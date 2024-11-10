"منطقة الشتاء"تعود إلى دبي: تسوق واحتفالات وأجواء دافئة
تعود فعالية"منطقة الشتاء" Winter District، الحدث الأكثر سحراً في دبي، في شهر ديسمبر المقبل، لتضفي بهجة احتفالية وسحراً خاصاً على مكان جديد في قلب المدينة. فمن 14 إلى 22 ديسمبر، سيتحول مسرح مدينة دبي للإعلام إلى أرض عجائب شتوية مذهلة، ليقدم لعشاق العطلات من جميع الأعمار مكاناً للاحتفال والتسوق وصنع الذكريات.
وبعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الماضي، عادت منطقة الشتاء مرة أخرى بمزيد من الإثارة والمتعة، ومعالم جذب أكبر، وموقع جديد نابض بالحياة. يمكن للزوار أن يتطلعوا إلى عرض مبهر من الأضواء المتلألئة، وديكورات العطلات الساحرة، والأجواء الدافئة الاحتفالية. تعد منطقة الشتاء هذا العام بأنها وجهة لا بد من زيارتها لكل من يبحث عن سحر العطلات.
وسيضم سوق "وينتر ديستريكت" مجموعة مختارة من الهدايا المصنوعة محليًا، من الحلي الفريدة إلى الحلي المصنوعة يدويًا والتي تشكل هدايا مثالية للعطلات. بالإضافة إلى التسوق، يمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعة واسعة من الأطعمة والمشروبات الاحتفالية. تتضمن تشكيلة هذا العام أطعمة شهية من المطاعم المحلية المفضلة مثل شاحنة رولينج جو من جو آند ذا جوس، وبيتزا فريدوم، والوجبات الخفيفة الصحية من فيد فيت. وبالشراكة مع JA Resorts & Hotels، سيقدم وينتر ديستريكت أيضًا صالة ضيافة ومشروبات فاخرة، مما يمنح الضيوف لمسة من الانغماس في العطلة.
تتميز منطقة وينتر ديستريكت بوجود كل ما يناسب الجميع، مما يجعلها وجهة رائعة صديقة للعائلة. يمكن للأطفال الاستمتاع بلحظات سحرية مع سانتا في كهف سانتا، واستكشاف منطقة اللعب بالثلج، والاستمتاع بأنشطة متنوعة، بما في ذلك الرسم على الوجه، والفنون والحرف اليدوية، والألعاب المطاطية الضخمة. كما سيضم الحدث مجموعة من المغنيين الذين يملؤون الهواء بألحان احتفالية، بالإضافة إلى ألعاب الكرنفال الممتعة، وورش العمل للأطفال، والمزيد. تبدأ أسعار التذاكر من 25 درهمًا إماراتيًا.