مطعم "ستروفاير": لقاء المطبخ الياباني بالأناقة الإماراتية
عندما تدخل إلى مطعم "ستروفاير" في فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال في أبوظبي، فإنك لا تدخل مطعماً فحسب، بل أنت في داخل عقل وقلب الشيف "روس شونهان"، الذي سخّر خبرته الممتدة لعقود من الزمن، ورحلاته البحثية التي لا تُحصى إلى اليابان، وشغفه العميق بالمطبخ الياباني في ابتكار تجربة تناول طعام فريدة من نوعها.
في قلب مطعم "ستروفاير"، يتم الاحتفاء بتقاليد ورياكيا، وهو أسلوب طبخ ياباني قديم حيث يتم طهي الطعام فوق ألسنة لهب القش التي تضفي على كل طبق نكهات قوية ومدخنة. ولكن ما يميز الأمر هنا ليس اللهب فحسب، بل التزام الشيف "شونهان" بإحياء التقاليد اليابانية مع الارتقاء بها لتناسب الأذواق الحديثة.
وتبدأ التجربة منذ لحظة الدخول. تُعد صالة تسوكيمي، بأجواءها الهادئة أثناء اكتمال القمر، دعوة للتوقف والتأمل قبل الانغماس في مغامرة الطهي. وفي غرفة تناول الطعام الرئيسية توجد الشواية المركزية، وستائر ذهبية ناعمة تجسد ألسنة اللهب المتراقصة، حيث ستنقلك هذه الأجواء إلى عالم تناول الطعام بأسلوب ورياكيا. لكن القطعة المميزة في الغرفة المخصصة لتناول الطعام "توياما" هي حبل "شيميناوا" المذهل الذي يبلغ طوله 7.3 متراً ويزن 830 كيلوجراماً، وهي تحفة فنية من الحرف اليدوية اليابانية. تم صنع الحبل يدوياً في توياما باليابان ويرمز إلى القداسة والحماية، وهو معلق فوق طاولة الطعام، مما يخلق نقطة أساسية ملهمة وذات معنى عميق. تصور الجدران الحريرية المرسومة يدوياً مشاهد مستوحاة من روائع يابانية، من الجمال الذهبي لـ(In and Around the Capital) إلى الأعمال الشهيرة لهيروشيغي وهوكوساي، حيث ينسج التاريخ والثقافة في نسيج الغرفة.
وتعتبر قائمة الطعام تحفة فنية، حيث تقدم نكهات تلبي مختلف الأذواق. تبدأ بأطباق مثل ساشيمي لحم البقر الياباني من نوع واغيو، حيث تلتقي شرائح اللحم البقري الطرية مع النكهات الغنية بالطعم من الميزونا ومسحوق البونيتو وتاري الجيو (صلصة اللحم). وللحصول على لمسة من النكهة، فإن طبق تيراديتو من سمك القد الأصفر يبهر ضيوفه بصلصة الروكوتو والكمكوات المخلل وزيت الأناتو.
سيجد عشاق المأكولات البحرية جنتهم هنا، مع عروض مثل تارتار التونة ذات الزعانف الزرقاء، الذي يُقدم في طبقة موناكا رقيقة مع البصل الأخضر وصوص الوسابي، وطبق كانازاوا x أبوظبي الفاخر، وهو مزيج من السلطعون الملكي والكافيار والذهب الصالح للأكل - وهو طبق يرمز تماماً إلى فخامة بيئته. تأتي لفائف الكركند مع رشة من مايونيز يوزو كوشو، بينما يقدم تشيراشي مزيجاً من الأسماك الموسمية المكمل بالشيسو والمايونيز الحار.
وحتى الخيارات النباتية تتميز بطابعها الفريد، مثل طبق الأفوكادو الذي يتناغم مع جبن الفيتا وقشرة الجيوزا المقرمشة وصلصة السوداتشي، ليخلق مزيجاً رائعاً من النكهات والقوام. وفي ذات الوقت، فإن طبق التاكوياكي المحشو باليام الجبلي والمزين برقائق البونيتو وآو نوري، يعيد تعريف طعام الشوارع الياباني في قالب فاخر يناسب الأذواق الرفيعة."
لا تقتصر روعة المأكولات على الأطباق الجانبية فقط؛ فالأطباق الرئيسية أيضاً تقدم تجربة لا تُنسى. يأتي طبق شرائح لحم واغيو الأسترالي (MB4-5) مطهواً بإتقان، ومغطى بصلصة الشواء اليابانية التي تعزز من غناه الطبيعي. أما طبق كراب دون، الذي يتكون من طبقات الأومليت الياباني والهليون وبيض السلمون وصلصة الأيولي المضاف إليها دهن السلطعون، فهو يقدم متعة لا مثيل لها مع كل قضمة. وبالإضافة إلى ذلك، تضفي الأطباق الجانبية مثل الفاصوليا الخضراء مع صلصة توبانجان والسمسم توازناً منعشاً ليكمل الأطباق الرئيسية الغنية.
وتحضر الحلويات في "ستروفاير" بنفس مستوى إبداع الأطباق الرئيسية. يجمع طبق "ذي آيكون" (The Icon) بين الفواكه الاستوائية وجوز الهند والمرنغ، ليختتم الوجبة بتجربة خفيفة ومنعشة. بينما يقدم "نوتيلا تاياكي" مع آيس كريم الكراميل والميسو، ليخلق مزيجاً لا يقاوم من النكهات الحلوة والمالحة."
"ستروفاير" ليس مجرد مطعم، بل هو رسالة حب عميقة إلى اليابان، تُكتب بألسنة اللهب والنكهات المميزة. يتجسد فيه قلب وروح الشيف روس شونهان في كل التفاصيل، من براعة التصميمات الداخلية إلى دقة تحضير الأطباق. في ستروفاير، يلتقي الشغف بالإتقان، ليخلق تجربة طعام ستظل في ذاكرتك طويلاً بعد آخر قضمة. سواء كنت من عشاق هذه المأكولات أو شخصاً يسعى لاستكشاف آفاق جديدة في عالم الطهي، ستروفاير يقدم لك مزيجاً مثالياً من التراث والإبداع والروح."