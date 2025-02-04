مفاوضات لعودة "بافي" قاتلة مصاصي الدماء
حسنًا، من المحتمل أن يحدث هذا - بافي قاتلة مصاصي الدماء على وشك العودة.
بعد مرور أكثر من 20 عامًا منذ أن لعبت "سارة ميشيل جيلر" دور البطلة "بافي"، قد تعود للمشاركة في الفصل التالي من Bufferverse. أفاد موقع E! Online أن الممثلة في مفاوضات نهائية للمشاركة. المسلسل - الذي لم يتم تسميته بعد - سيُعرض على Hulu.
لن يشارك مبتكر مسلسل "بافي" Buffy الأصلي "جوس ويدون" في المشروع، حيث سيتم إخراج الحلقة الأولى من الجزء الثاني من قبل الحائزة على جائزة الأوسكار "كلوي تشاو".
وتشير التقارير إلى أن ميشيل جيلار ألمحت إلى العرض القادم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت صورة على موقع إنستغرام في الثاني من فبراير/شباط، وهي ترتدي زوجًا من "بيجامات السوشي اللذيذة" التي تشبه تلك التي ارتدتها خلال حلقة في مسلسل بافي، قاتلة مصاصي الدماء.
لم ترد أنباء كثيرة حتى الآن عن عودة الممثلين الآخرين إلى العرض. ومن بين الممثلين المفضلين لدى الجماهير الذين ظهروا في العرض أليسون هانيجان (التي ظهرت لاحقًا في How I met your Mother )؛ وديفيد بوريناز ( Bones, Seal) ؛ وكاريزما كاربنتر ( Bound )؛ وجيمس مارسترز ( Abruptio ).