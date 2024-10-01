مغنية فلسطينية تفتتح حفلات"كولد بلاي" في أبوظبي

ولدت إليانا في الناصرة ووالدتها شاعرة، وجدها لأمها شاعر ومغني، وجدتها لأبيها عازفة بيانو تشيلية.

بدأت إليانا الغناء في سن السابعة، وشاركت في مسابقات غنائية عندما كانت في المدرسة وبدأت في نشر أدائها لأغاني شهيرة على موقع "ساوند كلاود" "SoundCloud". وقد اشتهرت من خلال أدائها لأغاني "إيمي واينهاوس" و "ريهانا"، وكانت قد أدتها برفقة شقيقها فراس، الذي يعزف على البيانو.