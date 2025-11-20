ملكة جمال جامايكا تسقط عن المسرح في حادث مروع

رئيس منظمة ملكة جمال الكون، راؤول روشا، لجأ إلى إنستغرام لتقديم تحديث. قال إنه في الساعة 12 صباحًا بتوقيت بانكوك، غادر المستشفى، الذي قالت منظمة ملكة جمال الكون جامايكا إنه مستشفى باولو رانجسيت، وأنه لم تكن هناك "كسور في العظام." أكدت منظمة ملكة جمال الكون جامايكا أنه لم تكن هناك إصابات تهدد الحياة ولكن يتم إجراء الفحوصات لضمان تعافيها السريع.