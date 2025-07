مختلفة... وليست أقل: "أنوبام" يسرد حكاية التوحد والحلم والعائلة

يُعرف الفنان الحقيقي بقدرته على تحويل تجاربه الحياتية إلى أعمال فنية. فيلم "تانفي العظيمة" (Tanvi The Great) للممثل والمخرج الهندي الشهير أنوبام خير، الذي شارك في كتابته وإنتاجه وإخراجه وتمثيل البطولة فيه، مستوحى من قصة ابنة أخته تانفي، المصابة باضطراب طيف التوحد. وقد قامت بدور تانفي في الفيلم الممثلة الشابة شوبهانغي دت، وهي طالبة من مدرسة أنوبام خير للتمثيل "An Actor Prepares". كما أصدر خير كتابه الجديد بعنوان "مختلف لكن ليس أقل" (Different But No Less)، الذي يتناول كواليس صناعة الفيلم.

الشرارة الأولى: فهم عالم جديد

قبل بضع سنوات، خلال حفل زفاف عائلي في جوروجرام، بينما كانت عائلة خير بأكملها ترقص وتحتفل، لاحظ أنوبام أن ابنة أخته قد ابتعدت. عندما تبعها، وجدها غارقة في التأمل، تنظر إلى السماء. وعندما سألها عما تفعله، قالت إنها تنظر إلى عالمها الخاص. يقول خير: "كلماتها أذهلتني. أدركت مدى جهلي بعالمها".

على الرغم من أنه قام بالتدريس في مدرسة ديلخوش الخاصة وعمل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أن هذه الفكرة بقيت عالقة في ذهنه وقرر صنع فيلم حول هذا الموضوع. كان فيلم خير الإخراجي الأول "أوم جاي جاغاديش" (Om Jai Jagadish) الذي صدر عام 2002 قصة مؤثرة عن ثلاثة إخوة في عائلة مشتركة. قرر خير حينها أن فيلمه الثاني سيحمل رسالة هامة تجمع بين قضية، وروابط عائلية، وحب الوطن. يقول خير: "يركز هذا الفيلم، الذي تلعب فيه الممثلة بالافي جوشي دور والدة تانفي، على الروابط العائلية، على الرغم من أن الشخصية الرئيسية مصابة بالتوحد."