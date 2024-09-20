معجبو "كولدبلاي" يترقبون ليلة ساحرة في الإمارات

وتعتقد الوافدة النمساوية أن الحفل سيكون له تأثير كبير على المشهد الموسيقي في الإمارات العربية المتحدة. وقالت: "حفلاتهم الموسيقية لا تشبه أي شيء آخر، وآمل أن تضع معياراً جديداً للفنانين المستقبليين القادمين للأداء هنا"، وأضافت أنها ترغب في أن ترى المزيد من الفنانين الرائعين مثل أديل وبيونسيه يحذون حذوهم. "السحر الذي تجلبه فرقة كولدبلاي إلى عروضها لا مثيل له حقاً. إنها تخلق جواً حيث يمكن للجميع أن يكونوا حاضرين في لحظة أدائهم".