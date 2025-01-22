مطعم "بيردز دبي": تجربة طهي فاخرة في أفق المدينة
مطعم "بيردز دبي"، الواقع عالياً فوق أفق دبي المذهل في الطابق 63 من فندق "العنوان داون تاون"، هو أكثر من مجرد تجربة تناول طعام - إنه رحلة لا تُنسى تجمع بين المأكولات الراقية، والعروض السماوية، والرفاهية التي لا مثيل لها. يجعل هذا المزيج من فنون الطهي والفخامة المسرحية منه أحد أكثر الوجهات إثارة في سماء المدينة الليلية.
ادخل إلى "ميناجري آت بيردز"، وهي تحفة فنية من إخراج صاحب الرؤية "دانيال لي"، المعروف بعمله مع عمالقة الموضة مثل "لويس فيتون" و"كارتييه". هذا ليس عشاءً تقليدياً - إنه عرض غامر يطمس الخط الفاصل بين الحانة وفن الطهي. على خلفية درامية لبرج خليفة، يتقدّم المؤدون عبر المسرح المزين بأزياء متقنة مستوحاة من الطيور، ويسحرون الضيوف بدقة تشبه الباليه ورواية القصص الديناميكية. كل لحظة هي وليمة للحواس، مليئة بالضوء، واللون، والحركة.
العرض مدعوم بتصميم مثالي - إضاءة متطورة، ومناظر صوتية مبتكرة، وأجواء من الغموض تجذبك إلى أعماق سحره. مع العروض التي تجمع بين الرقي والحيوية، فإن "ميناجري آت بيردز" هي قصيدة للإبداع في أنقى صوره.
في حين أن الترفيه لا يقل عن كونه مذهلاً، فإن الطعام في "بيردز" له مكانته الخاصة كسبب مقنع لزيارة المكان. القائمة عبارة عن مزيج جريء من التأثيرات اليابانية والأوراسية والأوروبية، حيث يمثل كل طبق شهادة على فن الطهي الراقي.
ويعد طبق سيفيتشي سمك القاروص (165 درهماً إماراتياً) أحد الأطباق المميزة في الليلة، حيث يتم تقديمه كعمل فني صالح للأكل ويتميز بنكهات طازجة وحمضية. ثم يأتي طبق تارتار سمك التونة ذو الزعانف الزرقاء (435 درهماً إماراتياً) المزين بالكافيار بسخاء - وجبة فاخرة ترفع المستوى بشكل استثنائي.
أما بالنسبة لعشاق المأكولات البحرية، فإن طبق مخلب السلطعون الملكي (215 درهماً إماراتياً) يعد من الأطباق التي لا بد من تجربتها، وهو مزين بالجبن الذائب. ولكن الطبق الأكثر إثارة للاهتمام بالنسبة لي كان السمان الصغير (245 درهماً إماراتياً). فهو موضوع بشكل مثالي فوق طبقة من البصل المخلل، ومزين ببراعة بكبد الإوز ورقائق الكمأة - وهو مزيج غني ومتناغم من النكهات التي تبقى في الذاكرة بعد آخر لقمة.
أخيراً، لا يمكن أن تنتهي أي وجبة بدون بيضة الحظ (130 درهماً إماراتياً). يتم تقديم هذه الحلوى المعدّة من الآيس كريم في "أعشاش" المعكرونة المقلية، وهي لذيذة للغاية وتستحق أن تُنشر على إنستغرام.
حتى لو أتيت إلى "بيردز" فقط من أجل الطعام، فإن مزيج العرض، والنكهة، والإبداع هنا يستحق التكلفة.
لا يعد مطعم "بيردز" مجرد مطعم، بل إنه رسالة حب للمجتمع الراقي، والخيال، والتدليل. المكان نفسه عبارة عن تحفة فنية من التصميم الأنيق، مع نوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف توفر إطلالات شاملة على أفق دبي المتلألئ. من الغسق حتى الفجر، يهيمن برج خليفة الشهير على المشهد، ممّا يضفي أجواءً حميمية وفخمة على الليلة.
في المساء، يتحول المكان إلى أجواء ليلية نابضة بالحياة، حيث يتلذذ عشاق الفخامة بالمشروبات الراقية المُحضّرة بإتقان على يد خبراء خلط المشروبات الحائزين على جوائز. أضف إلى ذلك منسقي الأغاني في تناغم مثالي مع الأجواء الساحرة، ويصبح "بيردز" ملاذاً يمتزج فيه الترفيه والانغماس بسلاسة.
يقدم "بيردز دبي" تجربة فاخرة بسعر مكافئ. يبدأ الحد الأدنى للإنفاق للمجموعات المكونة من ثلاثة أشخاص أو أكثر من 600 درهم إماراتي للشخص الواحد يومي الثلاثاء والأربعاء. ومن الخميس إلى السبت، توقع 600 درهم إماراتي للشخص الواحد للمقعد الأول و1000 درهم إماراتي للمقعد الثاني. يفتح المكان من الساعة 7 مساءً حتى 3 صباحاً من الثلاثاء إلى السبت ويقدم غداء متأخراً أيام الأحد من الساعة 4 مساءً حتى 11 مساءً. للحجز، تفضل بزيارة موقع birdsdubai.com أو اتصل بالفريق على الرقم 04 572 3919 أو عبر reservations@birdsdxb.com.