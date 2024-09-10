مسرحية"شيكاغو" الموسيقية تصل إلى الإمارات

المسرحية الموسيقية التي دخلت عامها السابع والعشرين، تصل إلى الإمارات العربية المتحدة لتروي حكاية مفعمة بالعاطفة، والقتل، والجشع، والخيانة، والفداء. في قلب هذه القصة، تنشأ منافسة حامية بين السجينتين المحكومتين بالإعدام، روكسي هارت وفيلما كيلي، حيث تتسابقان على الانتشار والشهرة واهتمام المحامي.