مبادرة مجتمعية لـ "أكوافنتشر وورلد" بتوفير دخول مجاني خلال عطلات مارس

ويشترط للاستفادة من هذه المبادرة إجراء الحجز المسبق حصراً عبر الموقع الإلكتروني (www.aquaventureworld.com)، حيث أكدت الإدارة عدم توفر التذاكر للبيع أو الاستلام عند بوابات الدخول. ويتعين على الراغبين في الزيارة إدخال بيانات التواصل وبطاقة الائتمان لإتمام الحجز، مع توضيح أن هذه البيانات تُستخدم لتأمين الحجز فقط دون إجراء أي عمليات خصم مالي.