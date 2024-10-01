مغنية فلسطينية تفتتح حفلات"كولد بلاي" في أبوظبي
مع استعداد الإمارات العربية المتحدة لشتاء بارد آخر، ستكون فترة الأسبوعين الأولين من يناير 2025 مميزة بشكل خاص لمحبي الموسيقى في الدولة حيث سيتمكنون من الاستمتاع بعرض فرقة الروك الشهيرة "كولدبلاي"، وسيتمتعون بالاختيار من بين أربعة عروض مبهرة للفرقة البريطانية. وستضيف الفنانة الفلسطينية التشيلية "إليانا" لمسة شرق أوسطية إلى الحفلات الموسيقية الرباعية في ملعب مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.
ستكون إليانا، التي ستبلغ عامها الـ 23 في يناير المقبل، الفنانة الداعمة في الحفلات الأربعة المقررة في 9 و 11 و 12 و 14 يناير في عاصمة الإمارات العربية المتحدة، كجزء من جولة "كولدبلاي" الموسيقية العالمية.
ولن تكون هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها إليانا المسرح مع فرقة كولدبلاي، حيث أبهرت الجماهير حول العالم بأدائها لمزيج رائع من الموسيقى العربية والإيقاعات اللاتينية،
إليانا تنتمي إلى عائلة محبة للفن والموسيقى، وتمت دعوتها من قبل الفرقة الأسطورية لتقديم عرض معهم في مهرجان "جلاستونبري" الشهير في إنجلترا في يونيو من هذا العام. وغنت بصوتها الهادئ أغنية "We Pray"، وهي الأغنية الثانية لفرقة "كولدبلاي" من ألبومهم القادم "Moon Music"، بالإضافة إلى أغنية "Arabesque"، وهي أغنية ناجحة من ألبوم الفرقة لعام 2019 "Everyday Life".
كما شارك في أغنية "We Pray"، الذي تم إصدارها في 23 أغسطس، مجموعة من الفنانين المشهورين مثل نجم الراب البريطاني "ليتل سيمز" والمغني النيجيري "بورنا بوي" والمغنية الأرجنتينية "تيني".
من هي إليانا؟
ولدت إليانا في الناصرة ووالدتها شاعرة، وجدها لأمها شاعر ومغني، وجدتها لأبيها عازفة بيانو تشيلية.
بدأت إليانا الغناء في سن السابعة، وشاركت في مسابقات غنائية عندما كانت في المدرسة وبدأت في نشر أدائها لأغاني شهيرة على موقع "ساوند كلاود" "SoundCloud". وقد اشتهرت من خلال أدائها لأغاني "إيمي واينهاوس" و "ريهانا"، وكانت قد أدتها برفقة شقيقها فراس، الذي يعزف على البيانو.
ولتطوير مسيرتها الموسيقية، انتقلت إليانا وعائلتها إلى سان دييغو، كاليفورنيا بالولايات المتحدة. وبعد أن وصلت إلى الولايات المتحدة، واصلت إليانا نشر أغانٍ على موقع إنستغرام حيث وجدت عدداً هائلاً من المعجبين بلغ 300 ألف متابع. وهذا ما دفع إليانا إلى دائرة الضوء بعد أن وجدها الموسيقي الكندي وكاتب الأغاني والمنتج نصري عطوي.
أعجب نصري بموسيقاها، فقدّمها إلى مدير المواهب الشهير والمدير التنفيذي للتسجيلات اللبنانية الكندية وسيم صليبي، الذي تبنى مسيرتها. تعاونت إليانا مع المغني وكاتب الأغاني اللبناني الكندي ساري عبود، المعروف باسم مساري. تطورت مسيرتها المهنية عندما وقع صليبي عقداً معها في "يونيفيرسال أرابيك ميوزك" "Universal Arabic Music"، واستقرت إليانا في النهاية في لوس أنجلوس.
صنع التاريخ
في العام الماضي، حققت إليانا إنجازاً تاريخياً عندما أصبحت أول فلسطينية تؤدي في مهرجان "كوتشيلا" الموسيقي الشهير، وأول من تقدم أداءً كاملاً باللغة العربية.
وتستمر عائلة إليانا في دعمها بالكامل، حيث يواصل شقيق إليانا، فراس، العزف على البيانو، كما يعمل كمدير إبداعي ومنتج لها. كما تعمل والدتها ككاتبة مشاركة لها، بينما تعمل شقيقتها تالي كمصممة أزياء لها.
ومما خلف انطباعاً مبكراً على حبها وأدائها للموسيقى هو المغني السوري الراحل صباح فخري والمغني وكاتب الأغاني الإسباني "خوليو إغليسياس".
أصدرت إليانا حتى الآن أسطوانتين مصغرتين تحملان اسمها - إليانا، وصدرت الأولى في عام 2020، وإيليانا 2، التي صدرت في عام 2022. وقد أطلقت عليها مجلة "رولينج ستون" الموسيقية الشهيرة اسم واحدة من 25 من الأفراد الممثلين لمستقبل الموسيقى في العام الماضي. صدر ألبومها من استوديو لأول مرة في 12 أبريل من هذا العام بإسم "وُلِدْتُ" "Woledto".
وأعلنت الفنانة عن جولتها العالمية لألبوم "Woledto" في يوليو، والتي من المقرر أن تنطلق في الخامس من أكتوبر. وستبدأ الجولة التي تستمر لمدة ثلاثة أشهر في أوستن بولاية تكساس، المعروفة بموسيقى الريف، قبل أن تجوب الولايات المتحدة وكندا.
وستقوم بعد ذلك بالتحليق فوق المحيط الأطلسي مع حفلات موسيقية مقررة في هولندا وإسبانيا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا والسويد قبل أن تختتم جولتها الأولى في لندن في 16 ديسمبر.