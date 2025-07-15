مخرج تاميلي و3 من طاقمه خلف القضبان بعد وفاة ممثل حركات خطرة

تم القبض على المخرج با رانجيث وثلاثة أعضاء من شركة إنتاج الأفلام الخاصة به، نيلام برودكشنز، بعد وفاة أحد الممثلين الخطرين في حادث أثناء تصوير فيلمه التاميلي القادم.

وذكرت تقارير إعلامية هندية أن الأشخاص الأربعة تم حجزهم بموجب ثلاثة أقسام من قانون بهاراتيا نيايا سانهيتا (BNS)، وهي القسم 106 (1)، والمادة 289، والمادة 125.

كان إس إم راجو، المعروف باسم موهانراج، الممثل البديل يصور انقلاب سيارة فوق منحدر لفيلم رانجيث "فيتوفام" ، في حوض ملح بمنطقة ناغاباتينام في تاميل نادو في 13 يوليو. ووفقًا لمقاطع فيديو متداولة على الإنترنت، انقلبت السيارة الرياضية في الهواء وسقطت على الأرض. أُعلن لاحقًا عن وفاة راجو، الذي أصيب بجروح بالغة، في مستشفى محلي.

رانجيث، مخرج أفلام ناجحة مثل مدراس وسارباتا بارامباراي وكابالي ، عبّر عن تعازيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي في وفاة موهان راج. وأكد أنه تم اتباع جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المشهد.

يوم بدأ بتخطيط دقيق، وحذر، ووضوح في التنفيذ، ودعاء، وكل نوايانا الطيبة، كما هو الحال في كل موقع تصوير لمشاهد الاصطدام، انتهى بوفاته المفاجئة، كما كتب. "لقد أصابنا هذا جميعًا بصدمة وألم".