مسلسل باكستاني عن العنف الأسري يثير ردود فعل قوية

"بدأت القصة كحكاية رومانسية خيالية. تزوجت الدكتورة زارا (ماورا هوكان) من رجل ثري ومثقف، "محب ميرزا"، الذي يعيش في قصره الفخم وحيداً مع جدته لأبيه، "عزرا منصور". كان حلم كل فتاة تقريباً، فهو وسيم وحنون، ولا يستطيع الانتظار حتى يعقد قرانه على الدكتورة الجميلة زارا."

ولكن بينما علمتنا ديزني أن الوحوش قبيحة وفظيعة ولكنها يمكن أن تتحول إلى أمراء، فإن هذا الدراما الباكستانية تكشف كيف يمكن للأمراء أن يكونوا وحوشاً تنتظر إطلاق العنان لها.