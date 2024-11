"مستر بيست" يحقق إنجازاً مذهلاً بتسلق برج خليفة

كجزء من سلسلته على اليوتيوب بعنوان Best Shape of My Life ، صعد أيقونة هوليوود ويل سميث 2909 خطوة من برج خليفة لإكمال جلسة تمارين القلب والأوعية الدموية التي تزيد من سرعة ضربات القلب. وبصحبة المدرب "آرون فيرجسون"، صعد سميث 160 طابقاً في 51 دقيقة، موثقاً رحلته نحو اللياقة البدنية مع وجود أحد أعظم المعالم في دبي كخلفية له.