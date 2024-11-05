"مستر بيست" يحقق إنجازاً مذهلاً بتسلق برج خليفة
في مقطع فيديو حصد بالفعل ملايين المشاهدات، نجح اليوتيوبر "جيمي دونالدسون" المعروف عالمياً باسم "مستر بيست" في تحقيق إنجاز مذهل بتسلق أطول مبنى في العالم، برج خليفة الشهير في دبي. وقد أخذ هذا الصعود الجريء المشاهدين في رحلة إلى قمة هذه الأعجوبة المعمارية، حيث لم يُظهِر فقط أفضل ما في دبي ولكن أيضاً سعيه الدؤوب إلى تجارب غير عادية.
ووقف مستر بيست على قمة برج خليفة، وقد بدا عليه الاندهاش من المنظر، وأعلن: "لقد نجحت! أنا أقف على قمة أطول مبنى في العالم". ولم يتمكن صانع المحتوى الواثق من نفسه من مقاومة ضحكة عصبية، معترفاً: "هذا أمر مرعب! ما كان ينبغي لي أن أنظر إلى الأسفل - هذا مخيف". وحث متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي على مشاهدة الفيديو الكامل على يوتيوب لفهم الدافع وراء التحدي الشديد الذي خاضه.
ولكن تسلق برج خليفة لم يكن سوى النهاية الكبرى لأحدث فيديو للمستر بيست، والذي قارن بين تجارب السفر التي تتراوح أسعارها بين دولار واحد و500 ألف دولار. أما الخيار الذي يناسب الميزانية فهو رحلة قصيرة على ظهر الجمل. وفي المقابل، اختبر مستر بيست وفريقه أفضل ما تقدمه دبي من خدمات فاخرة: جناح في أتلانتس النخلة، وسباقات السيارات الخارقة في حلبة دبي أوتودروم، والقفز بالمظلات، والنهاية الكبرى، وهي تسلق مروع إلى قمة أطول مبنى في العالم.
وبينما أصبح تسلق مستر بيست أحد أكثر مغامراته المثيرة شهرة، فقد انضم إلى قائمة حصرية من الأشخاص الذين تسلقوا أيضاً قمة برج خليفة. ومنذ اكتماله، اجتذب البرج عدداً قليلاً من الشخصيات الجريئة الراغبة في تحدي ارتفاعه المذهل الذي يبلغ 828 متراً. وفيما يلي قائمة الأشخاص الذين تسلقوا برج خليفة في الماضي:
توم كروز – 2010
تسلق توم كروز برج خليفة لأداء مشهد مثير في فيلم Mission: Impossible – Ghost Protocol . وأثناء تأدية مشاهده المثيرة بنفسه، تعلق كروز من خارج المبنى، مما عزز سمعته كواحد من أكثر الممثلين تفانياً في هوليوود. وبذل المخرج "براد بيرد" قصارى جهده لضمان السلامة، حيث استشار خبراء لتنفيذ المشهد.
حمدان بن محمد – 2018
تسلق ولي عهد دبي سموالشيخ حمدان بن محمد بن راشد طابق برج خليفة المكون من 160 طابقاً في 38 دقيقة فقط، مما يثبت براعته الرياضية. وقد تم تصوير صعود ولي العهد وهو يرتدي سترات ثقيلة إلى جانب فريقه. إن لياقته البدنية جديرة بالثناء حقاً.
نيكول سميث-لودفيك – 2021
في حملة إعلانية لشركة طيران الإمارات انتشرت على نطاق واسع، وقفت الممثلة "نيكول سميث لودفيك" على قمة برج خليفة، لتصبح المرأة الوحيدة التي تفعل ذلك. ظهرت وهي تحمل لافتات كتب عليها "ما زلت هنا"، مما أثار الإعجاب ولفت انتباه العالم إلى الحملة وأفق دبي الذي لا ينسى.
ويل سميث – 2021
كجزء من سلسلته على اليوتيوب بعنوان Best Shape of My Life ، صعد أيقونة هوليوود ويل سميث 2909 خطوة من برج خليفة لإكمال جلسة تمارين القلب والأوعية الدموية التي تزيد من سرعة ضربات القلب. وبصحبة المدرب "آرون فيرجسون"، صعد سميث 160 طابقاً في 51 دقيقة، موثقاً رحلته نحو اللياقة البدنية مع وجود أحد أعظم المعالم في دبي كخلفية له.
سام سندرلاند – 2022
صعد بطل سباقات موتوكروس البريطاني "سام سندرلاند" إلى برج خليفة لتصوير فيلم قصير بالتعاون مع هيئة السياحة في دبي وريد بول. وصعد سندرلاند سلماً معدنياً إلى القمة مرتدياً ملابس ركوب الدراجات الكاملة، ليخلق قطعة ترويجية لا تُنسى.
آلان روبرت وأليكسيس لاندوت – 2023
اشتهر آلان روبرت بلقب "الرجل العنكبوت الفرنسي"، وقد تسلق برج خليفة برفقة زميله المتسلق أليكسيس لاندوت في عام 2023 لإطلاق مبادرة عالمية لتنظيف الجبال. وباستخدام الحبال والأحزمة فقط، تسلقا واجهة ناطحة السحاب، وواجها ارتفاع البرج والرياح القوية والحرارة الشديدة. وعندما تحدثنا إلى روبرت قبل تسلقه، قال: "لم أكن أعلم ذات يوم أنني في سن 61 عاماً سأتمكن من تسلق برج خليفة مرة أخرى".