مسرحية ساحر "أوز" العجيب تصل دبي: مغامرة لا تُنسى

ولعشاق الموسيقى، سيستضيف مسرح "كوين إليزابيث 2" أمسية موسيقية لفرقة "آبا ريونيون" هذا العام، في الثاني والعشرين من ديسمبر. وستعزف الفرقة عدداً من الأغاني المفضلة من ذخيرة الفرقة السويدية. هل تتساءلون عن قائمة الأغاني في هذا الحفل؟