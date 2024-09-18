مغني الراب"شون كومبس"يواجه تهم الإكراه الجنسي والابتزاز

وجاء في التقرير "منذ عام 2009 على الأقل أو نحو ذلك وفي مناسبات عديدة وعلى مدار سنوات، اعتدى كومبس على النساء بالضرب واللكم والجر بعنف ورمي الأشياء عليهن وركلهن".