات في شراكة مع صانع المحتوى العالمي "مستر بيست" (MrBeast) لإطلاق حملة "مليار عمل من أعمال الخير"، بدعم من "مؤسسة فاركي"، وهي الذراع غير الربحي لمؤسسة "جيمس للتعليم" التي أسسها رجل الأعمال المقيم في دبي صني فاركي.
دعت الحملة، التي انطلقت في 7 نوفمبر، صناع المحتوى في جميع أنحاء العالم لإلهام مجتمعاتهم من خلال المساهمة في تحقيق "مليار عمل من أعمال الخير". واستمر استقبال الطلبات عبر الموقع الرسمي للقمة حتى تاريخ 15 ديسمبر.
يجب على المشاركين تضمين أوسمة (هاشتاج) #1BKindness و #1BillionSummit. وسيتم تقييم المشاركات بناءً على الأصالة، وأسلوب السرد، والإبداع، والتأثير الإيجابي من قبل لجنة تحكيم تضم ممثلين عن "قمة المليار متابع"، ومبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية (MBRGI)، ومؤسسة فاركي، وشركة "بيست إندستريز".
وتهدف الحملة، المدعومة من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إلى تعزيز ثقافة عالمية للمحتوى "الخيري"، وتوضيح كيف يمكن لأعمال الخير الجماعية أن تخلق تغييراً هادفاً.
وبعد مراجعة المشاركات، سيعلن "مستر بيست" عن أفضل 10 صناع محتوى قدموا أكثر الأعمال تأثيراً خلال "قمة المليار متابع 2026"، التي ستعقد في الفترة من 9 إلى 11 يناير في دبي.
وسيتعاون هؤلاء المبدعون لاحقاً مع "مستر بيست" وفريقه لمواصلة نشر أعمال الخير عالمياً، مع توثيق جهودهم على منصة "مستر بيست".
إليكم أبرز مقاطع الفيديو التي نشرها المؤثرون تحت وسم #1BKindness على إنستغرام:
يُعرف المؤثر الإماراتي خالد العامري بمحتواه الفكاهي والجذاب، الذي غالباً ما يحتفي بجمال وتفاصيل الثقافات المختلفة.
في هذا الفيديو المؤثر، فاجأ خالد "مايزا"، التي عملت لديه لمدة عامين ونصف ولم ترَ عائلتها وأطفالها منذ أكثر من عامين.
قام خالد بنقلها جواً إلى مانيلا بالفلبين في يوم عيد الميلاد، مخبراً إياها أن الرحلة مخصصة لمشروع على يوتيوب، لكنه كان يخطط سراً للقاء شخصي عميق.
خلف الكواليس، نظم خالد لقاءً عائلياً مؤثراً، موثقاً لحظات الفرح والعاطفة بالكاميرا وهي تحتضن أطفالها وعائلتها الكبيرة بعد سنوات من الفراق.
وفي النهاية، وجهت مايزا رسالة قلبية شكرت فيها خالداً وشجعت المشاهدين على معاملة موظفيهم بلطف، لأن حتى أبسط أعمال الكرم يمكن أن تخلق لحظات لا تُنسى حقاً.
شاركت دينا تاجي، صانعة المحتوى المقيمة في دبي والتي يتابعها أكثر من 100 ألف شخص ومؤسسة مبادرة "قطط شوارع دبي" (DubaiStreetKitties)، رحلتها الملهمة في فيديو حملة الخير، مبرزة عملها في إنقاذ ورعاية قطط الشوارع.
تقوم دينا يومياً بعد العمل بإطعام القطط في المناطق الصناعية وغيرها من الأماكن المهجورة، وتوفر لها الطعام والماء العذب ومحطات إطعام آمنة.
كما تعتني بالقطط المصابة، وتعالج الأمراض، وتضمن لها بيوتًا محمية ومعزولة خلال فترات الطقس القاسي.
على مر السنين، أنشأت دينا أكثر من 100 محطة إطعام، وبالتعاون مع إحدى صديقاتها، أسست مبادرة DubaiStreetKitties، وهي مساحة آمنة للقطط من جميع السلالات والحالات، من المشلولة إلى الضريرة، حيث يمكنها العيش بسلام.
اليوم، يحتضن الملجأ 400 قطة متاحة للتبني، مما يجلب الفرح للحيوانات ولحياة دينا على حد سواء.
مجد الزكوت
مجد الزكوت صانع محتوى عربي مقيم في دبي، معروف بمشاركة فيديوهات تفاعلية وملهمة مع أكثر من مليون متابع.
في هذا المقطع، يوثق مجد لحظة عاطفية للغاية؛ حيث ساعد شاباً على تحقيق حلمه باللقاء بوالدته وعائلته في دمشق بسوريا، بعد أربع سنوات طويلة من الفراق.
فاجأه المؤثر بحجز رحلة طيران قبل خمس ساعات فقط من موعدها، موثقاً رحلته وردود فعل العائلة المؤثرة على طول الطريق.
وفي الختام، شارك مجد رسالة مؤثرة مفادها أن أبسط الأعمال التي نقوم بها من أجل الناس قد تكون ذات مغنى كبير، مذكراً إيانا بأن العائلة هي السند الحقيقي الذي نستحق أن نكون معه.
حمادة شقورة، مدون طعام وصانع محتوى من غزة، يشتهر بابتكار وصفات من مكونات محدودة. معظم فيديوهات الطبخ الخاصة به صامتة، تاركاً الطعام واللحظات تتحدث عن نفسها.
أكسبته فيديوهات حمادة، التي تظهره غالباً وهو يعد ويوزع الوجبات على الأطفال في غزة، مئات الآلاف من المتابعين، بينما تقدم لمحة مؤثرة عن الحياة في المدينة التي مزقتها الحرب.
تجاوز الفيديو الذي صوره لصالح "قمة المليار" مؤخراً مليون مشاهدة، وظهر فيه وهو يعد أصابع البطاطس المقرمشة على الطريقة المصرية لتشبه الروبيان المقلي، محشوة بالقليل من الجبن والنكهة.
أوضح حمادة قائلاً: "إنها واحدة من تلك الأطباق البسيطة التي تبدو فاخرة ولكنها تأتي من لا شيء تقريباً، فقط الوقت والحب". لم يتوقف الأطفال عن الابتسام، واصفين الطبق بـ "زاكي" و "فاخر" بعد كل لقمة. ويقول إنه في مكان تندر فيه المكونات، فإن الإبداع هو ما يبقي طعم الفرح حياً.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في 19 ديسمبر أن المجاعة التي أُعلنت في غزة في أغسطس قد انتهت بسبب تحسن الوصول إلى المساعدات الإنسانية، لكن المنظمة حذرت من أن الوضع الغذائي في الأراضي الفلسطينية لا يزال مأساوياً.