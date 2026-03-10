مبادرة مجتمعية لـ "أكوافنتشر وورلد" بتوفير دخول مجاني خلال عطلات مارس

مع حلول العطلات المدرسية التي تشكل عادةً فرصة للعائلات والأصدقاء للالتقاء وتجديد طاقتهم، اختارت 'أكوافنتشر وورلد' أن تقدم لفتة مجتمعية تتجاوز المفهوم التقليدي للترفيه.
ففي مبادرة تعكس حرصها على تعزيز الروابط الإنسانية ومشاركة لحظات الهدوء والبهجة مع المقيمين والزوار، أعلنت إدارة "أكوافنتشر وورلد" في دبي عن إتاحة الدخول المجاني للمقيمين والزوار إلى مدينة الألعاب المائية وحوض "ذا لوست وورلد"، وذلك خلال الفترة من 10 مارس وحتى 22 مارس 2026،
ويشترط للاستفادة من هذه المبادرة إجراء الحجز المسبق حصراً عبر الموقع الإلكتروني (www.aquaventureworld.com)، حيث أكدت الإدارة عدم توفر التذاكر للبيع أو الاستلام عند بوابات الدخول. ويتعين على الراغبين في الزيارة إدخال بيانات التواصل وبطاقة الائتمان لإتمام الحجز، مع توضيح أن هذه البيانات تُستخدم لتأمين الحجز فقط دون إجراء أي عمليات خصم مالي.
وتم تحديد سقفاً للحجز بحد أقصى 4 تذاكر لكل عملية، مع التأكيد على أن التذاكر مخصصة للاستخدام الشخصي فقط ويُمنع بيعها أو تحويلها للغير. كما تظل خيارات التذاكر الاعتيادية متاحة للراغبين في زيارة المنتزه خارج نطاق هذه الفترة أو حجز تجارب إضافية.