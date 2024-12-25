مجموعة دعم الأسر تساعد"سافيتا كومار" على تجاوز تحديات التوحد

من بين المعتقدات الأساسية التي تؤمن بها "جولشان" هي قوة المجتمع في تغيير حياة الناس. "في البداية، حاولنا إحضار علماء النفس والمعالجين النفسيين للجلسات، لكن الحضور كان قليلاً. ولكن في اللحظة التي أعلنا فيها عن الحفل، حضرت العائلات بأعداد كبيرة. عندها أدركت أن ما تحتاجه هذه العائلات ليس المزيد من المحاضرات، بل الفرح والتواصل".