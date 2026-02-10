"مستر بيست" يساعد الجيل "زد" على إدارة أموالهم

يتجه صانع المحتوى الأكثر متابعة على "يوتيوب" في العالم إلى ما هو أبعد من المحتوى، وهذه المرة إلى التمويل الشخصي. أعلن جيمي دونالدسون، المعروف باسم MrBeast، أن شركته، Beast Industries، تستحوذ على Step، وهي منصة مصرفية متنقلة مقرها الولايات المتحدة مصممة للمراهقين والشباب.