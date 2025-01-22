مطعم "بيردز دبي": تجربة طهي فاخرة في أفق المدينة

يقدم "بيردز دبي" تجربة فاخرة بسعر مكافئ. يبدأ الحد الأدنى للإنفاق للمجموعات المكونة من ثلاثة أشخاص أو أكثر من 600 درهم إماراتي للشخص الواحد يومي الثلاثاء والأربعاء. ومن الخميس إلى السبت، توقع 600 درهم إماراتي للشخص الواحد للمقعد الأول و1000 درهم إماراتي للمقعد الثاني. يفتح المكان من الساعة 7 مساءً حتى 3 صباحاً من الثلاثاء إلى السبت ويقدم غداء متأخراً أيام الأحد من الساعة 4 مساءً حتى 11 مساءً. للحجز، تفضل بزيارة موقع birdsdubai.com أو اتصل بالفريق على الرقم 04 572 3919 أو عبر reservations@birdsdxb.com.