"من أضواء الشهرة إلى رصيف الشارع".. مأساة بطل "دليل نيد" تقلق المعجبين

تم رصد ممثل سابق في نيكولوديون معروف بدوره في دليل نيد للبقاء في المدرسة يعيش في شوارع كاليفورنيا، مما أثار قلق المعجبين وزملائه الممثلين السابقين.

تايلور تشيس، البالغ من العمر الآن 36 عامًا، الذي جسد شخصية مارتن كويرلي في سلسلة الأطفال الشهيرة بين عامي 2004 و2007، شوهد مؤخرًا في ريفرسايد، في منطقة لوس أنجلوس الكبرى. يظهر الفيديو الذي انتشر لأول مرة على الإنترنت في سبتمبر تشيس وهو يرتدي قميص بولو لوس أنجلوس رايدرز البالي ويمسك بنطاله بينما يتحدث مع الشخص الذي يصوره.

الفيديو ينتشر مرة أخرى على X (المعروف سابقًا بتويتر).

في المقطع، يسأل المصور تشيس عما إذا كان قد ظهر مرة على نيكولوديون. “نعم، في دليل نيد للبقاء في المدرسة”، يجيب. عندما تتعرف عليه، تضيف، “أوه نعم، أنت ذلك الطفل فيه.”