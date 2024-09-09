مشاهدة حدث آبل"جلوتايم" الليلة في الإمارات
من المتوقع أن يكون حدث"جلو تايم" "Glowtime" المقام اليوم (9 سبتمبر) أحد أكثر إعلانات آبل إثارة منذ سنوات، حيث ينتظر المعجبون وعشاق التكنولوجيا بفارغ الصبر الكشف عن تشكيلة آيفون 16. ومن المقرر أن يبدأ الحدث في الساعة 9 مساءً في الإمارات العربية المتحدة، وسيتم بثه مباشرة على موقع آبل الإلكتروني وقناة يوتوب وتطبيق آبل "Apple TV".
في حين تحظى إصدارات آيفون دائماً باهتمام عالمي، فمن المتوقع أن تقدم طرازات آيفون 16 تحسينات كبيرة، مع شاشات أكبر في آيفون 16 برو و برو ماكس، وشريحة A18 أكثر قوة، وإدخال قدرات الذكاء الاصطناعي من آبل - والتي يطلق عليها ذكاء آبل - ومن المتوقع أن يعرض هذا الإطلاق التحسينات في الأجهزة والدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في نظام آبل.
ومن المتوقع أن يشتمل هاتفا آيفون 16 و آيفون 16 بلس على زر التفعيل الجديد "Action" للاختصارات وزر الإلتقاط "Capture" للوصول السريع إلى الصور، وهو ما يجذب عشاق التصوير الفوتوغرافي. كما ستعمل شريحة A18 على تضمين ذكاء آبل بشكل أكبر، وإضافة ميزات الذكاء الاصطناعي الأكثر ذكاءً والتي يمكن أن تحدث ثورة في المهام اليومية.
بالنسبة لهاتفي آيفون 16 برو و آيفون 16 برو ماكس، من المقرر أن تقدم آبل شاشات أكبر، حيث يتميز برو ماكس بشاشة بمقاس 6.9 بوصة. ومن بين التحديثات المترقبة بشدة هي ميزات الكاميرا المحسنة بما في ذلك عدسة واسعة للغاية وعدسة تليفوتوغرافي رباعية المنشور في برو ماكس.
"ساعة آبل 10"، "ألترا 3" و "إس إي 3"
بالإضافة إلى هواتف آيفون الجديدة، من المتوقع أن تحدث مجموعة ساعات آبل ضجة كبيرة، فقد تتميز "ساعة آبل 10" بتصميم أنحف وعمر بطارية أطول وقدرة على اكتشاف انقطاع النفس أثناء النوم. وفي الوقت نفسه، ستوفر "ساعة آبل ألترا 3" شريحة أكثر قوة وبها نفس التحديثات الموجودة في "ساعة آبل 10" المتعلقة بالصحة.
قد يتم تخفيض سعر ساعة "آبل إس إي 3" ذات السعر المنخفض، وتأتي بشاشة أكبر وتصميم بلاستيكي جديد، مما يتوعد بالمتانة.
"ايربودز 4 " و"آيباد ميني7 "
كما تلوح سماعات ايربودز 4 في الأفق، ومن المرجح أن تطلق آبل طرازين جديدين. وسيتمتع كلا الطرازين بملاءمة أفضل، حيث يتميز أحد الطرازين بخاصية إلغاء الضوضاء للحصول على تجارب صوتية متميزة. وتشير إضافة علبة شحن "USB-C" إلى التحول نحو منافذ الشحن القياسية في الصناعة.
من المرجح أن يحتوي آيباد ميني 7 على تحسينات بالداخل، بما في ذلك معالج أسرع ودعم لـ "Wi-Fi 6E"، مما يجعله أكثر كفاءة من أي وقت مضى. كما يمكن أن تضيف خيارات الألوان الجديدة لمسة من الأناقة إلى عروض الأجهزة اللوحية المدمجة من آبل.
كيفية مشاهدة حدث"جلو تايم"
سيتم بث حدث آبل "Glowtime" لعام 2024 مباشرة عبر منصات متعددة، بما في ذلك الموقع الرسمي لشركة آبل ويوتيوب وتطبيق آبل "Apple TV". يتاح للمعجبين متابعة الحدث لمشاهدة جميع الإعلانات المباشرة والكشف عن المنتجات في تمام الساعة 9 مساءً.
يمكنكم متابعة البث المباشر لصحيفة خليج تايمز للحصول على كافة التحديثات من الساعة التاسعة مساءً.