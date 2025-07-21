مختلفة... وليست أقل: "أنوبام" يسرد حكاية التوحد والحلم والعائلة

"هم الأصحاء ونحن المختلفون"

يضيف خير: "بالنسبة لهم، نحن الغرباء وليس العكس. انظر إلى معظمنا - لقد أصبحنا متلاعبين وخبثاء كمجتمع. في صناعة السينما كما في أي مكان آخر، يُقال لك باستمرار كيف أن شخصًا آخر أفضل منك وعليك أن تفعل شيئًا باستمرار لتكون في دائرة الضوء."

ويتابع خير: "أجد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ألطف، وأكثر تعاطفًا، ومليئين بالبراءة، وهي صفة فقدناها تمامًا. أعتقد أن الأشخاص المصابين بطيف التوحد أكثر ذكاءً وأفضل كبشر منا، وأردت إبراز تلك القوة الخارقة". لذلك، بالتعاون مع كاتبيه أبهيشيك ديكسيت وأنكور سومان، شرع في كتابة القصة - قصة فتاة مصابة بطيف التوحد تريد الانضمام إلى الجيش الهندي. بالمناسبة، لا يقبل الجيش الهندي مجندين من ذوي طيف التوحد.

يؤدي خير دور جدها في الفيلم، وهو شخص مرير بسبب فقدان زوجته وابنه الشاب الذي استشهد. وهذا يختلف تمامًا عن جده الخاص الذي كان مليئًا بالحياة. يتذكر مرة في طفولته عندما سأل جده كيف كانت العائلة الكبيرة سعيدة جدًا حتى لو كانوا فقراء. "قال إن أرخص رفاهية للفقراء هي أن يكونوا سعداء، وعلينا أن نحتفل بالسعادة."

أصداء عالمية ونجاح عاطفي

حضر الممثل الهوليودي البارز روبرت دي نيرو العرض الأول للفيلم، وشاهدت السيدة دروبادي مورمو، رئيسة الهند، الفيلم في عرض خاص في مقر إقامتها الرسمي، راشتراباتي بهافان، مشيدة بالأداء. يقول خير: "تلقينا تصفيقًا حارًا في مهرجان كان السينمائي وكذلك في لندن. ربما تعرف الناس على الخير الذي يشعه الفيلم." خلال صناعة الفيلم، تم توجيه طاقم العمل ليكون هادئًا - أي التحدث مع بعضهم البعض بلطف وعطف، لخلق هالة من الخير. "لم تستخدم كلمات قاسية أو نشاط متسرع يجعل الناس يفقدون صبرهم ويصرخون. لقد نجح الأمر."

فكيف تفاعلت تانفي الحقيقية مع تانفي على الشاشة؟ يقول خير: "جاءت ابنة أختي إلى العرض. وغنت أغنية أيضًا. عادة عندما تريد احتضانها، عليك أن تطلب إذنها. وقد غنت "لاج جا غالي..." وجعلتنا جميعًا عاطفيين."

عُرض الفيلم أيضًا على قائد الجيش وجنود آخرين، وقد اعترفوا جميعًا بأنه جعلهم يبكون. يقول خير: "بالنسبة لي، هذا أمر مشجع".