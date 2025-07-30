مصرع مصممي "باربي" في حادث تصادم بإيطاليا

لقي مصمما باربي، "ماريو باجلينو" و"جياني غروسي"، حتفهما في حادث سيارة مأساوي في إيطاليا يوم الأحد. ولقي الشريكان المحترفان حتفهما في حادث تصادم وجهاً لوجه بعد أن قاد رجل يبلغ من العمر 82 عاماً، يُدعى إيجيديو سيريانو، سيارته في الاتجاه المعاكس على الطريق السريع A4 بين تورينو وميلانو، وفقاً لصحيفة الإندبندنت .