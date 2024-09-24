من ألمانيا إلى الإمارات: "إيف هاينز" قصة نجاح

كما أدى هذا الدعم الأسري إلى التحول السلس في خططها المستقبلية عندما أخبرت والديها أنها لا تريد الالتحاق بالجامعة. تقول: "دعوني أستعيد اللحظة، بالتأكيد كان هناك تمهيد لذلك، لأن والدي رأى خلال دراستي الثانوية أنني كنت أدرس دورات في إدارة الأعمال، وكنت أخضع لبعض التدريبات. كنت أعمل بعد المدرسة على خطة عملي. كان بإمكانهم رؤية الاتجاه الذي كنت أسير فيه. ودارت بيننا عدة محادثات حول موضوع الجامعة على طاولة العشاء. كان هناك الكثير من المحادثات التي أدت إلى طرح الفكرة على والدي، وأخبرني وأفادني بآرائه حولها. كانت ملاحظاته صادقة جداً حول ما تنقصه خطة عملي. وبناءً على ذلك، قمت بمراجعة خطتي كثيراً حتى أتمكن من تقديم شيء ليناسب والدي".