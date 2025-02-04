مفاوضات لعودة "بافي" قاتلة مصاصي الدماء

وتشير التقارير إلى أن ميشيل جيلار ألمحت إلى العرض القادم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت صورة على موقع إنستغرام في الثاني من فبراير/شباط، وهي ترتدي زوجًا من "بيجامات السوشي اللذيذة" التي تشبه تلك التي ارتدتها خلال حلقة في مسلسل بافي، قاتلة مصاصي الدماء.