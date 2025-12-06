محمد القحوم.."السيمفونيات التراثية" تنتقل من تتويج كأس العرب إلى دبي أوبرا
كشف المؤلف الموسيقي وقائد الأوركسترا اليمني محمد القحوم أن مشاركته الأخيرة في حفل تدشين بطولة كأس العرب قطر 2025 تُعد "واحدة من أهم محطات مسيرته المهنية"، وذلك في تصريحات أدلى بها قبل أيام من موعد عرضه السيمفوني الكبير والمُنتظر على خشبة مسرح دبي أوبرا في 14 ديسمبر.
23 دولة عربية في سيمفونية واحدة
تأتي مشاركة القحوم في افتتاح كأس العرب امتدادًا لمشروعه الفني الطموح، حيث قدم لوحة موسيقية أوركسترالية ضخمة جمعت تراث 23 دولة عربية، لتُعبر عن روح وهوية الثقافة العربية ضمن قالب عالمي. وقد شارك في هذا العمل الفني نحو 300 فنان، ليؤكد القحوم أن "دور الموسيقى اليوم يتجاوز الاحتفاء الفني إلى تقديم هوية ثقافية متكاملة."
إشادة عالمية من رئيس "الفيفا"
وفي دليل على الأثر العالمي لعمله، عبّر القحوم عن ارتياحه الشديد للأصداء الإيجابية التي خلّفتها موسيقاه، والتي وصلت إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، جياني إنفانتينو. ونقل القحوم عن إنفانتينو وصفه لموسيقاه بأنها "لامست شيئًا في أعماق قلبي"، واصفًا العمل بأنه يمثل "مستوى احترافيًا يعكس عمق وأصالة الموسيقى".
"السيمفونيات التراثية" تنتقل إلى دبي
وبين أصداء الدوحة واعتراف "الفيفا" العالمي، يستعد القحوم لتقديم مشروعه الرائد "السيمفونيات التراثية" في دبي، وهو المشروع الذي وصفه النقاد بأنه "واحد من أهم التجارب العربية المعاصرة قيد التشكل".
وفي تعليقه على اختياره لدبي، أشار القحوم إلى أن المدينة تمثل "نقطة التقاء العالم"، مؤكدًا أن اختيار دبي ليس عابرًا، إذ "تمنح الموسيقى بعدًا أعمق"، لكونها مدينة "صنعت من التنوع هوية لها".
وختامًا، وعد القحوم الجمهور بأن حفل 14 ديسمبر لن يكون "ليلة عادية"، بل "ليلة نعيد فيها تقديم الفن التراثي إلى جمهور دبي والعالم". كما كشف عن أن الحفل سيحمل مفاجآت موسيقية غير مسبوقة، تتضمن أعمالًا تُعرض لأول مرة على مسرح دبي أوبرا.