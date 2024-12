مطعم "ستروفاير": لقاء المطبخ الياباني بالأناقة الإماراتية

وتبدأ التجربة منذ لحظة الدخول. تُعد صالة تسوكيمي، بأجواءها الهادئة أثناء اكتمال القمر، دعوة للتوقف والتأمل قبل الانغماس في مغامرة الطهي. وفي غرفة تناول الطعام الرئيسية توجد الشواية المركزية، وستائر ذهبية ناعمة تجسد ألسنة اللهب المتراقصة، حيث ستنقلك هذه الأجواء إلى عالم تناول الطعام بأسلوب ورياكيا. لكن القطعة المميزة في الغرفة المخصصة لتناول الطعام "توياما" هي حبل "شيميناوا" المذهل الذي يبلغ طوله 7.3 متراً ويزن 830 كيلوجراماً، وهي تحفة فنية من الحرف اليدوية اليابانية. تم صنع الحبل يدوياً في توياما باليابان ويرمز إلى القداسة والحماية، وهو معلق فوق طاولة الطعام، مما يخلق نقطة أساسية ملهمة وذات معنى عميق. تصور الجدران الحريرية المرسومة يدوياً مشاهد مستوحاة من روائع يابانية، من الجمال الذهبي لـ(In and Around the Capital) إلى الأعمال الشهيرة لهيروشيغي وهوكوساي، حيث ينسج التاريخ والثقافة في نسيج الغرفة.