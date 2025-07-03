منور فاروقي يعترف: "كنت أعتقد أن التمثيل سهل" في أول تجربة تمثيلية له بمسلسل ويب جديد

بعد أن نال إعجاب الجمهور بذكائه الحاد، وسرده القصصي الجريء، وصدقه المطلق، يتخلى منور فاروقي عن كوميديا الأداء ليُصبح نجمًا سينمائيًا. وقد ظهر هذا الفنان المتميز والفائز ببرنامج تلفزيون الواقع لأول مرة كممثل في مسلسل "فيرست كوبي" ، وهو مسلسل درامي جريء تدور أحداثه في مومباي في التسعينيات، وقد عُرض أواخر الشهر الماضي على منصة OTT في الهند. وإذا كنت تعتقد أن انتقاله إلى الشاشة كان جزءًا من خطة طويلة الأمد، فأعد النظر.