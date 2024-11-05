"مستر بيست" يحقق إنجازاً مذهلاً بتسلق برج خليفة

ووقف مستر بيست على قمة برج خليفة، وقد بدا عليه الاندهاش من المنظر، وأعلن: "لقد نجحت! أنا أقف على قمة أطول مبنى في العالم". ولم يتمكن صانع المحتوى الواثق من نفسه من مقاومة ضحكة عصبية، معترفاً: "هذا أمر مرعب! ما كان ينبغي لي أن أنظر إلى الأسفل - هذا مخيف". وحث متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي على مشاهدة الفيديو الكامل على يوتيوب لفهم الدافع وراء التحدي الشديد الذي خاضه.