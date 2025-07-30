مصرع مصممي "باربي" في حادث تصادم بإيطاليا

لقي مصمما باربي، "ماريو باجلينو" و"جياني غروسي"، حتفهما في حادث سيارة مأساوي في إيطاليا يوم الأحد. ولقي الشريكان المحترفان حتفهما في حادث تصادم وجهاً لوجه بعد أن قاد رجل يبلغ من العمر 82 عاماً، يُدعى إيجيديو سيريانو، سيارته في الاتجاه المعاكس على الطريق السريع A4 بين تورينو وميلانو، وفقاً لصحيفة الإندبندنت .
كان باجلينو وغروسي برفقة صديقيهما أموديو فاليريو جيورني وسيلفيا موراماكرو. توفي جيورني، موظف البنك، في موقع الحادث، بينما نُقلت موراماكرو إلى المستشفى في حالة حرجة. كما توفي سيريانو، السائق المسن، في الحادث.
وفقًا للتقارير، فات سيريانو كشك تحصيل الرسوم، وانعطف عائدًا، قاطعًا مسافة أربعة أميال في الاتجاه الخاطئ بسرعات تتجاوز 80 ميلًا في الساعة. نجا زوجان آخران على الطريق السريع بأعجوبة من حادث تصادم، واصفين نجاتهما بـ"المعجزة".
وكان من المعتقد أن باجلينو وجروسي كانا متجهين لقضاء يوم في البحيرة.
بدأ الثنائي، مؤسسا شركة "ماجيا2000" لتصميم الدمى حسب الطلب، عملهما عام 1999، وحظيا بتقدير كبير في مجتمع باربي بفضل دمىهما المستوحاة من المشاهير. في عام 2016، نالا جائزة "أفضل صديق لباربي" من المصممة كارول سبنسر.
ونعى الحساب الرسمي لباربي على موقع إنستغرام خسارتهما، واصفًا إياهما بـ "الفنانين العزيزين" اللذين "جلبا الفرح والفن إلى عالم باربي".