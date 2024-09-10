مسرحية"شيكاغو" الموسيقية تصل إلى الإمارات
استعدوا لجرعة من المرح والبهجة! ستتولى النجمتان "روكسي هارت" و"فيلما كيلي" المسرح في اتحاد ارينا لتقديم العرض الموسيقي الشهير "شيكاغو"في الفترة من 12 إلى 22 سبتمبر. استعدوا لتجربة عرض مذهل وساحرة ستخطف أنظاركم بلا شك! استمتعوا بأجواء الإثارة والدراما مع أغاني وأداء لا يُنسى في واحدة من أشهر المسرحيات الموسيقية التي يعشقها الجميع.
المسرحية الموسيقية التي دخلت عامها السابع والعشرين، تصل إلى الإمارات العربية المتحدة لتروي حكاية مفعمة بالعاطفة، والقتل، والجشع، والخيانة، والفداء. في قلب هذه القصة، تنشأ منافسة حامية بين السجينتين المحكومتين بالإعدام، روكسي هارت وفيلما كيلي، حيث تتسابقان على الانتشار والشهرة واهتمام المحامي.
تم اقتباس قصة العرض الموسيقي من مسرحية تحمل نفس الاسم للكاتبة "مورين دالاس واتكينز"، وهي مراسلة صحفية من شيكاغو. استلهمت مورين قصتها من الجرائم الحقيقية التي غطتها أثناء عملها كمراسلة.
تم تحويل شيكاغو أيضاً إلى فيلم سينمائي في عام 2002، بطولة "رينيه زيلويغر" في دور روكسي هارت؛ و"كاثرين زيتا جونز" في دور فيلما كيلي؛ و"ريتشارد جير" في دور المحامي الذي يحمل كل الإجابات.
تبدأ أسعار التذاكر لحضور العرض في أبوظبي خلال الأسبوع من 185 درهماً إماراتياً، وفي عطلة نهاية الأسبوع من 200 درهم إماراتي. احجز مقعدك عبر الموقع الإلكتروني etihadarena.ae.