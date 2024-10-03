"مايك رايف"يعزز الفرح في أبو ظبي
هل أنت مستعد لرؤية نجم تيك توك في الحياة الواقعية؟ حسناً، "مايك رايف" هو الشخص المناسب. سيتابع نجم وسائل التواصل الاجتماعي جولته العالمية إلى الإمارات العربية المتحدة في 27 أكتوبر.
"بدأ رايف مسيرته الفنية في سن مبكرة، حيث انطلقت رحلته الكوميدية في سن الخامسة عشرة. وبحلول سن السابعة عشرة، حزم أمتعته وانتقل إلى لوس أنجلوس لتوجيه مسيرته المهنية نحو الأعلى. ومن الواضح أن هذا القرار قد نجح، حيث حصل على حفلات على خشبة المسرح وجذب متابعين مخلصين على تيك توك. كما شارك في برنامج "وايلد إن أوت" على قناة "أم تي في" ، و "تي آر أل ريبووت" و "برينغ ذا فانني" ."
في عام 2021، أنتج الفنان الكوميدي بنفسه أول عرض كوميدي خاص به لمدة ساعة، "أونلي فانس"، على يوتيوب، وقام بتوزيعه. وبعد هذه العمل الرائع، أنتج عرضاً آخر، ماثيو ستيفين رايف .
هل تريد أن ترى الفنان المحترف مباشرة؟ سيحضر الحفل في اتحاد أرينا في 27 أكتوبر. تبدأ أسعار التذاكر للحفل، الذي يبدأ في الساعة 7.30 مساءً، من 350 درهماً إماراتياً. يحتوي الحفل على مقاعد يمكن الوصول إليها بالكراسي المتحركة - إذا كنت تريد حجز مكان أو معرفة المزيد حول هذا الأمر، فاتصل على 600 511115.
هل أنت غير متأكد من أن أسلوبه الفكاهي يناسبك؟ شاهد عرضه الخاص ناشتورال سيلكشن على نيتفلكس. ملخص العرض: "من مشكلته مع بلورات الحماية إلى خلافه مع المتصيدين على وسائل التواصل الاجتماعي، لا يتردد الكوميدي مات رايف في تقديم عرض كوميدي خاص به".