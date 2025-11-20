ملكة جمال جامايكا تسقط عن المسرح في حادث مروع

في حادث صادم وقع خلال مسابقة ملكة جمال الكون 2025 الجارية في تايلاند، سقطت الدكتورة "غابرييل هنري"، ملكة جمال الكون جامايكا 2025، من المسرح الرئيسي خلال جولة فساتين السهرة. وقع الحادث يوم الأربعاء، 19 نوفمبر.
في فيديو أصبح الآن منتشرًا بشكل واسع، يمكن رؤية ملكة الجمال وهي تسير بفستانها الأنيق المتلألئ مع ابتسامة على وجهها، قبل أن تسقط فجأة عن المسرح. أثار الحادث دهشة الحضور الذين قفزوا لرؤية ما إذا كانت بخير.
تم إحضار نقالة إلى المسرح وتم نقل هنري، بينما استمرت جولة فساتين السهرة، مع خروج المتسابقة التالية إلى المسرح.
رئيس منظمة ملكة جمال الكون، راؤول روشا، لجأ إلى إنستغرام لتقديم تحديث. قال إنه في الساعة 12 صباحًا بتوقيت بانكوك، غادر المستشفى، الذي قالت منظمة ملكة جمال الكون جامايكا إنه مستشفى باولو رانجسيت، وأنه لم تكن هناك "كسور في العظام." أكدت منظمة ملكة جمال الكون جامايكا أنه لم تكن هناك إصابات تهدد الحياة ولكن يتم إجراء الفحوصات لضمان تعافيها السريع.
"نطلب من الجميع البقاء متفائلين، ورفعها في الصلاة، وإرسال الأفكار الإيجابية بينما تتلقى الرعاية الطبية اللازمة،" قالت المنظمة.
مسابقة ملكة جمال الكون هذا العام كانت مليئة بالدراما والتوتر، مع فضيحة تتعلق بمسؤول في المسابقة وصف متسابقة بأنها "غبية" وانسحاب ثلاثة قضاة من العرض، أحدهم أشار إلى ممارسات غير عادلة في عملية التحكيم.