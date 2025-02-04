مغامرات الشتاء في الإمارات: انزلاق..مشي وتخييم

وادي شوكة: يبعد وادي شوكة ساعة واحدة فقط عن دبي، وهو أحد أكثر أماكن المشي لمسافات طويلة سهولة، وهو مثالي للمبتدئين. يوفر وادي شوكة مجموعة متنوعة من المسارات، ويمكنك اختيار رحلة قصيرة أو تمديد مغامرتك لتشمل برك شوكة الخلابة. بغض النظر عن اختيارك، تنتظرك مناظر بانورامية خلابة - مثالية لالتقاط لحظات تستحق أن تُنشر على إنستغرام. ابدأ من سد شوكة، حيث يمكنك إما صعود الدرج مباشرة إلى القمة أو اتباع أحد المسارات المحددة بوضوح والتي يمكن رؤيتها من منطقة وقوف السيارات الصغيرة. تجعل المسارات التي يتم صيانتها جيدًا التنقل سهلاً وتضمن تجربة آمنة للعائلات التي لديها أطفال. كما أنه مناسب للكلاب - فقط تأكد من إبقاء صديقك الفروي على المقود لمنعه من الابتعاد كثيرًا.