"مايك رايف"يعزز الفرح في أبو ظبي

"بدأ رايف مسيرته الفنية في سن مبكرة، حيث انطلقت رحلته الكوميدية في سن الخامسة عشرة. وبحلول سن السابعة عشرة، حزم أمتعته وانتقل إلى لوس أنجلوس لتوجيه مسيرته المهنية نحو الأعلى. ومن الواضح أن هذا القرار قد نجح، حيث حصل على حفلات على خشبة المسرح وجذب متابعين مخلصين على تيك توك. كما شارك في برنامج "وايلد إن أوت" على قناة "أم تي في" ، و "تي آر أل ريبووت" و "برينغ ذا فانني" ."