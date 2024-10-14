مسلسل باكستاني عن العنف الأسري يثير ردود فعل قوية
"بدأت القصة كحكاية رومانسية خيالية. تزوجت الدكتورة زارا (ماورا هوكان) من رجل ثري ومثقف، "محب ميرزا"، الذي يعيش في قصره الفخم وحيداً مع جدته لأبيه، "عزرا منصور". كان حلم كل فتاة تقريباً، فهو وسيم وحنون، ولا يستطيع الانتظار حتى يعقد قرانه على الدكتورة الجميلة زارا."
ولكن بينما علمتنا ديزني أن الوحوش قبيحة وفظيعة ولكنها يمكن أن تتحول إلى أمراء، فإن هذا الدراما الباكستانية تكشف كيف يمكن للأمراء أن يكونوا وحوشاً تنتظر إطلاق العنان لها.
"المسلسل من تأليف "سميرة فضل" وإخراج "دانيش نواز"، ويُعرض حالياً في حلقته الحادية والعشرين. أثارت الحلقة الأخيرة، التي عُرضت على قناة (أتش يو أم تي في) Hum TV، ردود فعل قوية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت مشهداً يصور حسن وهو يضرب زارا حتى الموت بعد إصرارها على عدم الإنجاب من رجل يرفض تلقي العلاج."
"في حين قد تظهر أغلب القصص "المعتدي" كشخص عنيف، عديم الروح، لا يعتذر عن أفعاله، إلا أن "جفا" تظهر ببراعة شكلاً مختلفاً من أشكال المعتدي، الذي غالباً ما يتخفى في مجتمعات جنوب آسيا في هيئة رجل "صالح". فهو يعتذر كثيراً، ويلجأ إلى جانب آخر من شخصيته يكاد يكون طفولياً في اعتذاراته. يحاول مساعدتك، ويفاوضك بسلوك جيد، بل ويعدك بأنه سيتحسن إذا وقفت بجانبه أو بقيت تحت "سيطرته"."
"ويشير العديد من الباحثين وعلماء النفس أيضاً إلى أن المعتدين، وحتى أولئك الذين يعتدون على النساء جنسياً، هم أكثر عرضة لارتكاب هذه الجرائم كوسيلة لممارسة السيطرة. يستعرض جفا بذكاء (أو يلقي تلميحات ذات مغزى) حول تربية حسن، فقد نشأ في أسرة مسيئة حيث كان والده يعتدي دائماً على والدته، وأصبحت عبارات مثل "أحمق" كلمات محفزة لحسن لأنه طور إحساساً مكسوراً بالذات."
"غالباً ما يلجأ الأفراد الذين يعانون من شعور مكسور بالذات إلى التحكم في الآخرين والتلاعب بهم وإخفاء مشاعرهم السلبية الحقيقية حتى يتم "الموافقة" عليهم في عيون شريكهم أو المجتمع ككل. كما نرى في "جفا"، تدخل هذه الدراما النفسية حيز التنفيذ عندما يصبح حسن رجلاً مضطرباً، يفقد هدوءه بشأن أمور صغيرة، ويدخل في جدالات سيئة وغير متوازنة تقريباً مع الدكتورة زارا في أي لحظة بسبب شيء بسيط."
"إن ما يبرزه جفا ببراعة هو أن الجاني ليس دائماً حالة نموذجية من المعتدين. لا يمكنك رؤية العلامات الحمراء لأن بعض هؤلاء المعتدين ماهرون في حماية صورتهم العامة وإخفاء الصراعات العميقة الجذور التي تحولهم إلى وحوش. يصور ميرزا بمهارة حسن كشخص محب ولطيف لا يستطيع في يوم عادي أن يؤذي ذبابة. ولكن عندما يفقد السيد هايد الذي بداخله السيطرة، يتحول إلى شرير حقيقي."
"كما يسلط العرض الضوء على الوصمة المحيطة بالصحة العقلية. بعد صراع طويل ومضطرب مع عائلتها التي لم تدعمها إلا في محنتها وتريد عودتها فوراً إلى منزل والديها، تصر الدكتورة زارا على أنها ستكون قادرة على إصلاح الأمور إذا استشار حسن طبيباً نفسياً. يخدع حسن زارا لأنه لا يريد التحدث عن مشاكله أو معالجة قضاياه. يكذب بشأن الذهاب إلى الطبيب النفسي، مما يؤدي إلى انهيار زارا أخيراً. إنها مستعدة تماماً لمغادرة المنزل، ولكن في مواجهة أخيرة مع حسن، تتعرض للضرب المبرح. تمت مشاهدة الحلقة من قبل ما يقرب من 6 ملايين شخص منذ بثها قبل بضع ساعات، وتستمر في كونها نقطة نقاش حاسمة لمشاهدي الدراما في جميع أنحاء العالم."
"إن براعة جفا، التي أبدعها دانيش نواز وفريقه بمهارة ودقة، تتجلى أيضاً في التناقض الذي خلقوه في شخصية الدكتور نمير (الذي يلعب دوره عثمان مختار) المتزوج من عندليب (سحر خان)، وهي فتاة غير ناضجة ومتهورة. يلتقي نمير وعندليب في ظروف درامية، ويُظهر للجمهور كيف تساعد رقة نمير ولطفه وتعاطفه ليس فقط عندليب في التعامل مع عواقب بعض الخيارات الحياتية الكارثية حقاً، ولكن أيضاً في أن تصبح شخصاً أكثر سعادة وإنجازاً."
"في محادثة بين الدكتور نمير وحسن، بينما ترقد زارا شبه ميتة في المستشفى بسبب اعتداء حسن، يسأل نمير حسن كيف يمكن لرجل متعلم مثله أن يضرب زوجته، ويذكره (وكل من يشاهده) أنه لا يمكن لأي رجل أن يثبت أنه رجل بضرب امرأة. توضح جفا مدى سوء الإخفاء المستمر لأسرار الأسرة، ورفض العلاج، وعدم القدرة على معالجة الصدمات، والهندسة الاجتماعية لكيفية اضطرار المرأة إلى التضحية بكل شيء - من هويتها إلى استقلالها الجسدي - وكيف يتم تمكين المعتدين من قبل أفراد الأسرة، وكيف لا يمكن حتى للتعليم أن ينقذ الشخص من علاقة سامة مسيئة."