مختلفة... وليست أقل: "أنوبام" يسرد حكاية التوحد والحلم والعائلة

يُعرف الفنان الحقيقي بقدرته على تحويل تجاربه الحياتية إلى أعمال فنية. فيلم "تانفي العظيمة" (Tanvi The Great) للممثل والمخرج الهندي الشهير أنوبام خير، الذي شارك في كتابته وإنتاجه وإخراجه وتمثيل البطولة فيه، مستوحى من قصة ابنة أخته تانفي، المصابة باضطراب طيف التوحد. وقد قامت بدور تانفي في الفيلم الممثلة الشابة شوبهانغي دت، وهي طالبة من مدرسة أنوبام خير للتمثيل "An Actor Prepares". كما أصدر خير كتابه الجديد بعنوان "مختلف لكن ليس أقل" (Different But No Less)، الذي يتناول كواليس صناعة الفيلم.
قبل بضع سنوات، خلال حفل زفاف عائلي في جوروجرام، بينما كانت عائلة خير بأكملها ترقص وتحتفل، لاحظ أنوبام أن ابنة أخته قد ابتعدت. عندما تبعها، وجدها غارقة في التأمل، تنظر إلى السماء. وعندما سألها عما تفعله، قالت إنها تنظر إلى عالمها الخاص. يقول خير: "كلماتها أذهلتني. أدركت مدى جهلي بعالمها".
على الرغم من أنه قام بالتدريس في مدرسة ديلخوش الخاصة وعمل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أن هذه الفكرة بقيت عالقة في ذهنه وقرر صنع فيلم حول هذا الموضوع. كان فيلم خير الإخراجي الأول "أوم جاي جاغاديش" (Om Jai Jagadish) الذي صدر عام 2002 قصة مؤثرة عن ثلاثة إخوة في عائلة مشتركة. قرر خير حينها أن فيلمه الثاني سيحمل رسالة هامة تجمع بين قضية، وروابط عائلية، وحب الوطن. يقول خير: "يركز هذا الفيلم، الذي تلعب فيه الممثلة بالافي جوشي دور والدة تانفي، على الروابط العائلية، على الرغم من أن الشخصية الرئيسية مصابة بالتوحد."
يضيف خير: "بالنسبة لهم، نحن الغرباء وليس العكس. انظر إلى معظمنا - لقد أصبحنا متلاعبين وخبثاء كمجتمع. في صناعة السينما كما في أي مكان آخر، يُقال لك باستمرار كيف أن شخصًا آخر أفضل منك وعليك أن تفعل شيئًا باستمرار لتكون في دائرة الضوء."
ويتابع خير: "أجد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ألطف، وأكثر تعاطفًا، ومليئين بالبراءة، وهي صفة فقدناها تمامًا. أعتقد أن الأشخاص المصابين بطيف التوحد أكثر ذكاءً وأفضل كبشر منا، وأردت إبراز تلك القوة الخارقة". لذلك، بالتعاون مع كاتبيه أبهيشيك ديكسيت وأنكور سومان، شرع في كتابة القصة - قصة فتاة مصابة بطيف التوحد تريد الانضمام إلى الجيش الهندي. بالمناسبة، لا يقبل الجيش الهندي مجندين من ذوي طيف التوحد.
يؤدي خير دور جدها في الفيلم، وهو شخص مرير بسبب فقدان زوجته وابنه الشاب الذي استشهد. وهذا يختلف تمامًا عن جده الخاص الذي كان مليئًا بالحياة. يتذكر مرة في طفولته عندما سأل جده كيف كانت العائلة الكبيرة سعيدة جدًا حتى لو كانوا فقراء. "قال إن أرخص رفاهية للفقراء هي أن يكونوا سعداء، وعلينا أن نحتفل بالسعادة."
حضر الممثل الهوليودي البارز روبرت دي نيرو العرض الأول للفيلم، وشاهدت السيدة دروبادي مورمو، رئيسة الهند، الفيلم في عرض خاص في مقر إقامتها الرسمي، راشتراباتي بهافان، مشيدة بالأداء. يقول خير: "تلقينا تصفيقًا حارًا في مهرجان كان السينمائي وكذلك في لندن. ربما تعرف الناس على الخير الذي يشعه الفيلم." خلال صناعة الفيلم، تم توجيه طاقم العمل ليكون هادئًا - أي التحدث مع بعضهم البعض بلطف وعطف، لخلق هالة من الخير. "لم تستخدم كلمات قاسية أو نشاط متسرع يجعل الناس يفقدون صبرهم ويصرخون. لقد نجح الأمر."
فكيف تفاعلت تانفي الحقيقية مع تانفي على الشاشة؟ يقول خير: "جاءت ابنة أختي إلى العرض. وغنت أغنية أيضًا. عادة عندما تريد احتضانها، عليك أن تطلب إذنها. وقد غنت "لاج جا غالي..." وجعلتنا جميعًا عاطفيين."
عُرض الفيلم أيضًا على قائد الجيش وجنود آخرين، وقد اعترفوا جميعًا بأنه جعلهم يبكون. يقول خير: "بالنسبة لي، هذا أمر مشجع".
خلال صناعة الفيلم، قرر خير كتابة الكتاب. ويقول: "قررت أن أسميه "مختلف لكن ليس أقل"، وهو شعار فيلم "تانفي العظيمة". الكتاب ليس عن العواصف بل عن الإبحار خلالها، وعدم السماح لأي شخص آخر بالتأثر بضائقتك، بل وضع إيمانك هناك واتباع أعظم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الذي وهبنا الله إياه - قلبنا."
خضع جميع الممثلين لورش عمل أجراها خير لتوعيتهم بالتوحد. يقول خير: "الفيلم ليس نجاحًا ساحقًا، لكنه نجح في لمس القلوب. بعد 40 عامًا من "سارانش" (أول فيلم لخير)، أحصل على نفس النوع من الحب في هذا الفيلم." ويختتم قائلاً: "لحسن الحظ، ينجو الممثلون على المدى الطويل، على عكس النجوم." ونحن نتفق!