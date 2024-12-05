مسرحية ساحر "أوز" العجيب تصل دبي: مغامرة لا تُنسى
أليس من الرائع أن تحلق بكم سحابة ساحرة إلى عالم من الخيال دون أن تغادروا مدينتكم؟ "ساحر أوز العجيب" قادم إلى دبي هذا الشهر، ليزين مسرح "كوين إليزابيث 2" بألوان من البهجة والخيال، فاستعدوا لجرعة مركزة من السحر.
انطلقوا مع "دوروثي وتوتو" في رحلة خيالية استثنائية على الطريق المرصوف بالطوب الأصفر، وانضمّوا إلى رفقة مرحة تُضفي على المغامرة طابعاً فريداً: فزاعة الطيور، ورجل الصفيح، والأسد الجبان.
مستوحى من رواية "ليمان فرانك بوم" التي خلدّها فيلم عام 1939 بطلّة ساحرة من "جودي جارلاند"، يحلق بنا "ساحر أوز العجيب" في رحلة آسرة تُسعد الصغار والكبار على حدّ سواء.
سيتم إسدال الستارة على "ساحر أوز العجيب" في الفترة من 14 إلى 26 ديسمبر، فاحجزوا مقاعدكم الآن! تبدأ أسعار التذاكر من 90 درهماً إماراتياً، وهي متاحة عبر Platinumlist.net.
ولعشاق الموسيقى، سيستضيف مسرح "كوين إليزابيث 2" أمسية موسيقية لفرقة "آبا ريونيون" هذا العام، في الثاني والعشرين من ديسمبر. وستعزف الفرقة عدداً من الأغاني المفضلة من ذخيرة الفرقة السويدية. هل تتساءلون عن قائمة الأغاني في هذا الحفل؟
إذاً، لنفكر في مجموعة هذه الأغاني: "ووترلو" (Waterloo)، و"دانسينج كوين" (Dancing Queen)، و"ماما ميا" (Mamma Mia)، و"تايك أتشانس أون مي" (Take a Chance on Me)، و"موني، موني، موني" (Money, Money, Money). وتبدأ أسعار التذاكر لحضور العرض من 120 درهماً إماراتياً.