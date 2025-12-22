"من أضواء الشهرة إلى رصيف الشارع".. مأساة بطل "دليل نيد" تقلق المعجبين

تم رصد ممثل سابق في نيكولوديون معروف بدوره في دليل نيد للبقاء في المدرسة يعيش في شوارع كاليفورنيا، مما أثار قلق المعجبين وزملائه الممثلين السابقين.
تايلور تشيس، البالغ من العمر الآن 36 عامًا، الذي جسد شخصية مارتن كويرلي في سلسلة الأطفال الشهيرة بين عامي 2004 و2007، شوهد مؤخرًا في ريفرسايد، في منطقة لوس أنجلوس الكبرى. يظهر الفيديو الذي انتشر لأول مرة على الإنترنت في سبتمبر تشيس وهو يرتدي قميص بولو لوس أنجلوس رايدرز البالي ويمسك بنطاله بينما يتحدث مع الشخص الذي يصوره.
الفيديو ينتشر مرة أخرى على X (المعروف سابقًا بتويتر).
في المقطع، يسأل المصور تشيس عما إذا كان قد ظهر مرة على نيكولوديون. “نعم، في دليل نيد للبقاء في المدرسة”، يجيب. عندما تتعرف عليه، تضيف، “أوه نعم، أنت ذلك الطفل فيه.”
بعد انتشار الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، تم إنشاء حملة جمع تبرعات على GoFundMe باسم تشيس وجمعت أكثر من 1,200 دولار. ومع ذلك، تم إلغاء الحملة لاحقًا من قبل والدة تشيس، التي قالت إن التبرعات المالية ليست ما يحتاجه ابنها في هذا الوقت.
“تايلور يحتاج إلى رعاية طبية، وليس المال. لكنه يرفضها”، قالت، وفقًا لـ ذا يو إس صن. وأضافت أن تشيس يواجه صعوبة في إدارة المال والممتلكات الشخصية، موضحة أن الهواتف التي أعطتها له غالبًا ما تضيع في غضون أيام. “المال لن يكون فائدة له. لا يستطيع إدارة المال لأدويته بنفسه”، قالت.
تم التطرق إلى وضع تشيس علنًا أيضًا من قبل زملائه السابقين في نيدز ديكلاسيفايد ديفون ويركهايزر، ليندسي شو ودانيال كيرتس لي. خلال حلقة من دليل نيد للبقاء في البودكاست، تحدث الثلاثي عن تشيس وناقشوا الجهود لمساعدته، معبرين عن قلقهم على رفاهيته.
أثار وضع تشيس نقاشًا متجددًا عبر الإنترنت حول التحديات التي يواجهها بعض الممثلين الأطفال السابقين في وقت لاحق من حياتهم، بالإضافة إلى القضايا الأوسع المتعلقة بالوصول إلى الرعاية الصحية، وأنظمة الدعم، والرفاهية طويلة الأمد لأولئك الذين يكافحون على الهامش.
