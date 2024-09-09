مشاهدة حدث آبل"جلوتايم" الليلة في الإمارات

في حين تحظى إصدارات آيفون دائماً باهتمام عالمي، فمن المتوقع أن تقدم طرازات آيفون 16 تحسينات كبيرة، مع شاشات أكبر في آيفون 16 برو و برو ماكس، وشريحة A18 أكثر قوة، وإدخال قدرات الذكاء الاصطناعي من آبل - والتي يطلق عليها ذكاء آبل - ومن المتوقع أن يعرض هذا الإطلاق التحسينات في الأجهزة والدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في نظام آبل.