"محمد رافي": قصة صوت لا ينسى في السينما الهندية

وفي موقف غريب دفع رافي للدخول إلى غرفة تسجيل الملحن الهندي "نوشاد علي". أثناء تسجيل أغنية فيلم "بابول" عام (1950)، أغضب المغني تالأت محمود المخرج الموسيقي الكبير علي عندما أقدم على التدخين في حضوره. نتيجة لذلك، حصل رافي على فرصة هامة في عام 1952 مع عملين من أعمال نوشاد - "بايجو باورا" و"آن". أغاني فيلم "آن" مثل "مان ميرا إحسان" جعلته يُعرف كصوت ديليب كومار، بينما أظهرت أغاني "بايجو باورا" التي تعتمد على الموسيقى الكلاسيكية، مثل "إنسان بانو"، قدرة رافي على الغناء في ثلاث أوكتافات دون أن يخرج عن السيطرة.