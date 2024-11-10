"منطقة الشتاء"تعود إلى دبي: تسوق واحتفالات وأجواء دافئة

تتميز منطقة وينتر ديستريكت بوجود كل ما يناسب الجميع، مما يجعلها وجهة رائعة صديقة للعائلة. يمكن للأطفال الاستمتاع بلحظات سحرية مع سانتا في كهف سانتا، واستكشاف منطقة اللعب بالثلج، والاستمتاع بأنشطة متنوعة، بما في ذلك الرسم على الوجه، والفنون والحرف اليدوية، والألعاب المطاطية الضخمة. كما سيضم الحدث مجموعة من المغنيين الذين يملؤون الهواء بألحان احتفالية، بالإضافة إلى ألعاب الكرنفال الممتعة، وورش العمل للأطفال، والمزيد. تبدأ أسعار التذاكر من 25 درهمًا إماراتيًا.