مشاهدة زخات شهب التوأميات في الإمارات في 13 ديسمبر
إذا كنت ترغب في أن تتمنى أمنية عند رؤية نجم ساقط، فهذه هي فرصتك الأخيرة لرؤية زخة شهب التوأميات أو الجوزائيات لعام 2024 حيث ستظهر الشهب في يوم الجمعة 13 ديسمبر.
وفقاً لوكالة ناسا، "تعتبر زخات شهب التوأميات، التي تبلغ ذروتها في منتصف ديسمبر من كل عام، واحدة من أفضل وأهم زخات الشهب السنوية. وخلال ذروتها، يمكن رؤية 120 شهاباً من شهب التوأميات في الساعة في ظل الظروف المثالية. شهب التوأميات هي شهب لامعة وسريعة وعادة ما تكون صفراء اللون".
إذا كنت تفضل مشاهدة الأضواء الساطعة التي تلمع عبر السماء ضمن رحلة مراقبة بصحبة مرشد، انضم إلى مجموعة دبي للفلك في 13 ديسمبر بين الساعة 9 مساءً و 1 صباحاً في صحراء القدرة لحضور جلسة مراقبة النجوم. سيبدأ الحدث، الذي تتراوح تكلفة الحضور به بين 100 و 150 درهماً، في الساعة 9 مساءً بمقدمة يتبعها محاضرة عن زخات شهب التوأميات في الساعة 9:30 مساءً. وفي الساعة 10 مساءً، سيتاح طرح الأسئلة على الخبراء، وبحلول الساعة 10:15 مساءً ستتمكن من مشاهدتها عبر التلسكوب الخاص بك. في الساعة 11:30 مساءً، ستقام جلسة رسم خريطة للسماء وبحلول الساعة 12 صباحاً، ستتاح للمجموعة الفرصة لمواصلة مراقبة النجوم.
إذا كنت ترغب في حجز مكان لمشاهدة السماء المتلألئة بالنجوم، قم بزيارة dubaiastronomy.com.