ملاذات فاخرة وتجارب استثنائية تعيد تعريف "العطلات الداخلية" في الإمارات

مع اقتراب عيد الفطر السعيد، وفي ظل الظروف الحالية التي قد تجعل السفر الخارجي خياراً صعباً للكثيرين، تبرز دولة الإمارات كوجهة سياحية عالمية تقدم البديل الأمثل لقضاء إجازة لا تُنسى. هذا العام، تتجه الأنظار نحو "السياحة الداخلية" حيث تسابقت فنادق ومنتجعات دبي لتقديم عروض استثنائية تجمع بين الضيافة العربية الأصيلة والأنشطة الترفيهية التي تناسب كافة أفراد العائلة، مما يمنح المقيمين فرصة للاحتفال بروح العيد دون الحاجة لمغادرة الدولة.
للباحثين عن أجواء استوائية قريبة، يبرز منتجع "سنتارا ميراج بيتش دبي" كوجهة مثالية مستوحاة من المغامرات التايلاندية والعربية. يوفر المنتجع تجربة متكاملة للعائلات، خاصة مع غرفه المتصلة وأسرّته المكونة من طابقين.
المرح المائي: يمنح المنتجع ضيوفه دخولاً غير محدود لحديقته المائية التي تضم منزلقات مشوقة ونهرًا متعرجًا.
ترفيه لكل الأعمار: بينما يسترخي الآباء في "سبا سينفاري"، يمكن للأطفال الاستمتاع بـ "كاندي سبا" أو الألعاب التفاعلية في منطقة "E-Zone".
عرض العيد: يوفر المنتجع إقامات مخصصة بين 19 و27 مارس، مع جلسات مساج لتجديد الطاقة بسعر تنافسي يبلغ 249 درهماً للشخص.
فخامة فنادق العنوان: نبض الحياة والذكريات
أما عشاق الفخامة والعيش في قلب الحدث، فتعد فنادق "العنوان" و"بالاس وسط المدينة" و"فيدا دبي مول" الضيوف بتجربة استثنائية تعيد اكتشاف سحر مدينة دبي.
مزايا حصرية: تشمل عروض العيد إقامة مجانية للأطفال حتى سن 11 عاماً، وخصومات تصل إلى 30% على المطاعم والسبا.
تذاكر ترفيهية: تمنح هذه الفنادق ضيوفها تذاكر مجانية لزيارة معالم بارزة مثل "دبي أكواريوم" أو "مرصد سكاي فيوز".
مرونة قصوى: يتيح العرض إمكانية الوصول المبكر والمغادرة المتأخرة، مما يجعل العطلة داخل المدينة أكثر راحة واسترخاء.
مرونة الضيافة في "ذا إتش دبي"
للمقيمين الذين يبحثون عن مرونة كاملة في التوقيت، أعلن فندق "ذا إتش دبي" عن عرض حصري يتيح تسجيل الوصول في أي وقت والاستمتاع بإقامة كاملة لمدة 24 ساعة.
إطلالات بانورامية: تتميز غرف الفندق بنوافذ ممتدة من الأرض إلى السقف تطل على أفق دبي الساحر.
قيمة مضافة: يتضمن العرض رصيداً لتناول الطعام بقيمة 50 درهماً، وعرض "اشترِ واحدة واحصل على الثانية مجاناً" على جلسات المساج في "سانتاي سبا".
صديق للعائلة: يوفر الفندق إقامة مجانية للأطفال دون سن 12 عاماً، مع بوفيه إفطار عالمي يرضي كافة الأذواق.
لعشاق البحر والباحثين عن مزيج بين الهدوء والنشاط، يقدم فندق جيه ايه أوشن فيو باقة (Eid Escape) التي صُممت لتكون "منزلاً ثانياً" للضيوف.
مزايا الإقامة: تشمل الباقة ترقية مجانية ومباشرة لفئة الغرفة التالية، مع ميزة تسجيل المغادرة المتأخر حتى الساعة 2 ظهراً لضمان أقصى درجات الاسترخاء.
نشاط وحيوية: يمكن للضيوف الاستمتاع بجلسة "بادل تنس" مجانية لمدة ساعة، أو الاسترخاء بجانب المسبح المتماهي مع الأفق.
تجربة الطهي: تبدأ الأيام ببوفيه إفطار فاخر في مطعم "أكوا"، وتستمر مع خصم 20% على المطاعم الإيطالية واليونانية (إل موتو وأويا) داخل الفندق.