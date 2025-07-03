منور فاروقي يعترف: "كنت أعتقد أن التمثيل سهل" في أول تجربة تمثيلية له بمسلسل ويب جديد

بعد أن نال إعجاب الجمهور بذكائه الحاد، وسرده القصصي الجريء، وصدقه المطلق، يتخلى منور فاروقي عن كوميديا الأداء ليُصبح نجمًا سينمائيًا. وقد ظهر هذا الفنان المتميز والفائز ببرنامج تلفزيون الواقع لأول مرة كممثل في مسلسل "فيرست كوبي" ، وهو مسلسل درامي جريء تدور أحداثه في مومباي في التسعينيات، وقد عُرض أواخر الشهر الماضي على منصة OTT في الهند. وإذا كنت تعتقد أن انتقاله إلى الشاشة كان جزءًا من خطة طويلة الأمد، فأعد النظر.
"لم يكن هذا هدفي أبدًا"، يُقرّ منور في حديث مع صحيفة سيتي تايمز. "لم أكن أتدرب على التمثيل، ولم أكن أخطط لهذا. لقد خطرت لي الفكرة فجأة، ونفذتها."
في مسلسل "النسخة الأولى" ، يلعب منور دور عارف، زعيم قرصنة أفلام جذاب ولكنه يعاني من صراع أخلاقي. المسلسل، من إخراج فرحان ب. زاما، ويشارك فيه أيضًا آشي سينغ، وكريستل ديسوزا، وثاقب أيوب، والممثل المخضرم في بوليوود غولشان غروفر. لكن على الرغم من ثقل الدور وإرث الحقبة التي يُعاد تصويرها، انغمس منور في عالم السينما بحماس.
في الهند، يتمنى الجميع أن يصبحوا أبطالاً أو لاعبي كريكيت. نشأنا على مشاهدتهم. لذا، بدا الحصول على دور رئيسي في فيلم أشبه بالحلم، كما يقول. "ما أحدث فرقاً هنا هو أن المخرج والكاتب آمنا بقدرتي على تحقيق ذلك، رغم أن أحداً لم يشاهدني أمثل من قبل."
من الأضواء إلى المجموعة
بعد سنوات من الأداء الحيّ، سواءً على خشبة المسرح أو في برامج تلفزيون الواقع، ظنّ منور أن مواجهة الكاميرا ستكون سهلة. لكن هذا الوهم لم يدم طويلًا.
قبل التمثيل، كنت أظنه سهلاً للغاية. لكن ما إن بدأتُ به، حتى أدركتُ أنه متعدد الجوانب. لا يمكنك أن تكون جيدًا أو سيئًا فحسب، بل الأمر يتعلق بالواقعية. وهذا صعب.
ومع ذلك، أثبتت خبرته في الكوميديا فائدتها بطرق غير متوقعة. يقول: "عندما تُقدّم عرضًا حيًا أمام آلاف الأشخاص، يتلاشى خوفك من أن تُراقب. لذا، لم يُزعجني وجودي في موقع التصوير، مع 200 شخص يُحدّقون بي أثناء التصوير".
يقول إن أحد أكبر التحديات "كان عدم تجسيد شخصيته الحقيقية. لم تكن لديّ أي مساحة راحة في موقع التصوير. كان من الصعب إخفاء نفسي تمامًا، والتأكد من عدم ظهور منور في فيلم عارف. لكنني سعيد لأن الناس يقولون إنهم يرون الشخصية، وليس أنا".
من المثير للاهتمام أن التحضير لم يكن لمشاهدة أفلام قديمة أو تقليد لهجات تلك الحقبة. يقول: "أعطاني المخرج نصيحة بسيطة: التزم بلغة مومباي".
إن مشاركة منور مساحة الشاشة مع ممثلين مثل غولشان غروفر ورضا مراد لم تقتصر على دروس التمثيل فحسب، بل منحته منظورًا أعمق. يتذكر قائلاً: "إنهم أساطير، وواقعيون للغاية. كنت أطرح عليهم أسئلةً بعيدًا عن الكاميرا حول المشاهد والسينما والخيارات المتاحة". ويضيف: "كان ذلك مفيدًا للغاية، وكانوا سخيين في آرائهم. إنها نعمة أن تبدأ رحلتك مع أشخاص مثلهم".
كممثل كوميدي، اعتاد منور على كتابة أعماله بنفسه. كان التمثيل برؤية شخص آخر تجربة جديدة، وليست دائمًا سهلة. قال: "في الكوميديا الكوميدية، أنت الكاتب والممثل والمحرر. أما في الأفلام، فأنت تُلقي كلمات شخص آخر". وأضاف: "أحيانًا لا أوافق على مشهد أو حوار، فأقول للمخرج: ماذا لو فعلنا ذلك بهذه الطريقة؟" لحسن الحظ، كان متعاونًا. أعدنا كتابة المشاهد في الشاحنة قبل التصوير مباشرةً. أصبحت عملية مشتركة".
على الرغم من أن العرض يدور حول عالم مظلم ومظلم أخلاقياً، إلا أن منور سارع إلى توضيح الأمر - إنه ليس بداية "عالم المحتالين".
يقول: "الجميع يقول ذلك، حتى زوجتي! لكن لا، هذا ليس من اهتماماتي. مشروعي القادم مع السيد ماهيش مانجريكار يتناول الجريمة أيضًا، ولكنه مختلف تمامًا في الأسلوب والمضمون."
يغوص برنامج "أنجاديا " في عالم غسيل الأموال، وسيبدأ عرضه قريبًا. ويضيف: "اختيار الممثلين رائع، ونطاق العمل مختلف تمامًا. أنا متحمس جدًا لهذا البرنامج".
إذن، أين يضع منور الخط الفاصل عندما يتعلق الأمر بالمحتوى؟
في الكوميديا الارتجالية، لن أقول إن هناك شيئًا لن أتناوله أبدًا. إذا كان مضحكًا وسيستمتع به الجمهور، فسأقدمه، كما يقول.
لكن في السينما، يضيف منور، لم يصل بعد إلى مستوى رفض أي شيء. ويضيف: "مع أنني سأتبع حدسي. إذا لم يتوافق شيء مع قيمي أو قلبي، فسأرفضه".
ولكن في الوقت الحالي، يقول منور نعم للاستكشاف، والجمهور مستعد لرؤية ما سيقدمه منور 2.0 على الشاشة.