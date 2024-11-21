محامية: لا صلة لـ"موهيني دي" بانفصال "آر رحمان" و"سايرا بانو"

بعد ساعات من إعلان الملحّن الحائز على جائزة الأوسكار "إيه آر رحمان" وزوجته "سايرا" قرارهما بالانفصال، أعلنت عازفة الجيتار التي تعمل مع الملحن "موهيني دي" أيضاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن طلاقها.

وفي بيان مشترك على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت عازفة الجيتار مع زوجها السابق: "بقلب مثقل، أعلن أنا ومارك أننا انفصلنا".

وأضافت في بيانها: " قرّرنا كلينا أننا نريد أشياء مختلفة في الحياة وأنّ الانفصال من خلال الاتفاق المتبادل هو أفضل طريقة للمضي قدماً وسنظل صديقين حميمين".

وطلبا الخصوصية خلال هذه الفترة، وقالوا: "الشيء الكبير الذي نتمناه هو أن يعم الحب كل شخص في العالم، نحن نقدر دعمكم بكل الطرق التي قدمتموها لنا، يرجى احترام القرار الذي اتخذناه من خلال التعامل الإيجابي معنا في هذا الوقت واحترام خصوصيتنا، نحن نقدر عدم إصدار آراء وأحكام حولنا".

وقد أدّى توقيت كلا الإعلانين إلى إثارة تكهنات مستخدمي الإنترنت حول تورّطها في انفصال رحمان وبانو.

لكن محامية رحمان وبانو نفت هذه الشائعات في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام الهندية، وفي حديثها لقناة ريبابليك التلفزيونية، قالت فاندانا شاه إنه "لا يوجد أي رابط على الإطلاق" بين الإعلانين.

وأضافت أنّ رحمان وبانو اتخذا هذا القرار بأنفسهما، وأنه كان انفصالاً "ودياً"، مما أدى إلى نفي أي شائعات ربما ظهرت من هذا القبيل.

قدمت موهيني دي عروضاً مع آر رحمان في أكثر من 40 عرضاً حول العالم وأصدرت ألبومها الأول الذي يحمل اسمها في أغسطس 2023.

انفصال آر رحمان

شارك آر رحمان الأخبار على حساب X الخاص به يوم الأربعاء، حيث ذكر أنهم كانوا يأملون في الوصول إلى "الثلاثين الكبرى"، إلا أن الحياة لديها خطط أخرى.

"كنا نأمل أن نصل إلى الثلاثين عاماً العظيمة، لكن يبدو أن كل شيء يحمل نهاية مجهولة، حتى عرش الله قد يهتزّ تحت وطأة القلوب المحطّمة، ومع ذلك في هذا الحطام نسعى للوصول لمعنى، على الرغم من أن القطع قد لا تجد مكانها مرة أخرى. إلى أصدقائنا، شكراً لكم على لطفكم واحترام خصوصيتنا بينما نمر في هذا الوقت العصيب"، اقرأ منشوره على X.

كما طلب ابنهما أمين من متابعيه عبر حسابه على إنستغرام الالتزام بالخصوصية خلال هذه الفترة.

"نطلب من الجميع احترام خصوصيتنا خلال هذا الوقت. نشكركم على تفهمكم"، كما كتب.

تزوج رحمان وسارة في عام 1995 وأنجبا ثلاثة أطفال: خديجة، ورحيمة، وأمين.

وفي الوقت نفسه، على صعيد العمل، تم تكريم رحمان مؤخراً بجائزة (أكس تي أي سي لعام 2024) "XTIC Award 2024 for Innovation" من معهد (أي أي تي مدراس) IIT Madras عن فيلم الواقع الافتراضي الخاص به (لي ماسك) "Le Musk". كما أطلق الملحن المشهور عالمياً الموسيقى التصويرية للفيلم في جميع أنحاء العالم من خلال (بيليف ميوزك) Believe Music.

على مرّ السنين، قام رحمان بتأليف الموسيقى التصويرية الشهيرة لأفلام مثل "روجا"، و"بومباي"، و"ديل سي"، و"لاجان"، و"روكستار". وقد اكتسب شهرة عالمية لعمله في فيلم "المليونير المتشرد"، الذي نال عنه جائزتي أوسكار.

وبعيداً عن بوليوود، عمل رحمان في أفلام هوليوود مثل "127 ساعة" و"ذراع المليون دولار". كما تعاون مع فنانين عالميين مثل ميك جاغر وأندرو لويد ويبر وويل آي.أم.

(مع مدخلات من ANI)