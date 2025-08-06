مشاهدات الإمارات: تنوع لغوي وثقافي يرسم خريطة الترفيه المستقبلية

تأثير نتفلكس

كانت نتفلكس في السابق من عوامل التغيير، لكنها اليوم واحدة من أكبر منصات الترفيه في العالم، متاحة في أكثر من 190 دولة و50 لغة. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يتجاوز تأثيرها مجرد تقديم أفلام هوليوود. فقد لعبت دوراً محورياً في كسر الحواجز الثقافية من خلال تعريض المشاهدين لمختلف اللغات والأنواع وأنماط السرد القصصي.

تشير تقارير نتفلكس، التي تغطي 99 في المائة من إجمالي المشاهدات في النصف الأول من 2025، إلى أن الناس شاهدوا أكثر من 95 مليار ساعة من المحتوى، يشمل مجموعة واسعة من الأنواع واللغات.

وقد أتى أكثر من ثلث المشاهدات العالمية على نتفلكس من عناوين غير ناطقة بالإنجليزية، وكانت 10 من بين 25 المسلسل الأكثر مشاهدة في النصف الأول من العام من لغات أخرى.

على سبيل المثال، جذبت سلسلة "لعبة الحبار" الكورية الجنوبية 231 مليون مشاهدة عبر مواسمها الثلاثة في النصف الأول من العام، وكان موسمها النهائي ثالث أكثر البرامج مشاهدة في تلك الفترة، محققاً 72 مليون مشاهدة خلال أربعة أيام فقط.