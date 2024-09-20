معجبو "كولدبلاي" يترقبون ليلة ساحرة في الإمارات
أثار الإعلان عن حفل فرقة "كولدبلاي" الحصري في أبوظبي حماسة كبيرة في الإمارات، ومن المقرر أن يُقام الحفل في الحادي عشر من يناير 2025، في استاد مدينة زايد الرياضية، وسيكون هذا هو العرض الوحيد للفرقة الشهيرة في الشرق الأوسط، ويترقب الناس هذه الليلة العظيمة التي تعد بأن تكون ليلة لا تُنسى.
مع فتح باب التسجيل المسبق، يستعد المعجبون من جميع أنحاء المنطقة بالفعل لتأمين تذاكرهم لهذا الحدث الذي طال انتظاره. وممن يجسد الضجة المحيطة بالحفل الذي طال انتظاره، حمود حاجي (27 عاماً) ويقول : "سأسافر من البحرين إلى الإمارات فقط من أجل حضور حفل فرقة "كولدبلاي"! أنا متحمس للغاية".
ومع اقتراب الحدث، سيستمر هذا الترقب، مما لن يعد بتجربة رائعة فحسب، بل سيظهر أيضاً قدرة الموسيقى القوية على توحيد الناس عبر الحدود.
"تجلي" الحفل الموسيقي
"ناتالي" (29 عاماً) من النمسا، أعربت عن سعادتها الفائقة عندما علمت بخبر حفل الفرقة: "بالنسبة لي، يبدو هذا الأمر وكأنه حلم طال انتظاره يتحقق أخيراً. سأحضر حفل لفرقة كولدبلاي في الإمارات العربية المتحدة! قبل أسبوعين فقط، كنت أتحدث مع صديق حول مدى رغبتي في رؤيتهم على الهواء مباشرة. الآن، قمت بتحديد التاريخ في تقويمي وضبطت المنبه للتأكد من أنني من بين أول من يحصل على تلك التذاكر".
وتعتقد الوافدة النمساوية أن الحفل سيكون له تأثير كبير على المشهد الموسيقي في الإمارات العربية المتحدة. وقالت: "حفلاتهم الموسيقية لا تشبه أي شيء آخر، وآمل أن تضع معياراً جديداً للفنانين المستقبليين القادمين للأداء هنا"، وأضافت أنها ترغب في أن ترى المزيد من الفنانين الرائعين مثل أديل وبيونسيه يحذون حذوهم. "السحر الذي تجلبه فرقة كولدبلاي إلى عروضها لا مثيل له حقاً. إنها تخلق جواً حيث يمكن للجميع أن يكونوا حاضرين في لحظة أدائهم".
كما شاركت "توبا شهيد"، (24 عاما)، من باكستان، حماسها قائلة: "أنا في قمة السعادة! ستكون هذه أول حفلة لي أشاهدها لفرقة كولدبلاي، ولا أستطيع احتواء حماسي. لقد ضبطت المنبهات وسجلت في كل إشعار مسبق بالبيع للتأكد من عدم تفويت أي تذاكر. حتى أنني أخطط للتوجه إلى أبوظبي قبل يوم واحد للاستمتاع بأجواء ما قبل الحفل".
مركز للفنانين من الطراز العالمي
وأشادت توبا بدولة الإمارات العربية المتحدة لاستقطابها المستمر لفنانين من الطراز العالمي. وقالت: "عودة كولدبلاي هي شهادة على مدى حيوية وازدهار المشهد الموسيقي المحلي لدينا. لا يتعين علينا السفر بعيداً لتجربة حفلات موسيقية مذهلة؛ فهي تأتي إلينا!"
كما يتذكر المعجبون، فإن الإثارة المحيطة بحفل فرقة كولدبلاي الأخير في الإمارات العربية المتحدة وصلت إلى مستويات جديدة عندما قدمت الفرقة عرضاً في إكسبو 2020 دبي.
نفدت تذاكر الحفل بعد لحظات من طرحها للبيع، مما تسبب في حدوث خلل في "الصيانة المجدولة" على الموقع الإلكتروني، مما تسبب في خيبات الأمل للعديد من الحاضرين وعدم قدرتهم على تأمين أماكنهم في الحفل الذي طال انتظاره. ولا يسعنا إلا أن نأمل ألا يحدث مثل هذا "الخلل" هذه المرة!
وفي حديثها عن أداء الفرقة في إكسبو 2020 دبي، قالت توبا: "كان مشاهدة حفلهم عبر الإنترنت أمراً سحرياً. لقد أذهلتني المشاعر والصور والتواصل مع الجمهور. آمل أن يؤدوا أعنيات "Fix You" و"Viva La Vida" مرة أخرى؛ فهذه الأغاني تأخذك إلى رحلة لا تُنسى".
موسيقى خارج الحدود
وأكد "لويس هول"، (31 عاماً)، من المملكة المتحدة، على الأهمية الأوسع لهذا الحدث. وقال: "حفل كولدبلاي الحصري في دول مجلس التعاون الخليجي هو حدث لا يصدق بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة. أعتقد أن الأمة بأكملها ستنبض بالحياة في تلك الليلة! لقد سجلت بالفعل للشراء المسبق وأنا مستعد لتأمين تذكرتي".
كما أشار لويس إلى مدى صدى موسيقى كولدبلاي مع المجتمع المتنوع في الإمارات العربية المتحدة. وأضاف: "موسيقاهم لا تتعلق بصوتهم فقط؛ بل برسالة التسامح والتعايش. هذا الحفل سوف يلهم بقدر ما يمتع. إن الأجواء التي يخلقونها بجانب طاقة شعب الإمارات العربية المتحدة، ستكون لا تُنسى.
بعد أن شهد أداء فرقة كولدبلاي المباشر في إكسبو 2020 على شاشة كبيرة، تذكر لويس: "حتى المشاهدة من بعيد كانت تجربة حيوية. مثل مزيج صوتهم مع البيئة العالمية لمعارض إكسبو لحظة بارزة. آمل أن نرى نفس السحر خلال هذا الحفل، خاصة مع أغاني مثل "سماء مليئة بالنجوم" "A Sky Full of Stars".
مع اقتراب موعد الحفل، يتزايد حماس المعجبين الذين يستعدون للاحتفال بسحر كولدبلاي في أبوظبي. ومع الطرح المسبق للتذاكر في 25 سبتمبر 2024، فإن هذا الحدث يتشكل بالفعل ليكون أحد أبرز الأحداث في المشهد الموسيقي النابض بالحياة في الإمارات العربية المتحدة، مما يجعله جنة للمعجبين تحت سماء مليئة بالنجوم !