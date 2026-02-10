"مستر بيست" يساعد الجيل "زد" على إدارة أموالهم

يتجه صانع المحتوى الأكثر متابعة على "يوتيوب" في العالم إلى ما هو أبعد من المحتوى، وهذه المرة إلى التمويل الشخصي. أعلن جيمي دونالدسون، المعروف باسم MrBeast، أن شركته، Beast Industries، تستحوذ على Step، وهي منصة مصرفية متنقلة مقرها الولايات المتحدة مصممة للمراهقين والشباب.
تمت مشاركة الإعلان يوم الاثنين عبر منشور على X، حيث أوضح دونالدسون الدافع الشخصي وراء القرار.
“لم يعلمني أحد عن الاستثمار أو بناء الائتمان أو إدارة الأموال عندما كنت أكبر. وهذا هو بالضبط سبب انضمامنا إلى Step. أريد أن أمنح ملايين الشباب الأساس المالي الذي لم أحصل عليه أبدًا. الكثير لمشاركته قريبًا،” كتب.
تأسست Step في كاليفورنيا، وهي مصممة لمستخدمي الجيل Z وعائلاتهم. توفر المنصة حسابات بدون رسوم وبطاقة Visa، بدون رسوم شهرية أو مخفية. تم تصميم أدواتها لمساعدة المستخدمين الشباب على إدارة الإنفاق، وبناء الائتمان مبكرًا، وتوفير المال، وتطوير عادات مالية أفضل.
تأسس التطبيق على يد خبراء الصناعة المالية سي جي ماكدونالد وأليكسي كالينيتشينكو، بهدف مساعدة الشباب على اتخاذ قرارات مالية أكثر ذكاءً منذ سن مبكرة. ووفقًا للشركة، يمتلك فريقها القيادي أكثر من 50 عامًا من الخبرة المشتركة عبر شركات مثل Affirm وGoogle وGyft وCash App وSquare وStripe.
مع جمهور عالمي يضم مئات الملايين من المتابعين، من المتوقع أن يساعد تأثير MrBeast المنصة على التواصل بشكل مباشر أكثر مع المستخدمين الأصغر سنًا، وهو جيل يتجه بشكل متزايد إلى الأدوات الرقمية لإدارة شؤونهم المالية.
تضيف هذه الخطوة إلى محفظة أعمال MrBeast’s المتنامية، والتي تشمل بالفعل مشاريع إعلامية ومنتجات استهلاكية ومبادرات خيرية واسعة النطاق.
امتد عمله أيضًا إلى مبادرات تركز على الشباب دوليًا، بما في ذلك في الإمارات العربية المتحدة. في يناير، أعلن دونالدسون عن الفائزين في حملة مليار عمل خير خلال قمة مليار متابع في دبي.
شجعت المبادرة، التي أُطلقت في نوفمبر 2025 وبدعم من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ومؤسسة فاركي، المبدعين حول العالم على مشاركة أعمال الخير في مجتمعاتهم.
تم اختيار عشرة فائزين، بمن فيهم مشاركون من المنطقة، للانضمام إلى مشاريع إنسانية في غانا تركز على تحسين الإسكان ودعم التعليم.
بمشروعه الأخير، يتخذ MrBeast خطوة أخرى نحو مهمة أوسع، مستخدمًا تأثيره ليس فقط للترفيه عن الملايين، بل لتشكيل كيفية تعلم الجيل القادم وإنفاقه وتخطيطه للمستقبل.