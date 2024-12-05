مشاهدة زخات شهب التوأميات في الإمارات في 13 ديسمبر

إذا كنت تفضل مشاهدة الأضواء الساطعة التي تلمع عبر السماء ضمن رحلة مراقبة بصحبة مرشد، انضم إلى مجموعة دبي للفلك في 13 ديسمبر بين الساعة 9 مساءً و 1 صباحاً في صحراء القدرة لحضور جلسة مراقبة النجوم. سيبدأ الحدث، الذي تتراوح تكلفة الحضور به بين 100 و 150 درهماً، في الساعة 9 مساءً بمقدمة يتبعها محاضرة عن زخات شهب التوأميات في الساعة 9:30 مساءً. وفي الساعة 10 مساءً، سيتاح طرح الأسئلة على الخبراء، وبحلول الساعة 10:15 مساءً ستتمكن من مشاهدتها عبر التلسكوب الخاص بك. في الساعة 11:30 مساءً، ستقام جلسة رسم خريطة للسماء وبحلول الساعة 12 صباحاً، ستتاح للمجموعة الفرصة لمواصلة مراقبة النجوم.