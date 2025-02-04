مغامرات الشتاء في الإمارات: انزلاق..مشي وتخييم
الشتاء في الإمارات العربية المتحدة وقت سحري حيث يكون الطقس مثاليًا للمغامرات الخارجية. مع سماء صافية ودرجات حرارة معتدلة ومناظر طبيعية خلابة، لا يوجد موسم أفضل لاستكشاف الهواء الطلق. ولكن مع اقتراب الأشهر الباردة من نهايتها، حان الوقت الآن للقيام بتلك الأنشطة التي يجب عليك القيام بها قبل عودة حرارة الصيف. من المغامرات الصحراوية إلى الإثارة على الشاطئ والمشي لمسافات طويلة في المناظر الطبيعية الخلابة، إليك الدليل النهائي للاستفادة القصوى من شتاء الإمارات العربية المتحدة قبل أن ينتهي:
الأنشطة الخارجية
تعد حديقة جيس للمغامرات (JAP)، موطنًا لمعالم الجذب ذات المستوى العالمي والمناظر الجبلية البانورامية، موطنًا لهذه الأنشطة المثيرة:
جيس فلايت : أطول خط انزلاقي في العالم بطول 2.83 كيلومترًا، حيث يمكن لمحبي الأدرينالين الوصول إلى سرعات تصل إلى 160 كيلومترًا في الساعة، والتحليق عالياً فوق التضاريس الوعرة.
جولة جيس سكاي : رحلة انزلاقية بطول 5 كيلومترات عبر ستة منصات، وتتميز بجسر سكاي المذهل على ارتفاع 1250 مترًا فوق مستوى سطح البحر، مما يوفر مغامرة مثيرة للقلب وإطلالات جبلية لا مثيل لها.
جيس سليدر : أطول رحلة تزلج على الجليد في المنطقة، تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة، وتوفر تجربة مثيرة ومناسبة للعائلة مع منظور فريد للجبال.
أماكن المشي لمسافات طويلة
وادي شوكة: يبعد وادي شوكة ساعة واحدة فقط عن دبي، وهو أحد أكثر أماكن المشي لمسافات طويلة سهولة، وهو مثالي للمبتدئين. يوفر وادي شوكة مجموعة متنوعة من المسارات، ويمكنك اختيار رحلة قصيرة أو تمديد مغامرتك لتشمل برك شوكة الخلابة. بغض النظر عن اختيارك، تنتظرك مناظر بانورامية خلابة - مثالية لالتقاط لحظات تستحق أن تُنشر على إنستغرام. ابدأ من سد شوكة، حيث يمكنك إما صعود الدرج مباشرة إلى القمة أو اتباع أحد المسارات المحددة بوضوح والتي يمكن رؤيتها من منطقة وقوف السيارات الصغيرة. تجعل المسارات التي يتم صيانتها جيدًا التنقل سهلاً وتضمن تجربة آمنة للعائلات التي لديها أطفال. كما أنه مناسب للكلاب - فقط تأكد من إبقاء صديقك الفروي على المقود لمنعه من الابتعاد كثيرًا.
جبال حتا: تعد حتا وجهة مفضلة للعائلات والباحثين عن المغامرة، حيث توفر مزيجًا من الإثارة في الهواء الطلق والجمال الطبيعي. ويزيد مركز مغامرات وادي حتا الشهير من جاذبيتها، بينما توفر جبال الحجر المحيطة خلفية مذهلة للاستكشاف. يمكن للمتنزهين الاختيار من بين أربعة مسارات مميزة - سهلة ومتوسطة وصعبة وشديدة - تمتد على مسافة 33 كم تقريبًا. على طول الطريق، توقع التلال الوعرة والوديان والسدود والمزارع وحتى الطرق المؤدية إلى علامة حتا الشهيرة. على عكس العديد من أماكن المشي لمسافات طويلة، توفر حتا مرافق دورات المياه، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للعائلات التي لديها أطفال صغار. سواء كنت ترغب في القيام بنزهة خلابة أو نزهة استرخاء أو تجربة تخييم ليلية، فإن حتا لديها ما يناسب الجميع.
وادي عبادلة: أصبح هذا المسار الخلاب مفضلاً لدى المتنزهين، وذلك بفضل مناظره الطبيعية الخلابة ووادي عبادلة الساحر. يصنف المسار على أنه سهل إلى متوسط، ويمر عبر الأراضي الزراعية الخصبة، حيث ستمر بأشجار الموز والمانجو وأشجار النخيل وغيرها. ومع هطول الأمطار الأخيرة، قد تصادف أيضًا الجداول المتدفقة والمسابح الطبيعية في الوديان، مما يزيد من جمال المسار.
أماكن التخييم
بحيرات القدرة: كانت هذه البحيرات الصحراوية الهادئة جوهرة مخفية في الماضي، ولكنها أصبحت الآن وجهة محببة للسكان والسياح على حد سواء، حيث تضم أكثر من 100 نوع من الحيوانات والزهور والنباتات. وتجعلها مناظرها الطبيعية الخلابة وأجوائها الهادئة وجهة لا بد من زيارتها لمحبي الطبيعة. ويمكن للزوار الاستمتاع بالنزهات أو حفلات الشواء في مناطق مخصصة، محاطة بالخضرة الوارفة والحياة البرية المتنوعة، بما في ذلك مجموعة متنوعة من أنواع الطيور.
الظفرة: تغطي الظفرة ثلثي صحراء أبوظبي، وتوفر مئات الكيلومترات من الشواطئ البكر حيث تلتقي الصحراء بالبحر. توجه غربًا على الطريق E11 نحو منتجع دانات جبل الظنة، واتبع اللافتات للوصول إلى مكان التخييم الهادئ هذا. للحصول على تجربة لا تُنسى، قم بالتخييم تحت النجوم مع صوت الأمواج المهدئ.
معسكر بير جريلز إكسبلوررز: يقع معسكر بير جريلز إكسبلوررز الأول في العالم في قلب جبال جبل جيس. ويوفر فرصة فريدة لتجربة دورات البقاء على قيد الحياة المستوحاة من بير جريلز، والتي صممها المغامر الأسطوري نفسه وفريقه الخبير. وبخلاف تدريب البقاء على قيد الحياة المحبوب، يقدم هذا الموسم أنشطة جديدة لرفع مستوى التجربة، بما في ذلك رمي الفأس، ورماية البندقية الهوائية، وترقيات الرماية. ويظل فيا فيراتا الشهير من الأماكن التي يجب تجربتها، حيث يوفر تسلقات مبهجة مع إطلالات خلابة على المناظر الطبيعية الوعرة. كما يوفر معسكر بير جريلز إكسبلوررز، المثالي لجلسات بناء الفريق للشركات والمجموعات المدرسية، برامج مخصصة تركز على العمل الجماعي والمرونة ومهارات البقاء الأساسية.